Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de spannende Artikel online. Wir unterzogen nicht der Bluetti AC200MAX und der AC240 einen Kurztest, sondern testeten auch die Montech HyperFlow ARGB 240 und 360. Außerdem hatten wir Zen 5 weiter auf die Finger geschaut, das MSI MAG PANO M100R PZ auf den Prüfstand gestellt und die neuen Ryzen-Chips mit dem Windows-Update KB5041587 getestet. Zu guter Letzt veröffentlichten wir ein spannendes Gespräch mit Blizzard zu Diablo IV von der Gamescom 2024 und prüften den Corsair Dominator Titanium RGB 32 GB DDR5-6400 auf seine Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 22.08.2024: MSIs Cubi-Modelle als Alleskönner [Anzeige]

Schon etwas lustig: Seit Intel die eigene Entwicklung der NUCs aufgegeben hat, kommt richtig Schwung in den Markt. MSIs Cubi-Serie zeigt, wie man NUCs richtig macht: Mit einem duarchdachten Aufbau, guter Kühlung und leistungsfähiger Hardware sind die kleinen Mini-PCs richtige Alleskönner. Und das nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch für viele andere Einsatzzwecke... [weiterlesen]

Samstag, 24.08.2024: Bluetti AC200MAX und AC240 im Kurztest

Im vergangenen Jahr haben wir uns in einem Erfahrungsbericht mit dem Thema energieautarkes Camping beschäftigt. Ein paar Wochen im Süden Frankreichs mit Camper unterwegs, dients der AC180-Stromspeicher zusammen mit PV-Modulen als Backup-Lösung. Mit knapp über einer Kilowattstunde ist der AC180 nicht in jedem Fall ausreichend groß dimensioniert. Bluetti hat aber auch größere Stromspeicher für den Outdoor/Camping-Einsatz, von denen wir uns in Form des AC200MAX und AC240 zwei angeschaut haben... [weiterlesen]

Sonntag, 25.08.2024: Montech HyperFlow ARGB 240 und 360 im Test

Die HyperFlow-ARGB-Modelle sind die ersten AiO-Kühlungen von Montech. Sie versprechen eine konsequente Beleuchtung von Pumpendeckel und Lüftern und locken mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben sowohl die HyperFlow ARGB 240 als auch die große HyperFlow ARGB 360 getestet... [weiterlesen]

Dienstag, 27.08.2024: Zen 5 weiter auf die Finger geschaut

In unserer Berichterstattung zu den aktuellen Ryzen-9000-Prozessoren gibt es noch ein paar Lücken, die wir gerne auffüllen würden. Dazu gehört neben dem Test des Ryzen 9 9900X, den wir noch nicht in den Fingern hatten, eine weitergehende Analyse der Zen-5-Architektur sowie der Umsetzung in Form von Granite Ridge mit einem und zwei CCDs. Heute wollen wir uns mit den Themen IPC-Leistung, Latenzen sowie Cache- und Speicherbandbreite beschäftigen... [weiterlesen]

Mittwoch, 28.08.2024: MSI MAG PANO M100R PZ im Test

MSI möchte mit dem MAG PANO M100R PZ Micro-ATX-Systeme besonders gut zur Geltung bringen. Die Hardware kann durch eine dreiteilige Panoramaglasfläche präsentiert werden. Damit dabei kein Kabelchaos stört, können Back-Connect-Mainboards verbaut werden. Vier vormontierte A-RGB-Lüfter spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Optik - und lassen gleichzeitig auch auf eine effektive Kühlung hoffen... [weiterlesen]

Mittwoch, 28.08.2024: Zen 5 mit Windows-Update KB5041587 getestet

AMDs neue Ryzen-9000-Prozessoren sind schnell – ohne Frage. Vor allem die Single-Threaded-Leistung macht durch die Verbesserungen in der Zen-5-Architektur einen deutlichen Sprung. In gewisser Weise verpufft dieses Plus jedoch durch Einschränkungen in der maximalen Leistung, was maßgeblich durch den kaum vorhandenen Vorteil in der Fertigung zu begründen ist. So kann es dazu kommen, dass je nach Anwendung oder auch in Spielen der Vorsprung nicht so groß ist, wie er im Vorfeld erwartet worden war... [weiterlesen]

Donnerstag, 29.08.2024: Blizzard im Gespräch auf der Gamescom 2024

Am 8. Oktober 2024 soll mit The Vessel of Hatred die erste große Erweiterung für Diablo IV erscheinen. Heute Abend gibt es im Rahmen des Campfire Chat neue Informationen zum Addon. Wir konnten uns bereits im Rahmen der Gamescom 2024 mit zwei Entwicklern über neue Inhalte und Zukunftspläne unterhalten... [weiterlesen]

Freitag, 30.08.2024: Corsair Dominator Titanium RGB 32 GB DDR5-6400 im Kurztest

Abseits von gewöhnlichen DDR5-Speichermodulen gibt es je nach Hersteller natürlich auch eine Premium-Serie. Bei Corsair ist dies die Vengeance-Serie für den Mainstream und als Steigerung die Dominator-Platinum-Reihe. Doch seit der DDR5-DRAM-Generation stellt Corsair aus dem High-End-Sektor die Dominator-Titanium-RGB-Modelle in unterschiedlichen Speicherbestückungen und Farben an. Für diesen Kurztest werden wir uns das 32-GB-Kit mit DDR5-6400 in schwarz an und werden es auch bis über die Grenzen hinaus übertakten... [weiterlesen]