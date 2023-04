Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur einen AMD Ryzen 5 7600X3D simuliert oder das MSI MAG X670E Tomahawk getestet, sondern auch das MSI Titan GT77 HX 13V, das Samsung Galaxy Book3 Pro und das Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 auf den Prüfstand gestellt. Mit dem Proscenic Floobot X1 durfte außerdem ein brandneuer Saugwischroboter durch unsere Redaktionshallen düsen. Ansonsten haben wir uns ein neues Komplettsystem von PCSpecialist angesehen und pünktlich zum Marktstart das Honor Magic 5 Pro getestet.

Freitag, 24.03.2023: AMD Ryzen 5 7600X3D simuliert

Das Warten auf den Ryzen 7 7800X3D wird in ein paar Tagen beendet sein und dann werden wir uns hoffentlich auch das dritte Modell der aktuellen Ryzen-7000X3D-Serie angeschaut haben. Wie gut sich das dann kleinste Modell vor allem in Spielen schlagen wird, ist die große Frage. Bisher hat der Ryzen 9 7950X3D überzeugen können, doch der Preis drückt die Freude für viele und 16 Kerne sind für Spiele eben auch nicht notwendig. Wir haben uns nach der Betrachtung des Ryzen 9 7900X3D aber auch überlegt, ob für AMD ein potentieller Ryzen 5 7600X3D Sinn macht. Mithilfe einer simulierten Hardware versuchen wir diese Frage zu beantworten... [weiterlesen]

Freitag, 24.03.2023: MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI im Test

Zeitlich passend zum Release des Ryzen 9 7950X3D (Hardwareluxx-Test) hat Mainboard-Hersteller MSI das MAG X670E TOMAHAWK WIFI aus dem Hut gezaubert, das ab Werk bereits über das passende BIOS mit AGESA 1.0.0.5c für die Ryzen-7000X3D-Prozessoren verfügt. Wir haben von MSI ein Sample erhalten und natürlich ausgiebig getestet... [weiterlesen]

Sonntag, 26.03.2023: MSI Titan GT77 HX 13V im Test

Obwohl das MSI Titan GT77 HX 13V auf dem Vorgänger aufbaut und damit auf den ersten Blick nur wenige Neuerungen mit sich bringt, hat es der Gaming-Bolide richtig in sich. So verfügt er mit einem Intel Core i9-13980HX, einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop und 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einem schnellen SSD-RAID mit üppigen 4 TB Speicherplatz über die schnellsten Komponenten. Gleichzeitig trägt er auch bei der restlichen Ausstattung mit einem hochauflösenden Mini-LED-Bildschirm, mechanischen Cherry-Switches, einer RGB-Beleuchtung, Killer-Netzwerkchips, 99-Wh-Akku und vielen modernen Anschlüssen dick auf. Wir haben das fast 6.500 Euro teure Schlachtschiff ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 27.03.2023: Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 im Test

Cooler Masters MasterBox TD500 Mesh V2 soll durch das "ikonische polygonale Design", die "kristalline TG-Seitenverkleidung" und drei vormontierte A-RGB-Frontlüfter auffallen. Vor allem aber verspricht der Midi-Tower einen Airflow-freundlichen Aufbau und einen moderaten Preis. Zusammen mit dem Gehäuse testen wir auch noch ein praktisches Gehäusezubehör: Die Kopfhörerhalterung MasterAccessory GEM... [weiterlesen]

Dienstag, 28.03.2023: PCSpecialist Zircon Nova R im Test

Bereits in der Vergangenheit erwies sich PCSpecialist als zuverlässiger Partner, wenn es darum ging, sich einen selbst zusammengestellten PC zusammenbauen und einrichten zu lassen, ohne für diese Dienstleistungen überwiegend viel zu bezahlen. Daher wollen wir aus Gamer-Sicht nun einen erneuten Blick auf ein solches System des britischen Herstellers werfen und haben uns daher eine aktuelle Zusammenstellung mit AMD-Technik zu uns in die Redaktion kommen lassen. Wir haben uns den 1.699 Euro teuren Zircon Nova R näher ansehen dürfen... [weiterlesen]

Mittwoch, 29.03.2023: ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi im Test

Unser erstes X670-Mainboard, das wir in der Redaktion auf den Prüfstand gestellt hatten, war das ROG Strix X670E-F Gaming WiFi von ASUS, das auch einiges zu bieten hatte und ziemlich gut abschneiden konnte. Doch nicht jeder Umrüstwillige auf AMDs Sockel AM5 benötigt gleich zwei Promontory21-Chips, sondern begnügen sich mit einem Chip, der dann den B650-Chipsatz bildet. Und so passt es wunderbar ins Bild, dass das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi unser erstes B650-Mainboard im Test ist... [weiterlesen]

Donnerstag, 30.03.2023: Samsung Galaxy Book3 Pro im Test

Unter dem Galaxy-Label führt Samsung längst nicht mehr nur Smartphones. Auch schicke und vielseitige Laptops gehören der Produktfamilie inzwischen an. Sie sind teilweise sogar schon in dritter Generation erhältlich, wie das Samsung Galaxy Book3 Pro, ein dünnes Aluminium-Ultrabook mit leistungsstarker Intel-Technik, einem hochwertigen OLED-Bildschirm und umfangreicher Ausstattung. Wie sich die neueste Iteration im Praxisalltag schlägt, das zeigen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf. Wir haben das rund 1.700 Euro Galaxy Book3 Pro 16 mit Raptor-Lake-CPU ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 31.03.2023: Proscenic Floobot X1 ausprobiert

Mit dem Floobot X1 hat Proscenic seit dieser Woche einen neuen, intelligenten Multifunktions-Saugwisch-Roboter im Programm, welcher nicht nur mit einer hohen Saugleistung von 3.000 Pa, einem Vibrationswischsystem und einer modernen LiDAR-Navigation auf sich aufmerksam macht, sondern außerdem mit einer dedizierten Basisstation zum Entleeren des Staubbeutels und Aufladen des Akkus aufwarten kann. Natürlich will das neue Flaggschiffmodell der Chinesen obendrein mit einer umfangreichen App punkten, was Haushaltshilfe besonders smart machen soll, für die 600 Euro aufgerufen werden. Ob das Konzept aufgeht und wie sich der Proscenic Floobot X1 im Alltag schlägt, das konnten wir in den letzten acht Wochen ausgiebig testen... [weiterlesen]

Freitag, 31.03.2023: Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT im Test

Der Start der Radeon-RX-7900-Serie verlief nicht ganz reibungslos. Vor allem die Referenzmodelle hatten kurz nach dem Start mit einem eher schlechten Ruf zu kämpfen, da es hier offenbar ein paar Temperaturprobleme gab. Bei den Custom-Karten war die Liefersituation eher dünn gesät und viele Hersteller konnten erst Wochen nach dem offiziellen Start signifikante Stückzahlen liefern. Fallende Preise und damit attraktive Angebote findet man aber inzwischen. Die Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT hat das Potential eben ein solches, attraktives Angebote zu sein und daher haben wir uns die Karte einmal etwas genauer angeschaut... [weiterlesen]

Samstag, 01.04.2023: Honor Magic 5 Pro im Test

Das Honor Magic 5 Pro wurde als absolutes Oberklasse-Smartphone entwickelt. Honor verbaut Qualcomms High-End-SoC Snapdragon 8 Gen2, einen Quad-Curved-Bildschirm mit enormer Helligkeit und gleich drei 50-MP-Kameras. Dafür liegt die UVP allerdings auch jenseits der 1.000-Euro-Marke... [weiterlesen]