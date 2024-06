Werbung

Auch ein Termin beim Gehäusehersteller InWin ist beim Besuch der Computex obligatorisch. Im letzten Jahr präsentierte InWin das F5, in diesem Jahr folgt mit dem F3 die kompaktere Version des Gehäuses. Dieses kann ein MicroATX-Mainboard aufnehmen und orientiert sich äußerlich am F5. Daher findet sich auch beim F3 die typische geteilte Front. Neben der weißen Ausführung wird InWin das F3 selbstverständlich seinerseits in Schwarz anbieten. Dem Trend folgend setzt auch das F3 auf verzierende Holzelemente.

Trotz seiner kompakten Bauform kann das Gehäuse dennoch potente Hardware in sich aufnehmen. So ist eine Grafikkarte mit einer Länge von bis zu 360 mm in dem Gehäuse möglich. Zudem erlaubt die Installation eines CPU-Kühlers mit einer Höhe von bis zu 160 mm auch die Verwendung von leistungsstarken CPUs.

Hinsichtlich der Konnektivität setzt das F3 auf moderne USB 3.2 Gen2-Anschlüsse. Begleitet wird das Gehäuse von einer Seitenwand aus Tempered Glas. Wann genau das F3 auf den Markt kommt, ist noch nicht ganz klar.

Mit dem ModFree Mini - Edition 3 zeigt InWin auf der Messe ein weiteres kompaktes Gehäuse. Dieses erlaubt aufgrund seiner Größe zwar nur die Installation eines ITX-Boards, punktet dafür aber mit seiner Ästhetik. So wird das Gehäuse äußerlich von Holzstreben flankiert, wobei sich die Akzente auch in der Front wiederfinden lassen. Obwohl nur ein kleines Mainboard darin Platz findet, erlaubt das ModFree Mini - Edition 3 dennoch die Aufnahme eines ATX-Netzteils. Eine dedizierte GPU kann hingegen nicht ohne Weiteres sinnvoll darin betrieben werden. Insofern ist das Gehäuse eher für den Einsatz von APUs vorgesehen.

Mit dem ModFree Mini - Edition 2 existiert zudem eine nochmal kürzere Variante des Gehäuses.

InWin ließ es sich zudem erneut nicht nehmen, auf der Messe ein neues Showcase vorzuführen. So präsentiert der Hersteller seine Fähigkeiten in diesem Jahr an dem neuen Signature Generation 11, dem Infinite. Das Gehäuse setzt sich aus zwei symmetrischen, um 180° geformten Bauteilen zusammen. Das tragende Element ist dabei aus Aluminium und lässt sich über einen eingebauten elektrischen Motor bewegen. Die statische Seite besteht aus einem um 180° geformten Tempered Glas und dürfte entsprechend aufwendig in der Fertigung sein.

Das Infinite wird in einer Kleinserie von 50 Stück erscheinen. Der Preis ist noch unbekannt.