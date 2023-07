Werbung

Endorfy ist ein noch nicht allzu bekannter Name im Bereich der Eingabegerät, aber sie haben schon diverse Mäuse und Tastaturen am Markt. Mit der LIX Plus ist ein neues Topmodell der LIX-Serie erschienen, welches wir uns in der Wireless-Variante anschauen werden.

Endorfy ist eine Marke, die seit 2022 am Markt existiert und zum polnischen Hersteller Cooling gehört, welcher unteranderem durch SPC Gear und SilentiumPC bekannt geworden ist. Unter Endorfy werden bereits diverse Hardwarekomponenten angeboten und die von uns im Test befindliche Wireless-Variante der LIX Plus ist eines der neueren Modelle im Portfolio von Endorfy. Die LIX Plus ist auch als kabelgebundene Variante erhältlich und neben der weißen wird auch eine schwarze Farbvariante angeboten. Weitere Modelle wären die GEM und GEM Plus, welches ebenfalls in Weiß und Schwarz, sowie als Kabelgebundene und Wirelessvariante verfügbar sind.

Technische Daten: