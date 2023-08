Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur Alphacools Core 1 oder die Mobvoi TicWatch Pro 5 getestet, sondern auch Sparkles Intel Arc A750 Orc OC Edition, die Endorfy Lix Plus Wireless, den MSI MEG 342C QD-OLED und das Honor 90. Außerdem hatten wir mit dem AYANEO 2S einen weiteren Gaming-Handheld im Praxistest.

Donnerstag, 20.07.2023: Alphacool Core 1 im Test

In diesem Frühjahr stellte Alphacool die nächste Generation seiner CPU-Wasserkühler vor. Die Core-1-Serie besteht aber nicht nur aus den CPU-Wasserkühlern, sondern beschreibt eine Design-Linie bestehend aus AiO-Lösungen, Radiatoren, Ausgleichsbehältern und letztendlich auch eben besagten Kühlern für AMD- und Intel-Prozessoren. Zur Computex konnten wir einen genaueren Blick auf die Produkte werfen. In diesem Test liegt der Fokus vollends auf den Core 1 CPU-Wasserkühler... [weiterlesen]

Freitag, 21.07.2023: Mobvoi TicWatch Pro 5 im Test

Mobvoi bewirbt die TicWatch Pro 5 als leistungsstarke und ausdauernde Smartwatch mit Wear OS. Während Qualcomms aktuelle Platform Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable für die Performance zuständig ist, soll die lange Laufzeit unter anderem durch ein Doppeldisplay erreicht werden. Dafür nutzt Mobvoi die Kombination aus einem AMOLED-Display und einem sparsamen FSTN-Display... [weiterlesen]

Sonntag, 23.07.2023: Sparkle Intel Arc A750 Orc OC Edition

Zur Computex machte Sparkle als weiterer Hersteller von Grafikkarten auf sich aufmerksam, die nun auch Modelle mit Intel-GPU auf den Markt bringen wollen. In Form der Intel Arc A750 schauen wir uns das preislich in den vergangenen Wochen und Monaten interessanteste Basismodell an, welches in Form der Orc OC Edition die individuellen Anpassungen von Sparkle erfahren haben will. In wie weit Sparkle mit seinem Markteintritt für Veränderungen sorgen kann und ob ein solches Modell vielleicht eine Alternative zu den etablierten Herstellern ist, ist Bestandteil dieses Tests... [weiterlesen]

Montag, 24.07.2023: Endorfy Lix Plus Wireless im Test

Endorfy ist ein noch nicht allzu bekannter Name im Bereich der Eingabegerät, aber sie haben schon diverse Mäuse und Tastaturen am Markt. Mit der LIX Plus ist ein neues Topmodell der LIX-Serie erschienen, welches wir uns in der Wireless-Variante anschauen werden... [weiterlesen]

Mittwoch, 26.07.2023: MSI MEG 342C QD-OLED

2023 ist das Jahr mit dem bislang größten Momentum, wenn es um die OLED-Technik auf dem heimischen Schreibtisch geht. Mit dem MSI MEG 342C QD-OLED haben wir nun das nächste Gaming-Modell im Test. Der 34-Zöller kann mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 175 Hz, einer Reaktionszeit von 0,1 ms und MSI-typisch mit extrem vielen Gaming-Features aufwarten. Wie sich das neue High-End-Modell schlägt, verrät unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 27.03.2023: Honor 90 im Test

Das neue Honor 90 lockt vor allem mit beachtlichen Kameraspezifikationen. Es soll von einer 200-MP-Hauptkamera profitieren. Doch was ist von einer derart hochauflösenden Kamera wirklich zu halten? Und ist das Honor 90 insgesamt ein überzeugendes Modell der gehobenen Mittelklasse? Unser Test gibt Aufschluss... [weiterlesen]

Freitag, 28.07.2023: AYANEO 2S Windows-Handheld im Test

Ob sie sich letztendlich auch in größeren Stückzahlen durchsetzen werden, ist noch gar nicht so ganz klar, aber in den vergangenen Monaten tauchten immer wieder neue Windows-Handhelds auf. Diese wollen dem Steam Deck von Valve folgen und ein mobiler Gaming-Begleiter sein, sich aber alleine schon durch die Bedienung von den Gaming-Notebooks absetzen. Heute werfen wir einen Blick auf den AYANEO 2S. Mit einem Ryzen 7 7840U ausgestattet besitzt es den aktuell schnellen mobilen Prozessor am Markt. Wie gut sich der Handheld schlägt, schauen wir uns im Vergleich zum ROG Ally von ASUS und dem Steam Deck von Valve an... [weiterlesen]