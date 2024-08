AMDs neue Ryzen-9000-Prozessoren sind schnell – ohne Frage. Vor allem die Single-Threaded-Leistung macht durch die Verbesserungen in der Zen-5-Architektur einen deutlichen Sprung. In gewisser Weise verpufft dieses Plus jedoch durch Einschränkungen in der maximalen Leistung, was maßgeblich durch den kaum vorhandenen Vorteil in der Fertigung zu begründen ist. So kann es dazu kommen, dass je nach Anwendung oder auch in Spielen der Vorsprung nicht so groß ist, wie er im Vorfeld erwartet worden war.

Problematisch wurde die Situation vor allem dadurch, dass AMD im Vorfeld der unabhängigen Tests eigene Zahlen veröffentlichte. In diesen fokussierte man sich natürlich einerseits auf die Konkurrenz, aber auch der Vergleich zur eigenen Vorgänger-Generation wurde nicht gescheut. Unter welchen Bedingungen dies nun der Fall war, sorgte für Aufsehen.

Einerseits sorgen AMDs automatisierte Testumgebungen dafür, dass Anwendungen mit Administratorrechten ausgeführt werden. Da die Tester ihre Benchmarks aber nicht in dieser Form ausgeführt haben, kam es bereits zu einer gewissen Diskrepanz. Weiterhin hat AMD offenbar bereits eine Vorab-Version von Windows 11 verwendet. Das Update 24H2 dürfte noch im Spätsommer für alle Nutzer verfügbar sein. Hier hat AMD zusammen mit Microsoft an Ryzen-spezifischen Optimierungen gearbeitet. Diese zielen einerseits auf die Sprungvorhersage der Zen-5-Architektur ab. Aber auch die Ryzen-7000-Prozessoren mit Zen-4-Architektur sollen davon profitieren.

Wir haben die Benchmarks zum Start, sowohl die der Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X, als auch die des Ryzen 9 9950X natürlich mit der aktuellen Release-Version von Windows 11 23H2 durchgeführt. Im Lichte der Erkenntnisse der vergangenen Tage aber wollten wir uns anschauen, welche Auswirkungen das Update auf Windows 11 24H2 hat.

Dazu haben wir ein Windows 11 24H2 aufgesetzt und die drei Ryzen-9000-Prozessoren die uns zur Verfügung stehen, noch einmal durch die Benchmarks geschickt. Auch zwei Ryzen-7000-Modelle, eines davon der Ryzen 7 7800X3D mit zusätzlichem 3D V-Cache, haben die Spiele-Benchmarks erneut durchlaufen.

Einen erste Erkenntnis war bzw. ist: Unsere Workstation- bzw. synthetischen Benchmarks wie Cinebench, Blender, V-Ray, Corona, Handbrake oder auch 7-Zip und der Geekbench profitieren von den Optimierungen nicht. Die Ergebnisse unter Windows 11 24H2 sind als Messchwankungen zu verbuchen. Daher konnten wir uns auf die Spiele konzentrieren und haben auch hier unter unterschiedliches Bild ermittelt. Die Power-Limits, verwendeten Komponenten und Speichereinstellungen sind wie hier beschrieben verwendet worden.

Starfield 1.920 x 1.080 Pixel - Hoch AMD Ryzen 7 7800X3D (24H2) 158.4XX 129.6XX AMD Ryzen 7 7800X3D 157.2XX 119.9XX AMD Ryzen 9 7950X3D 148.8XX 110.5XX Intel Core i7-14700K (Performance) 143.9XX 105.5XX Intel Core i9-14900K (Performance) 136.1XX 101XX AMD Ryzen 9 9950X (24H2) 135.7XX 101.1XX AMD Ryzen 9 9950X 134.9XX 88.5XX Intel Core i5-14600K (Performance) 131.9XX 95.7XX AMD Ryzen 7 9700X (24H2) 127.6XX 105XX AMD Ryzen 5 9600X (24H2) 126XX 104.2XX AMD Ryzen 7 9700X 124.4XX 88.1XX AMD Ryzen 5 9600X 123.9XX 89.3XX AMD Ryzen 9 7950X 122.9XX 89.9XX AMD Ryzen 7 7700X 122.4XX 95.1XX AMD Ryzen 9 7900X 111.9XX 77.5XX AMD Ryzen 5 7600X (24H2) 111.9XX 87.9XX AMD Ryzen 5 7600X 103XX 72.5XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Werbung

In Starfield sehen wir keinerlei Verbesserung in der Leistung zwischen Windows 11 23H2 und 24H2 die Ryzen-9000-Modelle. Auch der Ryzen 7 7800X3D profitiert kaum, wohingegen der Ryzen 5 7600X um 8,5 % zulegt.

