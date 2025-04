Werbung

Acers Electric Scooter Series 5 AES025 ist ein eScooter, der vor allem als Transportmittel im städtischen Umfeld überzeugen soll. Dabei verspricht Acer sowohl eine ordentliche Leistung als auch eine Reichweite von bis zu 60 km. Wir haben ausprobiert, wie sich dieser Elektroroller in der Praxis bewährt.



E-Mobilität ist nicht nur bei ausgewachsenen Autos ein Thema. Gerade im städtischen Umfeld können auch eScooter eine praktische Lösung sein. Diese Roller mit Elektromotor und Akku erlauben eine mühelose, leise und umweltfreundliche Fortbewegung. Aufgetankt wird einfach an der heimischen Steckdose. Dabei werden von vielen Modellen Reichweiten geboten, die bei einer Alltagsnutzung in der Stadt problemlos einen mehrtägigen Betrieb ohne Nachladen ermöglichen.

Acer bietet mit seinem Electric-Scooter-Bereich (ES) eine ganze Palette von unterschiedlich ausgelegten eScootern an. Einzelne Modelle wie der Predator Extreme sollen sogar für den Offroad-Einsatz geeignet sein. Die meisten eScooter-Nutzer dürften allerdings vor allem ein praktisches Fortbewegungsmittel für die Stadt suchen. Und genau diese Zielgruppe spricht Acers ES Series 5 AES025 an. Mit seinem 500-W-Motor am Hinterrad verspricht er eine ordentliche Leistung, die auch ein zügiges Bewältigen von Steigungen ermöglichen soll. Dabei können vier Geschwindigkeitsstufen genutzt werden. Eine angegebene Reichweite von 60 km stellt sicher, dass übliche Stadtpendelstrecken problemlos vielfach gefahren werden können, ohne dass Nachgeladen werden muss. Die großen 10-Zoll-Räder versprechen einen höheren Fahrkomfort als kleinere Räder.

Eine Beleuchtung hat Acer genauso integriert wie einen Klappmechanismus, mit dem der Roller einfach zusammengefaltet werden kann. Bei einem Gewicht von 18,5 kg dürften die meisten Nutzer den ES Series 5 tragen können - es gibt aber deutlich leichtere Modelle, die das Tragen angenehmer machen. Ein Segway Ninebot KickScooter Air T15D wiegt beispielsweise nur 10,5 kg, kann mit seinem kleineren Akku dafür aber auch nur eine maximale Reichweite von 12 km erreichen.

Im Handel wird der Acer ES Series 5 AES025 aktuell für rund 580 Euro angeboten und ist damit ein Modell der mittleren Preisklasse.

Acer liefert den ES Series 5 AES025 mit Ladegeät, Montageschrauben und Werkzeug für die Lenkermontage (3 mm Sechskantschlüssel mit T-Griff), einem 2,5-mm-Sechskantschlüssel, Anleitung und Garantieinformationen aus. Auch eine Nummernschildhalterung gehört eigentlich noch zum Zubehör - die hatte Acer bei unserem Testsample bereits mit Versicherungsplakette verbaut. eScooter-Nutzer müssen beachten, dass E-Roller in Deutschland eine Versicherungs­plakette tragen müssen, die optisch einem Mofakenn­zeichen ähnelt. Auch darüber hinaus sind Regeln zu beachten - so dürften eScooter nicht auf Fußwegen genutzt werden. Zulässig ist das Fahren auf Radwegen, Radfahr­streifen und Fahr­radstraßen - und wenn diese nicht vorhanden sind, dann direkt auf der Fahrbahn.