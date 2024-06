Werbung

Bei Endgame Gear hat uns Brand Manager Oliver Pusse gleich eine Reihe neuer Mäuse vorgestellt. Die XM2 8k ist eine größere Alternative zur OP1 8k. Die kabelgebundene Maus soll vor allem mit minimaler Latenz überzeugen. Endgame Gear gibt dafür einen Preis von 75 Euro an.

Die kleinere OP1 8k legt Endgame Gear in einer neuen Sonderedition auf. Als Besonderheit zeigt sie sich nicht nur in Lila, sondern erhält auch bereits den neuen PixArt PAW3950-Sensor. Dieser wird der neue Flaggschiff-Sensor, der in die Fußstapfen des PAW3395 treten soll. Weil dieser Sensor aktuell nur sehr begrenzt verfügbar ist, nutzt Engame Gear ihn für die limitierte Sonderedition.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Auch bei den kabellosen Mäusen wird es Nachschub geben. XM2w 4K und OP1w 4K unterscheiden sich bei der Mausform: Die XM2w 4K fällt größer aus. Bei beiden Mäusen kommen mechanische Kailh GX als Switches zum Einsatz. Die 4K im Produktnamen deuten darauf hin, dass eine USB-Abfragerate von 4.000 Hz unterstützt wird.



Als erste Endgame Gear-Neuheit dürfte die XM2w 4K verfügbar werden. Mit ihr ist voraussichtlich Ende Juni oder spätestens im Juli zu rechnen.