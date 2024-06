Werbung

Mit dem neuen V1-Gehäuse hat Hersteller APNX auf der Computex ein neues Case vorgestellt, das Mainboard-Größen bis hoch zum ATX-Format aufnehmen kann. APNX hat an einigen Stellen clevere Features mit integriert und rein von der Optik kann das V1 auch als Show-Gehäuse eingesetzt werden.

Das V1-Gehäuse wird es in Weiß und in Schwarz geben. Für einen kleinen Aufpreis wird es für die angeschrägte Front-Lüfter-Armada ein Front-Gitter aus Holz geben. In der weißen Version demnach ein helles und in der schwarzen Version ein dunkles Holz. Die angeschrägten Lüfter dienen laut APNX einem verbesserten Airflow.

Oben und unten kann ein 360er-mm-Radiator für eine (AIO-)Wasserkühlung verbaut werden, doch besonders clever von APNX gelöst ist die Tatsache, dass sich der Mainboard-Tray nach oben und unten verschoben werden kann. Auf diese Weiße kann der Anwender den Mainboard-Tray je nach der Unterbringung der Wasserkühlung hin ausrichten. Auf der Rückseite ist jede Menge Platz für die Kabel vorhanden. Der Festplatten-Tray kann nach außen hin ausgeklappt werden, sodass die Kabel ohne Störungen verlegt werden können.

Die normale Version des V1-Gehäuses in weiß wird hierzulande 129 Euro und die schwarze Version 119 Euro kosten. Soll es zusätzlich die Holzgitter sein, ist ein Aufpreis von jeweils 20 Euro fest einzuplanen. Die V1-Gehäuseserie soll noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen.