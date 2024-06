Werbung

Ducky nutzt die Computex, um die neue One X zu präsentieren. Dabei kommen erstmalig induktive analoge Switches zum Einsatz.

Die Tastatur kommt sowohl im Full-Size-Layout als auch als kompaktes 60-%-Modell auf den Markt. Die analoge Auslösung der Switches ermöglicht es dem Nutzer, per Software exakt festzulegen, wie weit die Tasten bis zur Auslösung gedrückt werden müssen. Dadurch lässt sich der Auslöseweg und die Charakteristik der Tastatur individuell an die eigenen Vorlieben anpassen. Die zur Anpassung genutzte Software ist Web-basiert.

Zur Anbindung dient wahlweise ein 2,4-GHz-Empfänger, Bluetooth oder ein USB-Kabel. Auf den Switches thronen Doubleshot-Tastenkappen mit hoher Dichte. Ducky betont zudem, dass die Tastatur sieben Dämmschichten enthält.

Die One X soll zeitnah auf den Markt kommen.

Für Sammler könnte zudem das limitierte Jahresmodell The Year of the Dragon interessant sein. Auf weißem Grund zeigt diese kompakte 65-%-Tastatur Drachenmuster. Ducky nutzt als Switches Cherry MX2A Purple RGB, auf denen Oriental Crystal Caps sitzen. Diese Tastatur wird auf 999 Exemplare begrenzt.

Die YOTD (Year of the Dragon) soll hierzulande über Caseking angeboten werden.