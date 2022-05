Seite 1: NZXT H7 Elite im Test: Leuchtender Glas-Style

Den brandneuen Midi-Tower H7 bietet NZXT gleich in drei unterschiedlich gestalteten Varianten an. Wir haben uns das Top-Modell H7 Elite mit gläserner Front und üppiger A-RGB-Lüfterbestückung näher angesehen.

Die H7-Serie soll eine regelrechte Allzweckwaffe im Midi-Tower-Bereich sein. Mit drei ganz unterschiedlich gestalteten Modellvarianten will NZXT möglichst viele Nutzer ansprechen. Das Basismodell ist das H7 - ein Midi-Tower mit minimalistischem Design, geschlossener Stahlfront und Glasseitenteil. Als luftigere Alternative gibt es das H7 Flow mit Gitterfront. Diese beiden Varianten werden mit zwei 120-mm-Lüftern ausgeliefert.

Über ihnen droht das H7 Elite als Premium-Midi-Tower mit gleich vier 140-mm-A-RGB-Lüftern sowie integrierter RGB- und Lüftersteuerung. Damit die beleuchteten Lüfter bestmöglich zur Geltung kommen, verbaut NZXT bei dieser Variante eine Glasfront.

Während H7 und H7 Flow sowohl in Matt-Weiß, Matt-Schwarz und Schwarz-Weiß angeboten werden, gibt es das H7 Elite entweder in Matt-Weiß oder Matt-Schwarz. Alle drei Varianten sollen direkt verfügbar sein. NZXT gibt für H7 und H7 Flow jeweils eine UVP von 139,90 Euro an. Das H7 Elite kostet hingegen 209,90 Euro.

NZXT liefert das H7 Elite mit Montagematerial, Anleitung, schwarzen Kabelbindern und zwei losen 2,5-Zoll-Laufwerksträgern aus.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: