Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das ASUS ROG Ally gegen Valves Steam Deck antreten lassen, sondern auch die Cherry KW X ULP, das Acer Nitro 17 und das MSI MPG B760I EDGE WIFI getestet. Aber auch das Thermaltake CTE C750 Air, die NZXT Relay System, das Beelink GTR7 7840HS und das LG gram 17 haben wir während der letzten Tage auf dem Prüfstand gestellt. Zu guter Letzt haben wir den neusten Final-Fantasy-Teil angespielt.

Donnerstag, 15.06.2023: ASUS ROG Ally vs Valve Steam Deck im Test

Auch für uns etwas überraschend hatten wir schon Mitte Mai die Gelegenheit, ein ROG Ally in Händen zu halten - und haben dazu auch ein erstes Hands-On mit einigen Benchmarks gemacht. In der Zwischenzeit aber ist viel passiert. Mit einer Reise auf die Computex in Taiwan konnten wir den Handheld "on the road" testen und auch bei der Software ist noch viel passiert, was die Einschätzung der Leistung und Akkulaufzeit anders ausfallen lässt, als dies noch vor einigen Wochen der Fall war. Zudem wollen wir einen kleinen Vergleich zum Platzhirsch, dem Steam Deck von Valve wagen... [weiterlesen]

Freitag, 16.06.2023: Cherry KW X ULP im Test

Die Cherry KW X ULP ist eine mechanische Tastatur - könnte sich von den typischen, wuchtigen Gamer-Modellen kaum stärker unterscheiden. Stattdessen wurde sie als ultraflache Premiumtastatur entwickelt, die selbst im Chefbüro eine gute Figur machen soll. Das Luxus-Modell hat allerdings auch seinen Preis... [weiterlesen]

Sonntag, 18.06.2023: Acer Nitro 17 2023

Die neueste Modellgeneration des Acer Nitro 17 ist technisch ziemlich breit aufgestellt, spart jedoch so manches High-End-Feature der teuren Predator-Geräte aus und versiert so die gehobene Mittelklasse an. Wie sich der 17-Zöller mit aktueller Ryzen-CPU, GeForce-RTX-40-Grafik und hochauflösendem QHD-Bildschirm mit 165 Hz im Praxisalltag schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben eine rund 2.000 Euro teure Konfiguration getestet... [weiterlesen]

Montag, 19.06.2023: MSI MPG B760I EDGE WIFI im Test

Unverändert sind die Mini-ITX-Mainboards in der deutlichen Unterzahl. Dabei lassen sich mit ihnen sehr kompakte, aber dennoch sehr leistungsstarke Systeme erstellen. Beispielsweise mit dem ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test). Doch auch mit MSIs MPG B760I EDGE WIFI kann ein sehr performantes Intel-System auf die Beine gestellt werden. In einem Test haben wir uns die kleine Platine näher angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 20.06.2023: Thermaltake CTE C750 Air im Test

Thermaltake will mit dem Centralized Thermal Efficiency-Konzept beim CTE C750 Air für maximalen Luftstrom sorgen. Dafür wird das Mainboard um 90 Grad gedreht montiert und das Gehäuse luftig gestaltet. Wie effektiv es wirklich kühlt, klären wir im Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 21.06.2023: NZXT Relay System

Mit der Relay-Serie hat NZXT sein eigenes Audio-Ökosystem veröffentlicht. Aktuell besteht dieses aus einem Headset, einem Lautsprecherset, welches um einen Subwoofer erweitert werden kann und dem SwitchMix als zentrales Bindeglied. Alle Produkte werden wir uns in diesem Test ausführlich anschauen... [weiterlesen]

Mittwoch, 21.06.2023: Final Fantasy XVI angespielt

Seit rund sieben Jahren warten die Anhänger des Final-Fantasy-Franchises auf die Fortführung der Hauptserie. Nun ist es endlich soweit und mit Final Fantasy 16 steht ein neuer Titel der Action-Rollenspiel-Serie exklusiv für Sonys PlayStation 5 in den Startlöchern. Nachdem der Vorgänger nicht bei allen Fans gut ankam, sind die Erwartungen an FF16 groß. Ob Square Enix diese erfüllen kann und Final Fantasy XVI an die Erfolge der Serie anknüpfen kann, klären wir in diesem Hardwareluxx-Angespielt... [weiterlesen]

Donnerstag, 22.06.2023: Beelink GTR7 7840HS

Eine Vorstellung zur CES Anfang Januar, immer wieder keine konkreten Termine und dann der offizielle Startschuss in der vergangenen Woche. Die Phoenix-Prozessoren der Ryzen-7040-Serie hatten keinen allzu rühmlichen Start - und wie kann es anders sein, erreicht uns ein Ryzen 7 7840HS auch nicht in einem Notebook, sondern in einem kompakten Büro-PC vom asiatischen Hersteller Beelink. Wir haben uns den neuen GTR7 in der Ausstattungsvariante mit dem 7840HS genauer angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 23.06.2023: LG gram 17 (2023)

Das LG gram 17 fällt auch in seiner neuesten Modellgeneration mit einem Gewicht von gerade einmal 1,35 kg sowie einer Bauhöhe von nur 17,8 mm für ein Gerät der 17-Zoll-Klasse ausgesprochen kompakt und leicht aus. Trotzdem kann es unter der Haube in Form eines Intel Core i7-1360P mit einer guten Alltagsperformance aufwarten und lange Laufzeiten möglich machen, wie unser heutiger Hardwareluxx-Test offenbart. Wir haben das Office-Ultrabook ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]