Cyberpunk 2077 720p (RT: Niedrig, DLSS: Leistung) AMD Ryzen 7 7800X3D (24H2) 189.1XX 128.5XX AMD Ryzen 7 7800X3D 183.5XX 67.2XX AMD Ryzen 9 7950X3D 181.8XX 75.4XX Intel Core i9-14900K (Performance) 165.4XX 103.4XX Intel Core i7-14700K (Performance) 163.1XX 110.4XX AMD Ryzen 7 9700X (24H2) 156.2XX 130.4XX AMD Ryzen 5 9600X (24H2) 152.1XX 101.5XX Intel Core i5-14600K (Performance) 148.6XX 102.6XX AMD Ryzen 5 7600X (24H2) 148.4XX 98.8XX AMD Ryzen 5 7600X 146.3XX 91.7XX AMD Ryzen 7 9700X 145.9XX 95.9XX AMD Ryzen 9 7900X 144.7XX 90.9XX AMD Ryzen 7 7700X 144XX 95.6XX AMD Ryzen 9 9950X (24H2) 142.8XX 96.1XX AMD Ryzen 9 7950X 141.1XX 81.6XX AMD Ryzen 9 9950X 140.9XX 89.4XX AMD Ryzen 5 9600X 140.6XX 94.5XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Für Cyberpunk 2077 steigt die Leistung des Ryzen 9 9950X um nur 2 % an. Für den Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X sprechen wir aber von 8 %. Hier besteht ein Zusammenhang zwischen der Single- und Dual-CCD-Konfiguration, denn auch mit Windows 11 23H2 lag der Ryzen 9 9950X schon hinter den kleineren Modellen.

Der Ryzen 7 7800X3D kann ein leichtes Plus von 3 % verbuchen, beim Ryzen 5 7600X liegen wir bei + 1,5 %.

F1 2024 720p (Mittel, DLSS: Qualität) AMD Ryzen 9 7950X3D 469.6XX 348.9XX AMD Ryzen 7 7800X3D 436XX 279.6XX AMD Ryzen 9 9950X (24H2) 390.2XX 270.9XX AMD Ryzen 9 9950X 386.5XX 260.1XX AMD Ryzen 7 7800X3D (24H2) 376.1XX 275.1XX AMD Ryzen 9 7950X 372XX 248XX AMD Ryzen 7 9700X 362.4XX 254.5XX AMD Ryzen 9 7900X 357.1XX 260.6XX Intel Core i9-14900K (Performance) 356.2XX 266.5XX AMD Ryzen 7 7700X 356.1XX 254.8XX AMD Ryzen 7 9700X (24H2) 352.9XX 244.3XX AMD Ryzen 5 9600X 344.5XX 249.9XX AMD Ryzen 5 7600X 343.2XX 248.2XX Intel Core i7-14700K (Performance) 335.2XX 250.1XX AMD Ryzen 5 9600X (24H2) 311.7XX 220XX Intel Core i5-14600K (Performance) 282XX 219.2XX AMD Ryzen 5 7600X (24H2) 280XX 200XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Erstmals einen gegenteiligen Effekt stellen wir in F1 24 fest. Während sich der Ryzen 9 9950X aber im Bereich der Messungenauigkeiten (+ 1 %) bewegt, verlieren der Ryzen 9 9700X (-2,5 %) und Ryzen 5 9600X (-9,5 %) sogar an Leistung. Wir haben die Messungen mehrfach durchgeführt, da uns vor allem der Einbruch des Ryzen 5 9600X an dieser Stelle doch sehr überrascht hat.

