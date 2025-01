Werbung

Auch in dieser Woche gingen zahlreiche spannende Artikel online. Das Highlight dürfte unser Theorie-Artikel zu den kommenden GeForce-RTX-50-Grafikkarten von NVIDIA sein. Wir haben aber auch Indiana Jones und der große Kreis angespielt, das Acer Predator Helios Neo 16 (2024) getestet, die ASRock Intel Arc B570 Challenger auf den Prüfstand gestellt und dem Endorfy Fortis 5 Black ARG einen umfangreichen Praxistest unterzogen. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das Honor Magic7 Pro und das Maxsun iCraft Z890 Pacific auf Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 09.01.2025: Indiana Jones und der große Kreis angespielt

Schon 1981 erblickte das Franchise rund um Indiana Jones das Licht der Welt. Geschaffen von Steven Spielberg und George Lucas wuchs die Welt um den Archäologen in den letzten 40 Jahren weiter... [weiterlesen]

Samstag, 11.01.2025: Acer Predator Helios Neo 16 im Test

Bereits im letzten Jahr konnte das Acer Predator Helios Neo 16 überzeugen und die bis dato klaffende Lücke zwischen den preislich günstigeren Nitro-Geräten und den High-End-Boliden der Predator-Reihe optimal schließen. Die 2024er-Variante brachte noch einmal eine neue Hardware-Generation und versuchte der Serie treu zu bleiben. Wie sich der 16-Zöller mit Intel Core i9-14900HX, NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, 32 GB RAM und einer 1 TB großen NVMe-SSD im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den rund 2.000 Euro teuren Gaming-Boliden ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 13.01.2025: CES 2025 – Die Highlights von ASUS

Wie jedes Jahr war die CES eine der Messen, an denen noch eine Vielzahl Produkte vorgestellt wird - so auch bei ASUS. Der taiwanesische Hersteller hat viele interessante Innovationen mit auf die CES genommen - angefangen von neuen Mainboards, neuen Monitore, Netzteilen, bis hin zu Kühlungskomponenten. Die wichtigsten News fassen wir in diesem Artikel zusammen. Einen genaueren Blick auf die Produkte konnten wir dabei bereits im November 2024 im Rahmen der Tech Tour der European Hardware Association werfen... [weiterlesen]

Donnerstag, 16.01.2025: ASRock Intel Arc B570 Challenger im Test

Nach dem, in diesem Preisbereich ausgewogenen Start der Arc B580 folgt heute die kleinere Variante, die Arc B570. Ein entsprechendes Modell der Alchemist-Serie gab es nicht und so steht die Arc B570 zunächst einmal allein im Generationenvergleich. Da es keine Limited Edition von Intel gibt, schauen wir uns heute nur die ASRock Intel Arc B570 Challenger an... [weiterlesen]

Donnerstag, 16.01.2025: Endorfy Fortis 5 Black ARGB im Test

Endorfy möchte mit dem Fortis 5 Black ARGB einen Single-Towerkühler anbieten, der gleichzeitig leistungsstark ist und optisch auffällt. Der Kühler zeigt sich erst einmal in Schwarz. Im Betrieb werden dann sowohl der mitgelieferte 140-mm-Lüfter als auch der Kühlerdeckel beleuchtet... [weiterlesen]

Freitag, 17.01.2025: Details zur Blackwell-Architektur und der GeForce RTX 50

Zur CES stellte NVIDIA die ersten vier Modelle der GeForce-RTX-50-Serie auf Basis der Blackwell-GPU vor. Einige wenige Details gab es im Rahmen der Keynote, kurz darauf gingen die Produktseiten online, sodass wir die technischen Spezifikationen im Grunde bereits kennen. Auf einem Editors Day sprach NVIDIA aber etwas genauer über die verwendeten Technologien und nannte weitere Details, wie diese im Zusammenhang mit der Blackwell-Architektur stehen... [weiterlesen]

Freitag, 17.01.2025: Honor Magic7 Pro im Test

Mit dem Magic7 Pro bringt Honor ein Oberklasse-Smartphone auf den Markt, das für 2025 den Takt vorgeben könnte. Egal ob bei Performance, Ausdauer, Kamera oder den KI-Features - Honor möchte neue Maßstäbe setzen... [weiterlesen]

Freitag, 17.01.2025: Maxsun iCraft Z890 Pacific im Test

Auch wenn AMDs AM5-Plattform durch den neuen Ryzen 7 9800X3D (Hardwareluxx-Test) aktuell in so ziemlich aller Munde ist, wollen wir dennoch ein neues LGA1851-Mainboard auf den Prüfstand stellen. Und dabei ist es keines von den vier renommierten Mainboard-Herstellern, sondern ein Exot, den wir bereits in einer Preview vorgestellt hatten... [weiterlesen]