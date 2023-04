Zum heutigen Start von Star Wars Jedi: Survivor wollten wir uns das Spiel aus technischer Sicht anschauen – ein paar Benchmarks und Bildvergleiche erstellen. Doch bereits im Vorfeld war klar, dass dies nicht ganz einfach werden würde. Dennoch wollten wir einen Blick darauf werfen. Aus gegebenem Anlass in abgespeckter Form, dazu später mehr.

Vorweg ein paar Worte zur verwendeten Hardware: Ein AMD Ryzen 7 7800X3D (den wir heute im Test hatten) sitzt auf einem ASUS ProArt X670E-Creator WIFI und wird dort zusammen mit Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6000 CL30-36-36-76 betrieben. Als Grafikkarten kamen eine GeForce RTX 4080 Founders Edition und eine Radeon RX 7900 XTX zum Einsatz. Als Treiber haben wir den GeForce 531.68 sowie den AMD Radeon Adrenaline Edition 23.4.3 verwendet. Im Falle des Treibers von AMD sollen Optimierungen für Star Wars Jedi: Survivor bereits enthalten sein, NVIDIA hat keinen sogenannten Game-Ready-Treiber veröffentlicht.

Im Grafikmenü können ein paar Einstellungen gemacht werden. Die meisten dürften sich auf die Einstellung der Auflösung und die Presets beschränken. Einen ersten Eindruck derer könnt ihr in den Screenshots gewinnen.

Daneben bietet Star Wars Jedi: Survivor die Unterstützung von Raytracing-Effekten. Hier beschränkt man sich wie üblich auf die Umsetzung einiger Effekte und im Falle von Star Wars Jedi: Survivor sind dies einige Reflexionen sowie die Berechnung der Umgebungslichtbeleuchtung. Auch dazu ein paar Screenshots, in denen jeweils links die Raytracing-Effekte aktiv sind und rechts deaktiviert.

Am deutlichsten ist sicherlich die unterschiedliche Berechnung der Umgebungslichtbeleuchtung zu erkennen, die ohne eine Raytracing-Unterstützung in den meisten Fälle Oberflächen als beleuchtet und damit als zu hell darstellt. Mit der Raytracing-Unterstützung werden die Bereiche dann korrekt abgedunkelt. Die Reflexionen zeigen sich ebenfalls mehr oder weniger deutlich, werden aber auch in einer deutlich geringeren Auflösung berechnet und sind daher leicht pixelig.

Kommen wir nun zu den ersten Benchmarks und hier schauen wir uns den Einfluss der Raytracing-Effekten auf die FPS an:

Star Wars Jedi Survivor 3.840 x 2.160 Pixel – Episch AMD Radeon RX 7900 XTX 60.9XX 46.6XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE 58.9XX 47.2XX AMD Radeon RX 7900 XTX (RT) 46.0XX 37.5XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (RT) 45.7XX 34.6XX FPS Mehr ist besser

Mit der Aktivierung der Raytracing-Effekte sinken die FPS um etwa 25 %. Hier ergeht es der Radeon RX 7900 XTX und GeForce RTX 4080 gleich und es ist nicht zu spüren, dass NVIDIA hier etwa mehr Ressourcen zur Verfügung hat.

Als nächstes wollen wir uns anschauen, welche Einfluss die Presets auf die Darstellungsqualität haben:

Star Wars Jedi Survivor 3.840 x 2.160 Pixel – Grafik-Presets AMD Radeon RX 7900 XTX (Niedrig) 86.3XX 67.8XX AMD Radeon RX 7900 XTX (Mittel) 84.7XX 66.8XX AMD Radeon RX 7900 XTX (Hoch) 79.7XX 60.7XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (Niedrig) 78.6XX 60.4XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (Mittel) 74.2XX 54.9XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (Hoch) 71.8XX 54.8XX AMD Radeon RX 7900 XTX (Episch) 60.9XX 46.6XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (Episch) 58.9XX 47.2XX FPS Mehr ist besser

FSR 2 soll helfen, die FPS in einem spielbaren Bereich zu halten, wenn die Hardware in der gewünschten Auflösung dazu nicht der Lage ist.