Auch für den Ryzen 7 7800X3D und den Ryzen 5 7600X sehen wir unter Windows 11 24H2 eine geringere Leistung. Der Einbruch ist mit 15 bzw. fast 20 % aber deutlich stärker als bei den Ryzen-9000-Modellen.

Marvels Spider-Man: Miles Morales 720p (Sehr Hoch, FSR 3: Qualität, RT: Sehr Hoch) AMD Ryzen 7 7800X3D (24H2) 131.1XX 95.1XX Intel Core i9-14900K (Performance) 119.8XX 96.7XX Intel Core i7-14700K (Performance) 115.9XX 96.1XX Intel Core i5-14600K (Performance) 113.5XX 90XX AMD Ryzen 9 7950X3D 113.2XX 70.8XX AMD Ryzen 5 9600X (24H2) 110.3XX 49.7XX AMD Ryzen 7 9700X (24H2) 108.6XX 69XX AMD Ryzen 7 7800X3D 107.3XX 81.4XX AMD Ryzen 5 7600X (24H2) 106.5XX 77.5XX AMD Ryzen 9 9950X (24H2) 99.8XX 61.2XX AMD Ryzen 9 9950X 98.7XX 47.9XX AMD Ryzen 9 7950X 97.6XX 75.2XX AMD Ryzen 7 9700X 93.9XX 66.8XX AMD Ryzen 7 7700X 93.8XX 68.4XX AMD Ryzen 9 7900X 92.6XX 72.7XX AMD Ryzen 5 7600X 92.2XX 73.4XX AMD Ryzen 5 9600X 89.4XX 50.9XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Wieder ein Leistungsplus gibt es in Marvels Spider-Man: Miles Morales, wenngleich der Ryzen 9 9950X nicht so stark profitiert wie der Ryzen 7 9700X mit + 15,5 % und der Ryzen 5 9600X mit + 23,5 %. Auch diese Benchmark haben wir mehrfach wiederholt – auch auf dem alten System mit Windows 11 23H2 um die Ergebnisse zur bestätigen.

Einen deutlichen Zugewinn von + 22 % gibt es auch für den Ryzen 7 7800X3D. Der Ryzen 5 7600X liegt bei + 15,5 %.

Ratchet & Clank 720p (Sehr Hoch, DLSS: Qualität, RT: Sehr Hoch) AMD Ryzen 9 7950X3D 193.7XX 123.2XX Intel Core i9-14900K (Performance) 187.8XX 130.3XX AMD Ryzen 9 9950X (24H2) 180.5XX 110.8XX Intel Core i7-14700K (Performance) 179.9XX 117.6XX AMD Ryzen 7 7800X3D 178.4XX 120XX AMD Ryzen 7 7800X3D (24H2) 177.7XX 103.2XX AMD Ryzen 7 9700X (24H2) 172.1XX 106.9XX AMD Ryzen 5 9600X (24H2) 170XX 113.1XX Intel Core i5-14600K (Performance) 169.3XX 116.2XX AMD Ryzen 9 9950X 167.9XX 104.7XX AMD Ryzen 9 7950X 160.4XX 103.8XX AMD Ryzen 7 9700X 156.6XX 106.1XX AMD Ryzen 9 7900X 156.3XX 107XX AMD Ryzen 5 9600X 151.4XX 110.2XX AMD Ryzen 5 7600X (24H2) 150.6XX 102.4XX AMD Ryzen 7 7700X 148.3XX 104XX AMD Ryzen 5 7600X 141.7XX 100.8XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

In Ratchet & Clank kann auch der Ryzen 9 9950X ein Plus von 7,5 % für sich verbuchen. Das Ergebnis des Ryzen 5 9600X fällt um 12 % besser aus und der Ryzen 7 9700X klettert in den FPS um 10 %.

Für den Ryzen 7 7800X3D reden wir von einem leichten Zugewinn, der aber im Bereich der Messungenauigkeit liegt. Mit + 6 % beim Ryzen 5 7600X würden wir dies hingegen den Optimierungen in Windows 11 24H2 zuschreiben.

