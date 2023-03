Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur einem Komplett-PC mit Intel Core i9-13900KS auf den Prüfstand gestellt oder uns mit aktuellen Mainboard-Lüftersteuerungen beschäftigt, sondern auch das Streacom DA6 XL, das Antec P20C und den Intel NUC 12 Serpent Canyon sowie Hogwarts Legacy im GPU-Test getestet. Aber auch die MSI Vigor GK71 Sonic Blue und der AMD Ryzen 9 7950X3D standen in den letzten Tagen bei uns auf dem Prüfstand.

Donnertag, 23.02.2023: Ein Komplett-PC für den Core i9-13900KS

Da uns Intel zunächst kein Sample seiner neuen Top-CPU zur Verfügung stellen konnte, haben wir uns anderweitig umgeschaut. Der Komplettsystem-Anbieter PC-Specialist schickte uns ein Gaming-System, welches mit einem Core i9-13900KS (Test) bestückt ist. Aber wir wollen die Gelegenheit auch nutzen, uns das dazugehörige Komplettsystem anzuschauen. Dazu werden wir einen Blick auf die Zusammenstellung, den Zusammenbau und auch die Leistung nebst der dazugehörigen Messwerte werfen... [weiterlesen]

Freitag, 24.02.2023: Mainboard-Lüftersteuerung im Detail

Jedes PC-System benötigt eine entsprechende Kühlung. Sei es für den Prozessor oder auch generell für die Gehäuse-Belüftung. Hierfür werden in erster Linie Lüfter eingesetzt, die an das Mainboard angeschlossen werden. Doch auch für moderne AIO-Wasserkühlungen diverser Fabrikanten steht in der Regel ein eigenständiger Anschluss bereit. In diesem Artikel werden wir die BIOS-Einstellmöglichkeiten für die integrierte Lüftersteuerung der vier relevanten Board-Hersteller zusammenfassen... [weiterlesen]

Sonntag, 26.02.2023: Streacom DA6 XL im Test

Beim Blick auf das Streacom DA6 XL dürften sich viele Nutzer verwundert die Augen reiben. Das Mini-ITX-Gehäuse besteht aus einem Edelstrahlrohrrahmen und zwei Zwischenböden aus Aluminium und ist ansonsten absolut luftig. Streacom-typisch sind die extrem flexiblen Nutzungsmöglichkeiten: Ein leistungsstarkes Gaming-System ist genauso realisierbar wie ein NAS mit bis neun 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerken... [weiterlesen]

Montag, 27.02.2023: Antec P20C im Test

Das Antec P20C zeigt sich in seriöser Optik mit einem geradlinigen Design und einer luftigen Stahlfront. Ähnlich vernünftig soll auch die Ausstattung des Midi-Towers sein. Ist das P20C damit das ideal für Nutzer, die ein seriös und funktional gestaltetes Modell suchen... [weiterlesen]

Dienstag, 28.02.2023: Intels NUC 12 Serpent Canyon im Test

Zuletzt haben wir uns mit den NUC-Extreme-Modellen die Kompakt- und Komplettsysteme angeschaut, bei denen die Grafikkarte in Form eines ATX-Modells zumindest bei der GPU-Leistung etwas mehr Spielraum ermöglichten. Mit dem Intel NUC 12 Serpent Canyon hat Intel aufgrund der Eigenentwicklung bei den GPUs einen guten Mittelweg gesucht: ein mobiler Prozessor wird mit einer möglichst leistungsstarken Mobile-GPU kombiniert. In diesem Fall schauen wir uns das System mit Core i7-12700H und Arc A770M an. Reicht dies als kleines Komplettsystem für aktuelle Spiele aus? Diese und weitere Fragen versuchen wir zu beantworten... [weiterlesen]

Dienstag, 28.02.2023: Hogwarts Legacy im GPU-Test

Einige Tage nach dem Start und der Chance durch Updates die wichtigsten Fehler zu beseitigen, schauen wir uns heute Hogwarts Legacy im Rahmen eines GPU-Tests an. Das Harry-Potter-Universum bietet einerseits viele Möglichkeiten eine zauberhafte Welt zu erschaffen, andererseits gibt es aber auch viel Raum, so einiges falsch zu machen. Den Entwicklern von Avalanche Software scheint aber eine gute Umsetzung geglückt zu sein und eben diese wollen wir nun aus technischer Sicht beleuchten... [weiterlesen]

Mittwoch, 01.03.2023: MSI Vigor GK71 Sonic Blue im Kurztest

MSI bringt mit der Vigor GK71 Sonic Blue eine neue Variante einer bekannten mechanischen Tastatur auf den Markt. Dabei verbaut man mit den MSI Sonic Blue nun klickende Schalter, die ein deutliches Feedback und eine eigene Charakteristik versprechen... [weiterlesen]

Mittwoch, 01.03.2023: Die Z790-Mainboards von MSI [Anzeige]

Passend zu den Core-Prozessoren der 13. Generation (Raptor Lake-S) hat Intel auch die 700er-Chipsatzserie an den Start gebracht. Dabei ist der Z790-PCH das High-End-Modell mit den meisten Features, das neben dem RAM-Overclocking in Verbindung mit einem LGA1700-Prozessor mit K(F)-Suffix auch die CPU-Übertaktung möglich macht. Von MSI gibt es 13 Platinen mit dem High-End-Chipsatz, sodass für jeden Anspruch das passende Modell dabei sein dürfte. Von der MAG-Serie für den Einstieg und der PRO-Serie für Business-Anwender, über die MPG-Reihe, bis hin zur High-End-Riege mit den Mainboards der MEG-Klasse wird eine breite Auswahl geboten. Wir liefern einen umfassenden Überblick und zeigen die interessantesten Modelle... [weiterlesen]

Donnerstag, 02.03.2023: Der AMD Ryzen 9 7950X3D im Test

Nachdem die Tests des Ryzen 9 7950X3D bei den Kollegen bereits vor einigen Tagen online gingen, folgt heute unser Test. Analog zum Ryzen 7 5800X3D setzt AMD die Reise der 3D-V-Cache-Prozessoren fort und weitet die Strategie sogar auf insgesamt drei Modelle aus. Ob der Ryzen 9 7950X3D den Core i9-13900K(S) vom Gaming-Thron stoßen kann, wie es um die Effizienz bestellt ist, welche Taktraten die CCDs erreichen und vieles mehr sind Fragen, die wir nun klären werden... [weiterlesen]