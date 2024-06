Werbung

Fractal Design nutzt die Computex natürlich, um neue Gehäuse vorzustellen: Sowohl Mood als auch Era 2 sollen als Wohnzimmer-taugliche Modelle überzeugen. Daneben stellt man mit dem Refine aber auch einen eigenen Gamingstuhl und mit dem Scape einen kabellosen Kopfhörer vor.

Bei den Gehäusen fällt vor allem das Mood auf. Das kompakte Modell erinnert mit seinem Stoffbezug etwas an einen kleinen Regallautsprecher. Die gesamte Hülle lässt sich für einen einfachen Zugang zum Innenraum abnehmen. Das Mood nimmt ein Mini-ITX-System mit einer bis zu 32,5 cm langen Grafikkarte auf. Ein 180-mm-Lüfter im Deckel soll für eine effektive Kühlung sorgen. Geplant sind aktuell die beiden Farbvarianten Hellgrau und Schwarz.

Während das Mood vor allem in die Höhe ragt, streckt sich das Era 2 mehr in die Tiefe. Es ist der Nachfolger des Era, das wir 2020 getestet haben. Im Vergleich zum Vorgänger soll das Era 2 eine höhere Kühlleistung bieten. Dafür setzt Fractal Design auf Belüftung an fünf Seiten und ermöglicht auch den Einbau einer Wasserkühlung. Die äußere Hülle wird aus Aluminium gefertigt und durch ein magnetisch befestigtes Walnussholzpanel an der Oberseite ergänzt. Die maximale Grafikkartenlänge wird mit 32,6 cm angegeben.

Dieses Gehäuse wird es in den drei Farbvarianten Dunkelgrau, Dunkelblau und Silber geben.



Fractal Design will sich aber auch Produktsegmente neben dem Gehäusesegment erschließen. So wird mit dem Refine ein Gaming-Stuhl auf den Markt gebracht. Durch die Orientierung an skandinavischem Möbeldesign unterscheidet sich der Refine optisch deutlich von anderen Gaming-Stühlen. Der Nutzer kann ihn flexibel einstellen. So lassen sich die Höhe der Nackenstütze und die Höhe und Tiefe von Sitzfläche und Lordosenstütze anpassen. Die Neigungsfunktion kann in 13 Positionen fixiert werden. Der Synchro-Tilt Mechanismus erlaubt ein Zurücklehnen in eine ergonomische Haltung.

Demnächst wird man nicht nur auf einem Fractal Design-Stuhl Platz nehmen können, sondern auch ein Fractal Design-Headset tragen können. Der Scape ist ein kabelloses Headset, das über Bluetooth 5.3 oder einen Dongle angebunden werden kann. Das Design wirkt eleganter als bei anderen Gaming-Headsets. Zum Lieferumfang gehört eine Dockinstation für das kabellose Aufladen. Das Breitband-Mikrofon ist abnehmbar und wird durch Hockklappen stummgeschaltet. Anpassungen an der Beleuchtung den Audioeinstellungen sind über das Online-Konfigurationstool Adjust Pro möglich.