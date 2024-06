Werbung

Für alle Anwender, die rein aus Hobby oder beruflichen Gründen gerne im Internet streamen, dürfte der Hersteller Streamplify ein bekannter Hersteller sein. Für vergleichsweise annehmbare Preise stellt der Streaming-Spezialist Streamplify zahlreiche Komponenten bereit, die sich rund um das Thema Streaming drehen. Auf der Computex wurden von Streamplify neue Mikrofone, neue Kameras und auch eine neue Capture-Card gezeigt, die teilweise schon bald erhältlich sein sollen.

Die Mic Go ist ein ansteckbares Mikrofon für die Kamera und wird auch mit einem magnetischen Verschluss ausgeliefert. Die kabellose Reichweite soll 15 Meter betragen und die eingesetzt Batterien sollen 4,5 Stunden durchhalten. Der aufgenommene Sound erfolgt in Stereo. Die Mico Go wird ab dem vierten Quartal zu einem Preis von 99 Euro erhältlich sein.

Von der Ausstattung her ist dann die Mic Pro natürlich umfangreicher. Mit einem Switch am Mikrofon kann die Charakteristik in vier Stufen verändert und auf den eigenen Wunsch hin abändern. Ein Lautstärkeregler sowie ein Mute-Button sind ebenfalls vorhanden. Von der Soundqualität spricht Streamplify von bis zu 192 kHz bei 24 Bit. Ab kommenden Monat soll die Mic Pro hierzulande kaufbar sein.

Ferner gab es zwei Kameras zu bestaunen. Die Cam Duo eignet sich einerseits als Webcam, aber auch als Outdoor-Kamera. Die bewegten Bilder werden dabei bis 4K bei 60 FPS aufgenommen. Der Kostenpunkt liegt bei 120 Euro und als Verfügbarkeit gibt Streamplify ab Q4 an.

Die Cam Pro hingegen bietet einen Sensor mit 8,5 Megapixel und nimmt Videos bis 4K auf, ist rotierbar und bietet einen 5-Fach optischen Zoom. Preislich gibt Streamplify 99 Euro an.

Im folgenden Monat Juli soll es auch die neue 4K-Capture-Card zu kaufen und soll laut Hersteller "preisgünstig" sein. Eine Zahl nannte man uns allerdings nicht. Der HDMI-Ein- und Ausgang kann Videosignale mit 4K empfangen und senden.