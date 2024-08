Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Highlight der letzten Tage dürfte der Start der neuen AMD-Ryzen-9000-Prozessoren auf Basis der Zen-5-Architektur gewesen sein, die man in zwei Wellen – einmal mit dem Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X und einmal mit dem Ryzen 9 9950X – vollzog und zu denen es bei uns natürlich pünktlich einen umfangreichen Testbericht gab. Aber auch die Synology DiskStation DS223j und der Cooler Master GM2711S sowie die Geneses ZIRCON XIII standen in dieser Woche bei uns auf dem Testprogramm. Ansonsten prüften wir das brandneue XMG NEO 16 (E24) mit externer Wasserkühlung auf Herz und Nieren.

Mittwoch, 07.08.2024: AMD Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X im Test

In zwei Artikeln sind wir bereits auf die Details der Zen-5-Architektur eingegangen und haben uns den Aufbau des SoCs in Form von Granite Ridge (Ryzen 9000) und Strix Point (Ryzen AI 300) angeschaut. Damit sollten beide Plattformen im Hinblick auf die Theorie abgearbeitet sein und wir können uns auf das konzentrieren, was die meisten von uns hauptsächlich interessiert: Die Leistung. AMD fügte hier aber noch einen Zwischenstopp ein, denn der Marktstart wurde vom 31. Juli auf den 8., bzw. 15. August verschoben. Heute geht es zumindest mit den ersten beiden Modellen los: Dem Ryzen 5 9600X und dem Ryzen 7 9700X... [weiterlesen]

Donnerstag, 08.08.2024: Cooler Master GM2711S im Test

Der Monitor-Markt ist umkämpft wie lange nicht. Dabei drängen zunehmend auch Anbieter in das Segment, die dort nicht zum Establishment gehören. So beispielsweise Cooler Master mit dem GM2711S, einem 27 Zoll großen Gaming-Monitor, der ein IPS-Panel mit der Wiederholfrequenz von 180 Hz kombiniert. Das A.R.T.-Coating soll gleichzeitig dafür sorgen, dass Reflexionen des Umgebungslichts auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Wie gut das gelingt, klären wir in unserem Review... [weiterlesen]

Samstag, 10.08.2024: Synology DiskStation DS223j

Mit der DiskStation DS223j bietet Synology ein einsteigerfreundliches und kompaktes 2-Bay-NAS an, welches sich in erster Linie an die Heimanwender richtet. Wie sich das Gerät aus der j-Serie in unserem Test schlägt, wollen wir uns genauer ansehen... [weiterlesen]

Mittwoch, 14.08.2024: AMD Ryzen 9 9950X im Test

Nur eine Woche nachdem AMD einen Tag vor dem eigentlichen Marktstart des Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X die ersten Leistungs- und Effizienz-Benchmarks durch die Presse veröffentlichen ließ, folgt gleiches nun für das bis dato schnellste Modell: Den AMD Ryzen 9 9950X, welcher ab morgen offiziell in den Läden stehen wird. Wir haben das bisherige Flaggschiff der Granite-Ridge-Generation auf Basis der Zen-5-Architektur durch unseren Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Donnerstag, 15.08.2024: Genesis ZIRCON XIII im Test

Genesis bietet ein großes Portfolio, welches nun um eine weitere Maus erweitert wird. Die Zircon XIII ist das neueste Modell im Bereich der Mäuse und bietet einen im Vergleich mit anderen Modellen großen Umfang im Bereich der Konfiguration. Wie gut das funktioniert, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 16.08.2024: XMG NEO 16 (E24) im Test

Das XMG NEO 16 wechselt nicht nur mit taufrischen Hardware-Komponenten in das neue Modelljahr, sondern bringt auch gleich ein von Grund auf neu entwickeltes Gehäuse mit, das weiterhin die Option auf die ebenfalls aktualisierte, externe Wasserkühlung bietet. Der Fokus liegt überwiegend auf einer starken Kühlung und schneller Hardware – nicht umsonst soll der 16-Zöller zu den leistungsfähigsten End-End-Laptops des Herstellers für das Jahr 2024 gehören. Ob man dieses Versprechen wird einlösen können, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben eine rund 3.600 Euro teure Variante des XMG NEO 16 (E24) mit XMG OASIS (Mk2) getestet... [weiterlesen]