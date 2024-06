Werbung

Zur Computex lenkt NZXT die Aufmerksamkeit vor allem auf die neuen F-Series RGB Core-Lüfter, bei denen mehrere Lüfter als feste Einheit ausgeliefert werden. Zur Anbindung reicht ein einzelnes 8-Pin-Kabel. Daneben hat NZXT aber auch das H7 Flow überarbeitet und die C-Series ATX 3.1-Netzteile entwickelt.

Mittlerweile bieten eine ganze Reihe von Herstellern Lüfter an, die direkt miteinander gekoppelt werden können. Das erleichtert sowohl die Montage als auch die Verkabelung. NZXT geht bei den F-Series RGB Core-Lüftern noch etwas weiter: Mehrere Lüfter haben einen gemeinsamen Lüfterrahmen, bilden also eine untrennbare Einheit. So gibt es mit F240, F280 und F360 RGB Core Lüfterkombinationen aus zwei 120- oder 140-mm-Lüftern bzw. sogar aus drei 120-mm-Lüftern. Ein einzelnes 8-Pin-Kabel steuert die Lüfter und die Beleuchtung über den neuen NZXT Control Hub. Alternativ wird ein Splitter genutzt, um die Lüfter per PWM- und A-RGB-Anschluss zu steuern.

Je Lüfter sorgen acht A-RGB-LEDs für die Beleuchtung der Rotoren. Hydrodynamische Lager (FDB) und Anti-Vibrationsecken aus Gummi sollen Nebengeräuschen vorbeugen. Die Lüfter-Kombinationen sollen ab Juni verkauf werden. NZXT nennt Dollar-Preise: Der F240 RGB Core soll 44,99 Euro, der F280 RGB Core 49,99 Euro und der F360 RGB Core 69,99 Euro kosten. Mit dem NZXT Control Hub ist im dritten Quartal zu rechnen, für ihn wird aktuell ein Dollarpreis in Höhe von 49,99 Dollar veranschlagt.

Die bereits bekannten F-Series Quiet Airflow- und Static Pressure-Lüfter hat NZXT überarbeitet. Die Neuauflagen sollen leistungsstärker sein. Auch sie werden ab Juni verkauft. F120Q und F120P kosten jeweils 14,99 Euro, F140Q und F140P hingegen 16,99 Euro.

Auch im Gehäusebereich setzt NZXT auf eine Update-Politik und bringt ein überarbeitetes H7 Flow auf den Markt (wir haben das Geschwistermodell H7 Elite getestet). Der Innenraum wurde so angepasst, dass das Netzteil vertikal orientiert wird. Das ermöglicht die Montage von drei 120-mm-Bodenlüftern für die direkte Grafikkartenkühlung von unten. Ausgeliefert wird das H7 Flow mit drei 120-mm-Frontlüftern. Es nimmt maximal einen 420-mm-Frontradiator und einen 360-mm-Deckelradiator auf.

Neben dem Basismodell H7 Flow wird es auch ein H7 Flow RGB geben, bei dem ein F360 RGB Core vormontiert ist. Beide Varianten sollen im Laufe des Monates verfügbar werden. NZXT gibt für das H7 Flow einen Preis von 139,99 Euro und für das H7 Flow RGB von 159,99 Euro an.

Schließlich sorgt NZXT auch für Nachschub im Netzteilbereich - und zwar mit der C-Series Gold und Platinum ATX 3.1. Die Netzteile unterstützen sowohl die Standards ATX 3.1 als auch PCIe 5.1. Innerhalb der C-Series Gold ATX 3.1 gibt es Modelle mit 850 bis 1.200 W. Darüber wird das C1500 Platinum mit 1.500 W und zwei 12V-2x6-Anschlüssen angesiedelt.

Dieses Top-Modell soll 329,90 Euro kosten. Deutlich günstiger werden Gold-Modelle - allerdings werden dafür bisher nur Dollarpreise genannt: Das C850 Gold kostet 144,99 Dollar, das C1000 Gold 179,99 Dollar und das C1200 Gold 199,99 Dollar. Alternativ kann man auch zu weißen Modellen greifen - die sind jeweils 5 Dollar teurer. Alle neuen NZXT-Netzteile sollen im Laufe des Junis verfügbar werden.