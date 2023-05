Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den AMD Ryzen 7 7800X3D als Nachzügler getestet, sondern auch den Arctic P12 Max, die ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition und den ASUS ProArt PA32UCR-K auf den Prüfstand gestellt. Eine FAQ zu Wärmeleitpasten haben wir ebenso angefertigt, wie wir uns das neue Redfall näher angesehen haben. Zu guter Letzt standen der G.Skill Zeta R5 und die Cooler Master MM712 in diesen Tagen bei uns dem Testprogramm.

Freitag, 28.04.2023: AMD Ryzen 7 7800X3D im Test

Mit dem Ryzen 9 7950X3D und Ryzen 9 7900X haben wir uns die beiden vermeintlich stärksten X3D-Modelle bereits angeschaut. Auch den Ryzen 7 7800X3D konnte uns AMD nicht zum Start zur Verfügung stellen und somit kommen wir erst heute dazu einen Test nachzureichen. Mit seinen acht Kernen, die allesamt über den zusätzlichen Cache verfügen, umschifft er einige vermeintliche Klippen der anderen beiden Modelle und konzentriert sich vollständig auf den Spieler. Als kleinstes und günstigstes Modell ist die Zielgruppe klar gewählt. Ob der Ryzen 7 7800X3D auch die klarste Empfehlung für Spiele ist, sollen die folgenden Seiten klären... [weiterlesen]

Samstag, 29.04.2023: Arctic P12 Max im Test

Beim P12 Max möchte Arctic einen besonders breiten Drehzahlbereich anbieten. Der 120-mm-Lüfter kann zwischen 200 und 3.300 U/min geregelt werden und unterstützt zudem auch einen Lüfterstopp. Spannend ist vor allem die Frage, welchen Unterschied die brachiale Maximaldrehzahl macht... [weiterlesen]

Sonntag, 30.04.2023: ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition im Test

Mit den Noctua-Editionen der bisherigen beiden Varianten setzte ASUS in Zusammenarbeit mit dem Kühler-Spezialisten neue Maßstäbe, wenn es um die Kühlung einer Grafikkarte geht. Die ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition soll dies in der aktuellen Generation wiederholen. Im Test wollen wir uns nun genauer anschauen, welche Vorteile die Karte gegenüber den anderen Modellen hat und ob es auch Nachteile gibt... [weiterlesen]

Montag, 02.05.2023: Wie trägt man Wärmeleitpaste richtig auf?

Es gibt viele lustige Fotos und Videos im Netz, bei der Wärmeleitpaste falsch aufgetragen wurde. Dabei ist das nun wirklich nicht schwer - wir zeigen, wie man nun wirklich gar nichts falsch machen kann. Denn wenn man das erste Mal einen PC selber zusammenbaut, gibt es größere Stolpersteine als das Auftragen von Wärmeleitpaste. Im Video zeigen wir, wie es schnell und einfach geht... [weiterlesen]

Mittwoch, 03.05.2023: Redfall überzeugt nicht

Nach dem aus technischer Sicht enttäuschenden Start von Star Wars Jedi: Survivor schauen wir uns nun den nächsten Titel an, der viele Vorschusslorbeeren bekommen hat: Redfall. Auch hier soll unser Fokus auf der technischen Umsetzung liegen, denn der Koop-Shooter hat zum Start inhaltlich offenbar nicht überzeugen können... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.05.2023: ASUS ProArt PA32UCR-K im Test

Unter dem ProArt-Label sammelt ASUS seine Geräte, die für die Kreativ-Branche gedacht sind. Der ASUS ProArt PA32UCR-K soll das volle Programm bieten, um sowohl Foto- als auch Video-Editoren glücklich zu machen. Neben einer Hardware-Kalibrierung und großzügigen Farbräumen, stellt ASUS die HDR-Wiedergabe samt Mini-LED-Backlight in den Mittelpunkt. Ob der Plan aufgeht, oder doch die eine oder andere Schwachstelle vorhanden ist, klärt unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.05.2023: G.Skill Zeta R5 im Test

Im Rahmen des Tests zum Xeon w9-3495X sind wir bereits am Rande darauf eingegangen, wollen den dort verwendeten Speicher aus dem Hause G.Skill aber noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Die Zeta-R5-Kits dürften so mit das Exotischste an Arbeitsspeicher sein, das man aktuell bekommen kann. Was sie so besonders macht und welche Vorteile sie haben, klären wir im Rahmen eines kleinen Artikel... [weiterlesen]

Freitag, 05.05.2023: Cooler Master MM712 im Test

Eine leichte Maus mit einer breiten Verbindungsmöglichkeit und einem relativen schlichten Design, genau so könnte man die Cooler Master MM712 in einem Satz beschreiben. Inwieweit die technischen und optischen Eigenschaften ein überzeugendes Ergebnis liefern, schauen wir uns im nachfolgenden Test an... [weiterlesen]