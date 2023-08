Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Aorus RTX 4060 Elite 8G kräftig auf den Zahn gefühlt oder die Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition getestet, sondern auch das Gigabyte AERO 16 OLED, das Thermaltake Ceres 300 TG ARGB und das Lenovo LOQ 15IRH8 ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Zu guter Letzt standen bei uns während der letzten Tage die Kioxia XG8, der Corsair Xeneon 27QHD240, die Corsair K70 MAX RGB und das ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi bei unseren Redakteuren auf dem Prüfstand.

Donnerstag, 03.08.2023: Aorus RTX 4060 Elite 8G im Test

Mit dem Blick auf die ersten Custom-Modelle der GeForce RTX 4060 hatten wir auch ein solches von Gigabyte im Test. Zwar konnten wir der Windforce-Variante eine für die GeForce RTX 4060 typische Leistung attestieren, leider aber ging dies auf Kosten der Lautstärke und Temperatur. Heute nun wagen wir einen zweiten Anlauf, allerdings mit einem anderen Modell, welches auch nicht zur unverbindlichen Preisempfehlung (und inzwischen darunter) angeboten wird. Die Gigabyte Aorus GeForce RTX 4060 Elite 8G muss zeigen, ob sie besser als ihre kleine Schwester ist – auch wenn sie deutlich teurer ist... [weiterlesen]

Freitag, 04.08.2023: Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition

Da wir uns gerade einige Windows-Handhelds anschauen und dabei auch hin und wieder auf den Einsatz eines Docks angewiesen sind, haben wir uns dahingehend etwas umgeschaut und sind auf das Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 gestoßen. Viele schnelle Schnittstellen, Power Delivery mit bis zu 100 W und sogar ein kleines Display ist verbaut. Mit einer Glasabdeckung und dem Blick auf die verbauten Komponenten soll auch das Design einzigartig sein. Es folgt weniger ein Test, als vielmehr ein Praxisbericht zum Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1... [weiterlesen]

Freitag, 04.08.2023: Gigabyte AERO 16 OLED im Test

Das Gigabyte AERO 16 OLED geht im Modelljahr 2023 mit einem dünneren Gehäuse, einem leichteren Gewicht, mehr Anschlüssen und vor allem neuester Hardware an den Start, die nun Intels Raptor-Lake- und NVIDIAs Ada-Lovelace-Chips umfasst. Highlight soll natürlich wieder der 16 Zoll große Bildschirm mit OLED-Technik, HDR-Funktionalität, hoher Farbtreue und scharfer Darstellung sein. Wie sich der edle Creator-Laptop für knapp unter 3.000 Euro in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Sonntag, 06.08.2023: Thermaltake Ceres 300 TG ARGB im Test

Thermaltake nutzt beim Ceres 300 TG ARGB einen luftigen Aufbau. In Kombination mit drei vormontierten 140-mm-Lüftern verspricht das Gehäuse eine effektive Kühlung. Dabei fällt der Midi-Tower kompakter aus und bleibt preislich knapp unterhalb der 100-Euro-Marke... [weiterlesen]

Montag, 07.08.2023: Lenovo LOQ 15IRH8 im Test

Das Lenovo LOQ 15IRH8 ist das erste Gerät der neuen Mainstream- und Einsteiger-Serie bei uns auf dem Teststand. Sie wurde von Lenovo im März unterhalb der bekannten Legion-Reihe positioniert, um auch preissensitive Spieler ansprechen zu können. Der Fokus liegt klar auf einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei die Serie ab rund 1.100 Euro auf dem deutschen Markt startet. Wie sich die neue LOQ-Familie in ihrem Debüt schlägt, das haben wir uns mit einem Modell mit Intel Core i7-13620H und NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop näher angesehen... [weiterlesen]

Dienstag, 08.08.2023: Kioxia XG8 im Test

Mit der Kioxia XG8 werfen wir heute einen Blick auf einen Massenspeicher, den sicherlich nur wenige Enthusiasten auf dem Radar haben. Denn obwohl die XG8 wie schon teilweise auch ihre Vorgänger auch im Einzelhandel zu finden sind, handelt es sich dabei um eine SSD für den OEM-Bereich. Das bedeutet, dass speziell in Komplettrechnern, Notebooks und Tablets die Kioxia durchaus anzutreffen ist. Ob damit auch HighEnd-Leistungen zu erwarten sind oder ob sich ein Austausch lohnt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 09.08.2023: Corsair Xeneon 27QHD240

Aller guten Dinge sind drei? Der Corsair Xeneon 27QHD240 OLED ist nun bereits das dritte OLED-Gaming-Display im 27-Zoll-Format mit dem aktuellen LG-Panel. Auch er kann mit 240 Hz und einer Reaktionszeit von 0,03 ms auftrumpfen. Ob er am Ende überzeugen kann, klärt unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.08.2023: Corsair K70 MAX RGB im Test

Mit Corsairs K70 MAX RGB feiern Corsairs MGX-Switches ihre Premiere - und diese Schalter versprechen ein bisher ungekanntes Level an Flexibilität. Der Tastenweg bis zu Auslösung kann für jede einzelne Taste flexibel per Software angepasst werden. Und das in einem sehr breiten Bereich von 0,4 bis 3,6 mm... [weiterlesen]

Freitag, 11.08.2023: ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi im Test

Nachdem wir uns vor ein paar Monaten ASUS' ROG Strix B760-F Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test) näher angeschaut hatten, folgen wir heute mit dem Z790-Modell, das neben der RAM-Übertaktung bei vorhandenem K-Prozessor auch die CPU-Übertaktung erlaubt. Wir werden uns nicht nur die Ausstattungsmerkmale anschauen, sondern auch festhalten, wie gut die Z790-Version mit den restlichen LGA1700-Platinen abschneidet. Hat ASUS mit dem ROG Strix Z790-F Gaming WiFi einen empfehlenswerten Unterbau für Intels Prozessoren geschaffen... [weiterlesen]