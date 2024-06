Werbung

Künstliche Intelligenz ist auch bei MSI Thema - denn KI-Features spielen sowohl beim MEG 321URX als auch beim Vision X AI-PC eine Rolle.

Über den KI-Monitor MEG 321URX hatten wir schon von zur CES berichtet. Zwischenzeitlich gab es aber Änderungen bei den KI-Features. Per "A.I. Sky Sight" können Positionen von Spielegegnern angezeigt werden. Zentral ist zudem die Lichtleiste an der Monitorunterseite ("SpectrumBar" genannt), die als Health-Anzeige genutzt werden kann. Während diese Features ursprünglich in allen möglichen Spielen nutzbar sein sollten, will MSI sie nun in Kooperation mit einzelnen Partnern anbieten.

Als aktuelles QD-OLED-Display soll der MSI-Monitor aber auch bei der Darstellungsqualität punkten. Er löst mit mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten auf, die Bildwiederholrate liegt bei 240 Hz. Damit ist er ein Geschwistermodell des von uns getesteten MPG 321URXDE QD-OLED - aber eben zusätzlich mit spannenden KI-Merkmalen.



Die spielen auch beim Vision X AI-PC eine Rolle. Das Komplettsystem fällt durch ein großes Touchdisplay auf, dass den größten Teil der Gehäusefront einnimmt. Steht der PC nah genug am Nutzer, dann kann dieses Frontdisplay als praktischer Zweitbildschirm genutzt werden. Über das Display sollen KI-Funktionen z.B mit ChatGPT nutzbar sein. Auch MSIs eigene AI ENGINE wird integriert - sie soll unter anderem die Hardware-Settings entsprechend von der Aktivität des Spielers ansprechen. Mit MSI Artist x MSI Chat sollen hochwertige Bilder erstellt werden können. Das System selbst soll von Frozr AI Cooling profitieren. KI-gesteuerte Algorithmen optimieren dabei die Kühlung. Dabei wird MSI eine AiO-Kühlung integrieren.

Zur Hardware gibt es bisher nur vage Informationen. So soll eine Intel-CPU der nächsten Generation verbaut werden. Das Mainboard soll ein Modell mit rückseitigen Anschlüssen sein. Damit wird für mehr Ordnung im Innenraum gesorgt.

Generell ist der Launch des Vision X AI-PC erst für das nächste Jahr geplant. Auch zum Preis gibt es deshalb bisher noch keine Informationen.