Mit HAVN zeigt ein weiterer Newcomer auf der diesjährigen Computex seine Produkte, darunter auch das Gehäuse HS 420.

Das HS 420 setzt auf ein schlichtes Design aus Metall und Glas. Mit seiner breiten Glasseite, die auch die Front mit einschließt, greift das HS 420 ein typisches Element von Showcase-Gehäusen dieser Tage auf. Bemerkenswert ist dabei der verhältnismäßig enge Biegeradius der Glasscheibe.

Im HS 420 können Mainboards bis zur E-ATX-Größe Platz finden. Eine Unterstützung von Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 480 mm schränkt den Nutzer zudem nicht bei der Wahl einer passenden GPU ein. CPU-Kühler können bis zu einer Maximalhöhe von 185 mm verbaut werden.

Das Innere des Gehäuses wurde vor allem in Hinblick auf einen ungestörten Kamineffekt konzipiert. So wird das Netzteil etwa hochkant verbaut, was die Installation eines weiteren Lüfters an der Unterseite erlaubt. Damit kann im unteren Bereich frische Luft angesaugt werden, die über die oberen Lüfter wieder abgeführt wird.

Die obere Abdeckung des Gehäuses ist abnehmbar. Die darunter zum Vorschein kommende Halterung für Lüfter und Radiatoren verfügt über gummierte Halterungselemente, damit die installierten Bauteile vom Gehäuse entkoppelt werden können. Das soll die Weitergabe von Vibrationen an das Gehäuse verringern.

Im unteren Bereich des Gehäuses findet sich ein ausziehbarer Staubfilter, der einfach gereinigt werden kann. Auffällig an dem Gehäuse ist auch die teilmodulare Seitenwand. Dort lässt sich zusätzlicher Speicher unterbringen oder aber weitere Lüfter montieren, ebenso ist dort ein Radiator möglich. Über eine zusätzliche VESA-Halterung ist allerdings auch die Montage eines eigenen Displays an dieser Stelle möglich, was neuen Raum für Kreativität gibt.

Das HS 420 wird in den Farben Schwarz und Weiß für 199 Euro auf den Markt kommen. Eine weitere Version mit angewinkelter Grafikkartenhalterung folgt für 269 Euro.