Werbung

Auch wenn AMDs AM5-Plattform durch den neuen Ryzen 7 9800X3D (Hardwareluxx-Test) aktuell in so ziemlich aller Munde ist, wollen wir dennoch ein neues LGA1851-Mainboard auf den Prüfstand stellen. Und dabei ist es keines von den vier renommierten Mainboard-Herstellern, sondern ein Exot, den wir bereits in einer Preview vorgestellt hatten.

Maxsun ist hierzulande den meisten PC-Interessenten eher unbekannt. Das Unternehmen ist in China ansässig und bietet nicht nur Mainboards, sondern auch Grafikkarten, SSDs und mehr an. Wir hatten die Gelegenheit, diesen (für unsere Region) Exoten für unsere Leser zu begutachten und zu testen. Gespannt sind nicht nur wir auf die UEFI-Oberfläche und hoffen auf ebenbürtige Features, wie sie bei den vier renommierten Herstellern inzwischen üblich sind.

Das Maxsun iCraft Z890 Pacific stellt neben dem LGA1851-Sockel vier mechanische PCIe-x16-Steckplätze bereit, die verglichen mit anderen Platinen heutzutage eher als selten zu betrachten sind. Neben dem CPU-Sockel sind vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke zu sehen, die laut Maxsun bis zu 192 GB an RAM aufnehmen können. Generell sind auch vier M.2-M-Key-Schnittstellen und sogar eine SSF-8654-Schnittstelle vorhanden. WiFi 7 und ein 5-GBit/s-LAN-Port decken den Netzwerk-Bereich ab und natürlich sind auch zahlreiche USB-Ports verfügbar.

Optisch geht es beim iCraft Z890 Pacific sehr dunkel zu. Das ATX-PCB ist schwarz und dies gilt auch für die Kühler und die vier DDR5-Speicherbänke. Einzig die PCIe-Steckplätze sind in Silber gehalten und auf Höhe des PCH-Kühlers wurden einige silberne Akzente hinterlassen.

Die technischen Eigenschaften

Die Daten des Maxsun iCraft Z890 Pacific in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Maxsun

iCraft Z890 Pacific Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+1+1+1)



16x Vishay SiC654 (VCore, 50A)

1x Vishay SiC654 (SA, 50A)

1x Vishay SiC654 (GT, 50A)

1x Sinopower SM7362EK (VNNAON, 65A)

Preis

unbekannt Webseite Maxsun iCraft Z890 Pacific

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.800 MT/s (4.400 MHz) (1DPC 1R) Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x0, x8/x8) über CPU

2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z890

1x SFF-8654-4i bis PCIe 4.0 x4/4x SATA 6GBit/s über Intel Z890

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890 USB CPU:

2x USB4 (2x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

8x USB 3.2 Gen2 (8x extern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)

2x USB 2.0 (2x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.2

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel BE200, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, Chipsatz-Kühler

1x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Power-Button, Reset-Button, Diagnostic-LED, LED-Button, PCIe-Release-Button, OLED-Display



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Support-Flyer

MSI-Shoutout-Flyer

vier SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

Stand-Offs

M.2-Abstandshalter und Schrauben

Princess-iCraft-Sticker

Beim Zubehör haben wir einen Quick-Start-Guide vermisst, auch ein User Manual ist nicht dabei gewesen und muss stattdessen von der Maxsun-Webseite heruntergeladen werden. Stattdessen konnten wir vier SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, M.2-Abstandshalter inklusive Schrauben auffinden. Maxsun hat außerdem einen Schraubendreher mit verschiedenen Bits dazugelegt. Dies sieht man nicht häufig. Über die beiliegenden Sticker lässt sich geschmacklich streiten, diese sind jedoch ebenfalls mit dabei.