Baldur's Gate 3 720p (Vulkan, Ultra, DLSS: Qualität) AMD Ryzen 9 7950X3D 416.8XX 268.1XX AMD Ryzen 7 7800X3D 376.7XX 263.3XX AMD Ryzen 9 9950X (24H2) 358.1XX 223.4XX AMD Ryzen 9 9950X 349.2XX 216.1XX AMD Ryzen 7 7800X3D (24H2) 344.1XX 236.6XX AMD Ryzen 7 7700X 340.6XX 211.9XX AMD Ryzen 9 7950X 340.3XX 209.5XX AMD Ryzen 9 7900X 339.2XX 210.2XX AMD Ryzen 7 9700X 337.2XX 215.5XX Intel Core i9-14900K (Performance) 329.7XX 208.4XX AMD Ryzen 5 7600X 316XX 200.8XX AMD Ryzen 7 9700X (24H2) 315XX 205.2XX Intel Core i7-14700K (Performance) 314.5XX 117.6XX AMD Ryzen 5 9600X 312.1XX 206.4XX AMD Ryzen 5 9600X (24H2) 310.1XX 214.9XX AMD Ryzen 5 7600X (24H2) 294.6XX 186.9XX Intel Core i5-14600K (Performance) 274.5XX 178.4XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

In Baldur's Gate 3 sehen wir dann wieder kleinere Schwankungen für den Ryzen 9 9950X mit der Tendenz zu einem kleinen Plus von 2,5 %, der Ryzen 7 9700X verliert allerdings etwa 7,5 % an Leistung. Für den Ryzen 5 9600X können wir keinerlei Veränderungen feststellen.

Ein gemischtes Bild zeigen die Ryzen-7000-Modelle: Der Ryzen 7 7800X3D verliert 8,5 % an Leistung, der Ryzen 5 7600X bleibt in etwa identisch in seinem Leistungsstand.

Control 720p (Hoch) AMD Ryzen 7 7800X3D 226.4XX 133.6XX AMD Ryzen 9 7950X3D 220.8XX 134.7XX AMD Ryzen 7 7800X3D (24H2) 208.6XX 50.1XX AMD Ryzen 9 9950X 196.6XX 106XX AMD Ryzen 7 9700X (24H2) 192.3XX 126.4XX AMD Ryzen 9 9950X (24H2) 191.7XX 107.4XX Intel Core i9-14900K (Performance) 186XX 127.6XX AMD Ryzen 5 9600X (24H2) 183.4XX 98.2XX AMD Ryzen 7 9700X 181.3XX 91.2XX Intel Core i7-14700K (Performance) 179.7XX 117.9XX AMD Ryzen 5 9600X 170.2XX 107.5XX AMD Ryzen 7 7700X 165.9XX 107.2XX Intel Core i5-14600K (Performance) 165.3XX 114.5XX AMD Ryzen 5 7600X 163.6XX 98XX AMD Ryzen 9 7950X 158.4XX 103.1XX AMD Ryzen 5 7600X (24H2) 153.6XX 66XX AMD Ryzen 9 7900X 149.3XX 90.2XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Das unterschiedliche für die Single- und Dual-CCD-Ryzens setzt sich fort: In Control muss der Ryzen 9 9950X unter Windows 11 24H2 mit 2,5 % weniger FPS auskommen. Der Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X können ihre Leistung allerdings um 6 bzw. 7,5 % steigern.

Genau wie bei Baldur's Gate 3 verliert der Ryzen 7 7800X3D 8 % an Leistung, beim Ryzen 5 7600X sind es etwas mehr als 5 %.