Star Wars Jedi Survivor 3.840 x 2.160 Pixel (RT: An) – FSR-Presets NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (Ausgwogen) 48.1XX 33.1XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (Leistung) 47.9XX 38.6XX AMD Radeon RX 7900 XTX (Qualität) 47.8XX 39.2XX AMD Radeon RX 7900 XTX (Ultra-Leistung) 47.8XX 39.4XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (Qualität) 47.5XX 34.6XX AMD Radeon RX 7900 XTX (Ausgewogen) 47.5XX 39.3XX AMD Radeon RX 7900 XTX (Leistung) 46.7XX 39.5XX AMD Radeon RX 7900 XTX (Aus) 46.0XX 37.5XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (Aus) 45.7XX 34.6XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (Ultra-Leistung) 45.7XX 38.2XX FPS Mehr ist besser

Die Aktivierung von FSR 2 hat kaum bis keinen Einfluss auf die FPS. Dies ist besonders enttäuschend, da die Technik ja eigentlich dazu gedacht ist, den Spieler zu unterstützen, wenn nicht ausreichende FPS erreicht werden. Offenbar arbeitet Star Wars Jedi: Survivor selbst in einer 4K-Auflösung im CPU-Limit.

Nun noch ein paar Benchmarks mit der GeForce RTX 4080 und der Radeon RX 7900 XTX in verschiedenen Auflösungen:

Star Wars Jedi Survivor 1.920 x 1.080 Pixel – Episch AMD Radeon RX 7900 XTX 82.9XX 69.6XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE 75.9XX 54.2XX FPS Mehr ist besser

Star Wars Jedi Survivor 2.560 x 1.440 Pixel – Episch AMD Radeon RX 7900 XTX 84.7XX 62.1XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE 73.5XX 57.6XX FPS Mehr ist besser

Star Wars Jedi Survivor 3.840 x 2.160 Pixel – Episch AMD Radeon RX 7900 XTX 60.9XX 46.6XX NVIDIA GeForce RTX 4080 FE 58.9XX 47.2XX FPS Mehr ist besser

Vorläufiges Fazit

Die Kritik an Star Wars Jedi: Survivor ist berechtigt. Wir sprechen hier allerdings nur über die Technik, zum Inhalt des Spiels und der Spielemechanik wollen wir uns an dieser Stelle nicht äußern. Fest steht jedoch, dass ein Spiel in dieser Form eigentlich nicht veröffentlicht werden dürfte. Die Entwickler konnten den ursprünglich anvisierten Termin nicht halten, eine weitere Verschiebung der dann für heute geplanten Veröffentlichung war daher keine Option mehr.

Die Entwickler haben bereits einen Day-1-Patch angekündigt, der einige der technischen Aspekte angehen soll. Dennoch haben wir uns für einen kurzen Technik-Check entschieden – auch um den Status-Quo an dieser Stelle einmal festzuhalten. Ein Spiel sollte in dieser Form nicht veröffentlicht werden. Eine Optimierung in Richtung der gebotenen CPU-Leistung hat offenbar gar nicht stattgefunden. Ein Ryzen 7 7800X3D sollte in 4K-Auflösung kein CPU-Limit darstellen.

Die Raytracing-Effekte sind im Falle der Umgebungslichtbeleuchtung eine sinnvolle Ergänzung und verlangen der Hardware nicht alles ab. Dennoch kommen wir nicht über 100 FPS, egal wie niedrig wir die Auflösung drehen und welches Preset wir anwenden. Befindet sich der Spieler bereits im CPU-Limit, kann auch FSR 2 nicht mehr helfen.

Nehmen wir nun noch den Kopierschutz mit in unsere Bewertung aus Sicht eines Tests hinzu, frustriert der Gesamteindruck von Star Wars Jedi: Survivor. Eine nicht ausgereifte Technik, eine fehlende Optimierung und eine insgesamt schlechte Umsetzung frustrieren die Spieler – mehr als dies eine Verschiebung getan hätte.