Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur einem High-End-Gaming-PC von Memory PC kräftig auf den Zahn gefühlt, oder das MSI MEG Z890 GODLIKE getestet, sondern auch den Acer ES Series 5 AES025 probegefahren. Weiterhin standen bei uns das NZXT Capsule Elite, die Creative Aurvana Ace Mimi, das Lian Li Lancool 207 Digital und der ASUS ROX Strix XG27UCS auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt hatten wir Tempest Rising angespielt.

Donnerstag, 14.04.2025: High-End-Gaming-PC Ryzen 7000 im Test

In regelmäßigen Abständen werfen wir einen Blick auf Komplettsysteme, die speziell für Spieler gemacht wurden, die nicht das notwendige Know-How oder die Zeit für den Zusammenbau und die Einrichtung haben oder aufbringen möchten. Heute haben wir ein solches Angebot von Memory PC auf dem Prüfstand, das sowohl auf Seiten des Prozessors als auch bei der Grafikkarte auf eine AMD-Lösung setzt. Wie sich das rund 2.000 Euro teure Beispielsystem mit X3D-CPU und neuster Radeon-RX-9070-XT-Grafik schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Freitag, 18.04.2025: MSI MEG Z890 GODLIKE im Test

Kurz vor Weihnachten 2024 haben wir unseren Test zum MSI MEG X870E GODLIKE (Hardwareluxx-Test) veröffentlicht, das zu diesem Zeitpunkt mehr als 1.300 Euro an Anschaffungskosten verursacht und ganz klar ein Prestige-Objekt. Das nahezu identische Gegenstück für Intels Arrow-Lake-S-Prozessoren bietet MSI mit dem MEG Z890 GODLIKE an, das wir für einen Test von MSI erhalten haben. Bis auf ein paar Details, die plattformbedingt sind, sind sich beide Platinen sehr ähnlich... [weiterlesen]

Sonntag, 20.04.2025: Acer ES Series 5 AES025 im Test

Acers Electric Scooter Series 5 AES025 ist ein eScooter, der vor allem als Transportmittel im städtischen Umfeld überzeugen soll. Dabei verspricht Acer sowohl eine ordentliche Leistung als auch eine Reichweite von bis zu 60 km. Wir haben ausprobiert, wie sich dieser Elektroroller in der Praxis bewährt... [weiterlesen]

Montag, 21.04.2025: NZXT Capsule Elite im Test

Mit dem NZXT Capsule Elite haben wir ein Mikrofon im Test, das sich speziell an Streamer, Podcaster und Gamer richtet. Es verspricht dank einer großen 25-mm-Kondensatorkapsel, einer hohen Sampling-Rate von 192 kHz und einer Bittiefe von 24 Bit eine klare und natürliche Sprachwiedergabe. Der Hersteller positioniert das Mikrofon im mittleren Preissegment und verlangt rund 110 Euro für das Modell... [weiterlesen]

Dienstag, 22.04.2025: Creative Aurvana Ace Mimi im Test

Creative hat mit den Aurvana Ace Mimi neue In-Ears auf den Markt gebracht, die sich als True-Wireless-Ohrhörer mit modernen Audiofunktionen, hoher Codec-Kompatibilität und einer individuell anpassbaren Klangsignatur positionieren wollen. Trotz ihres vergleichsweise günstigen Preises von 129,99 Euro bieten sie Features, die man sonst eher in höherpreisigen Modellen erwartet. Ob die Aurvana Ace Mimi ihrem Anspruch gerecht werden und diese Features in der Praxis effektiv ausspielen können, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 22.04.2025: Tempest Rising angespielt

Bereits im Januar hatten wir die Gelegenheit, bei einem digitalen Presse-Event einen ersten Eindruck von Tempest Rising zu erhalten. Das Strategiespiel will in große Fußstapfen treten. Die Entwickler bei Slipgate Ironworks und Publisher 3D Realms orientieren sich an Vorbildern wie der Command-and-Conquer-Reihe... [weiterlesen]

Mittwoch, 23.04.2025: Lian Li Lancool 207 Digital im Kurztest

Gehäuse mit großen Displays sind selten - und üblicherweise hochpreisig. Lian Li will mit dem Lancool 207 Digital nun eine relativ günstige Variante anbieten. Dafür greift man auf ein bekanntes Airflow-Modell zurück und wertet es mit einem 6-Zoll-Display auf... [weiterlesen]

Donnerstag, 24.04.2025: ASUS ROX Strix XG27UCS im Test

Hochauflösende Gaming-Displays müssen nicht gleich extrem teuer sein. Das möchte ASUS mit dem ROG Strix XG27UCS zeigen. Der 27-Zöller kombiniert ein Wide-Gamut-Panel mit der UHD-Auflösung und einer Wiederholfrequenz von 160 Hz. Ob das zusammen mit der ROG-typisch umfangreichen Gaming-Ausstattung für ein rundes Paket sorgt, klärt unser Test... [weiterlesen]