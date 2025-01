Werbung

Als Teil der Steam RTS-Festival gibt es aktuell eine Multiplayer-Demo zu Tempest Rising zu spielen. Wir konnten bereits vorab einen Blick auf das Gameplay werfen und an einer Online-Präsentation der Entwickler teilnehmen. Erscheinen soll der Titel am 24. April 2025 auf PC via Steam.

Der Titel ist von den RTS-Klassikern der 90er und 2000er Jahre inspiriert. Auf den ersten Blick könnte man Tempest Rising fast mit den alten Command-&-Conquer-Spielen verwechseln. Die Entwickler versprechen tiefgehende Basenbau-Mechaniken, Ressourcenmanagement und vor allem anspruchsvolle Taktikschlachten. Hierfür wird es neben einem Singleplayer- auch einen Multiplayer-Modus geben. Für den passenden Sound konnten die Macher sogar den Komponisten Frank Klepacki gewinnen. Dieser war seinerzeit schon für die Sounds von Command & Conquer zuständig.

Die Welt von Tempest Rising versetzt die Spieler in ein vom Kampf gezeichnetes 1997. Es geh in eine alternative Zeitlinie. Hier führte die Kubakrise zu einem Atomkrieg. In Folge des Krieges breitet sich nun eine seltsame, rote, elektrische Ranke über den gesamten Planeten aus. Die seltsame Substanz wird als Tempest bezeichnet. Ihr Auftreten verändert den Lauf der Menschheitsgeschichte gravierend, denn durch sie erwacht eine uralte Spezies, die sogenannten Veti, aus einer Stasis, in der sie sich seit Jahrtausenden befanden.

Im Singleplayer stehen zwei Kampagnen zur Verfügung. In ihnen erzählt Tempest Rising die Geschichte zweier Fraktionen. Die Global Defense Force und die Tempest Dynasty unterscheiden sich auch spielerisch stark voneinander. Die fortschrittlichen Friedenstruppen der Global Defense Forces, kurz GDF, bestehen aus einem Bündnis zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada und Westeuropa. Sie setzen auf Polizeikräfte mit Schwerpunkt auf Überwachung, Aufklärung, Informationskriegsführung und Massenkontrolle und bevorzugen den Stellungskampf, Positionskampf und hohe Mobilität.

Die Tempest-Dynastie hingegen besteht aus osteuropäischen und asiatischen Ländern. Die Risse, aus denen sich die Tempest-Ranken ausbreiten, treten am häufigsten in Gebieten mit hoher Strahlung auf. Da der Großteil des Fallouts innerhalb der Grenzen der Tempest Dynastie zu finden ist, betrachtet die Dynastie die Ankunft der Tempest als ihr Geburtsrecht und beansprucht den Besitz der Tempest als Wiedergutmachung für das, was sie verloren haben. Es gibt insgesamt elf Kampagnenmissionen. Ob und wie die dritte Fraktion der erwachten Veti spielbar wird, ist aktuell nicht bekannt.

Neben der Kampagne warten vor allem die Multiplayer-Modi auf die Spieler. Diese können in der Steam-Demo auch schon ausprobiert werden. Die Vollversion wird die Modi Rangliste und Schnelles Spiel enthalten. Beide Modi werden versuchen, Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten gegeneinander antreten zu lassen. Dabei sollen sowohl 1v1-, als auch 2v2-Warteschlangen für jeden Modus enthalten sein. Im Custom-Modus warten PVE-Matches gegen leichte, normale oder schwere Skirmish-Bots. Die Demo bietet drei Spieltypen, drei Karten und konfigurierbare Startarmeen und Startressourcen. Auf der 4-Spieler-Karte Alpen können die Standardmodi 2v2, 3v1 oder frei für alle gewählt werden.

Tempest Rising kann ab sofort auf die Steam-Wunschliste gesetzt werden. Das Release soll am 24. April 2025 erfolgen. Die Demo ist noch im Rahmen des Steam RTS-Festival verfügbar. Weitere Updates und Neuigkeiten zu Tempest Rising gibt es auch auf der offiziellen Seite.