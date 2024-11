Werbung

Der Hersteller Maxsun ist zwar in China bekannt, doch hier bei uns in Deutschland eher weniger präsent und dies auch in den Köpfen der deutschen Konsumenten. Dabei stellt Maxsun nicht nur Mainboards für Intel- und AMD-Prozessoren, sondern auch Grafikkarten (sowohl mit AMD- als auch NVIDIA-GPU) sowie auch SSDs und Speicher bereit. Den weiten Weg von China zu uns in die Redaktion hat sich das iCraft Z890 Pacific gemacht, das wir in dieser Preview einmal vorstellen möchten.

Das "iCraft" steht bei Maxsun für die Modellserie, wie beispielsweise bei ASUS das "ROG" oder auch "ROG Strix". Anhand der Z890-Bezeichnung wird somit verdeutlicht, dass es sich um ein LGA1851-Mainboard für Intels Core-Ultra-200S-Prozessoren, wie den Core Ultra 9 285K, handelt und bei der Ausstattung einiges zu bieten hat. Für die Anfeuerung der LGA1851-CPU sorgt das 16+1+1+1-Phasendesign mit 110A-VCore-Power-Stages und somit stehen 1.760 Ampere auf dem Papier. Zwar schreibt Maxsun nichts von einer offiziellen CUDIMM-Unterstützung, doch in jedem Fall können bis zu 192 GB an DDR5-UDIMM-Speicher verbaut werden, wobei der maximale Speichertakt bei 4.400 MHz für DDR5-8800 liegen soll.

Dem aktuellen Trend entgegen setzt Maxsun bei den PCIe-Steckplätzen auf vier mechanische x16-Slots. So arbeiten die Slots 1 und 3 bis hoch zum PCIe-5.0-Standard mit der LGA1851-CPU zusammen und die Steckplätze 2 und 4 über den Z890-Chipsatz. Das Angebot bei den Storage-Anschlüssen fällt beim iCraft Z890 Pacific groß aus. Neben vier SATA-Ports gibt es zwei M.2-M-Key-Schnittstellen über die CPU (einmal bis PCIe 5.0 x4 und einmal bis PCIe 4.0 x4) und zusätzlich zweimal M.2 über den PCH bis PCIe 4.0 x4. Als Bonus ist auch ein SSF-8654-4i-Anschluss verbaut, der mit PCIe 4.0 x4 angebunden ist und alternativ in vier SATA-Ports münzt. Am I/O-Panel zeigen sich jede Menge USB-Buchsen, wobei angemerkt sei, dass die blaue Farbe der Typ-A-Buchsen nicht auf den USB-3.2-Gen1-Standard hindeutet. Alle neun Buchsen gehen mit dem USB-3.2-Gen2-Standard ans Werk.

Im Netzwerk-Segment gibt natürlich WiFi 7 den Ton an. Alternativ ist auch eine RJ45-LAN-Buchse an Bord, die die Netzwerkpakete bis 5 GBit/s schieben kann. Generell bringt das iCraft Z890 Pacific auch wichtige Komfort-Merkmale mit: Power-Button, Reset-Button, PCIe-Release-Button, Clear-CMOS- und Flash-BIOS-Button sowie eine Debug-LED. Als großer Bonus ist auch ein LED-Display auf Höhe des I/O-Panels vorhanden und kann diverse Werte zum System anzeigen.

Der Test zum Maxsun iCraft Z890 Pacific wird es bald auf unsere Webseite zu lesen geben und sind bereits jetzt auf euer Feedback gespannt.