Phanteks ist vielen ein Begriff als Entwickler von von Gehäusen. Auf der Computex 2024 stellt das niederländische Unternehmen neben aktuellen Cases aber auch einige Lösungen für AIO-Wasserkühlungen vor.

Das Glacier EZ-Fit richtet sich an Neueinsteiger im Bereich der AIO-Wasserkühlung. Es ist in zwei Varianten verfügbar. Käufer können sich je nach Wunsch für eine Variante mit Hard- oder Soft-Tubing entscheiden. Zum Lieferumfang gehören bei beiden ein Radiator, passender GPU-Kühler, CPU-Kühler und eine Pumpe mit Ausgleichsbehälter. In der Hard-Tubing-Version liegen auch passende Biege-Hilfen bei, mit denen Käufer die Schläuche leicht in den richtigen Winkel biegen können. Der Zusammenbau läuft über einfache Push-Anschlüsse. Preislich werden für die Hard-Tubing-Variante 499 Euro fällig, für das Soft-Tubing 399 Euro.

Zu den gezeigten Gehäusen zählt dieses Jahr auch das Evolv X2. Das Design zeichnet sich durch einen Body aus Aluminium aus, der auf drei Seiten von Glas umschlossen ist. Um den entsprechenden Look zu erzeugen, sind die Positionen vorgegeben, an denen die einzelnen Elemente installiert werden sollen. Dabei sitzen die Fans im Fuß und an der Rückwand, während der Radiator in der Decke des Gehäuses verschwindet. Das Gehäuse kommt mit vor-integrierter RGB-Beleuchtung inklusive passendem Fan-Controller. Im vierten Quartal 2024 wird das Evolv X2 für 149,00 Euro erscheinen.

Der verbaute Controller soll die Verkabelung und Beleuchtung in Zukunft erleichtern. Der NEXLINQ wird mit entsprechender Software und einem passenden 6-Pin-Kabel ausgeliefert. Gezeigt werden auf der Computex auch schon die neuen Versionen der NEXLINQ-Lüfter, bei denen dieser Controller angeschlossen ist. Lüfter und AIO-Wasserkühlungen, die mit dem neuen Anschluss ausgestattet sind, haben immer die Kennzeichnung G2. Der Controller soll sich auch zur Steuerung anderer RGB-Geräte eignen. Mehr Informationen zu den vorgestellten Artikeln finden sich auch unter Phanteks.com.