Anno 1800 720p (Ultra) AMD Ryzen 9 7950X3D 130.9XX 79.1XX AMD Ryzen 7 7800X3D (24H2) 112.6XX 74.1XX AMD Ryzen 7 7800X3D 112.4XX 74.3XX Intel Core i9-14900K (Performance) 101.6XX 73.7XX Intel Core i7-14700K (Performance) 100.3XX 72.8XX Intel Core i5-14600K (Performance) 95.2XX 67.9XX AMD Ryzen 9 9950X (24H2) 86XX 61.4XX AMD Ryzen 9 9950X 82.7XX 56.9XX AMD Ryzen 7 9700X (24H2) 78.2XX 55.3XX AMD Ryzen 7 9700X 77.9XX 55.2XX AMD Ryzen 7 7700X 77.2XX 57.6XX AMD Ryzen 9 7900X 75.3XX 57.5XX AMD Ryzen 5 7600X 74.5XX 52.1XX AMD Ryzen 5 9600X 73.2XX 43.9XX AMD Ryzen 5 9600X (24H2) 73XX 44.1XX AMD Ryzen 9 7950X 71.8XX 54.4XX AMD Ryzen 5 7600X (24H2) 0XX 52XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Keinerlei Unterschiede zwischen Windows 11 23H2 und 24H2 können wir in Anno 1800 feststellen.

Fazit

Das Update auf Windows 11 24H2 hat einen Einfluss für alle Besitzer eines Ryzen-7000- oder Ryzen-9000-Besitzers. Wie hoch das Leistungsplus in Spielen im Schnitt sein wird, hängt davon ab welche Spiele man spielt. In unseren Benchmarks konnten wir bis zu 23,5 % festhalten, wir sehen aber auch geringere Verbesserungen und sogar einige Spiele, die langsamer zu sein scheinen. Damit unterscheiden sich unsere Ergebnisse von denen von Hardware Unboxed, bei denen es offenbar keinerlei Leistungseinbußen gab. Warum dies der Fall ist, können wir nicht sagen. Alle Ergebnisse, die uns seltsam vorkamen (dazu gehören Ausreißen nach oben und nach unten) haben wir natürlich noch einmal überprüft.

Die Zahlen werfen natürlich abermals die Frage auf, warum AMD mit diesen geworben hat. Ja, die Notebooks mit Ryzen-AI-300-Prozessor werden mit Windows 11 24H2 ausgeliefert und hier sind die AMD-spezifischen Optimierungen also enthalten. Bei den Desktop-Systemen werden aber nur sehr wenige schon die Insider-Preview einsetzen und an dieser Stelle ist es einfach nicht richtig mit solchen Zahlen zu werben. Sich nach den unabhängigen Tests der Presse dann auf Optimierungen, wie die Ausführung mit Administratorrechten und die in Windows 11 24H2 zu berufen, sehen wir ebenfalls kritisch, da dies keine Bedingungen sind, in denen die Prozessoren verwendet werden sollten und sinnvoll ist bzw. unter dieses dies zum aktuellen Zeitpunkt möglich ist.

Das der Start der Ryzen-9000-Prozessoren überhastet erscheint, wird zunehmend deutlicher. Verschiebung des Starts, Probleme mit dem Core Parking im Wechsel zwischen Single- und Dual-CCD-Konfigurationen (die auch einige unsere Ergebnisse erklären können) sowie nun die nicht wahrgenommene Chance seitens AMD sich mit Windows 11 24H2 noch besser darstellen zu können, zeigen dies ganz offensichtlich.

Immerhin können sich Käufer eines Ryzen-7000- oder Ryzen-9000-Prozessors auf ein kleines Leistungsplus freuen – geht es bei der Konkurrenz durch Einschränkungen in den Profilen und Microcode-Updates doch eher in die andere Richtung. Fairerweise sei erwähnt, dass auch AMD mittels AGESA-Updates schon Sicherheitslücken schließen musste, die zumindest unter bestimmten Bedingungen ebenfalls zu einer Reduzierung der Leistung führen können.

Aber die Ergebnisse sind noch nicht wirklich konsistent. Hier müssen wir einfach noch abwarten, bis die finale Version von Windows 11 24H2 zur Verfügung steht. Für uns bedeutet dies: Mit Erscheinen von Windows 11 24H2 werden wir alle Benchmarks der Ryzen-7000- oder Ryzen-9000-Prozessoren erneuern müssen. Auf die Ergebnisse der Intel-Prozessoren scheint das Update auf den ersten Blick keinerlei Einfluss zu haben. Aber auch dies werden wir uns noch einmal anschauen müssen, wenn das 24H2-Update offiziell erschienen ist.