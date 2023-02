Werbung

Jedes PC-System benötigt eine entsprechende Kühlung. Sei es für den Prozessor oder auch generell für die Gehäuse-Belüftung. Hierfür werden in erster Linie Lüfter eingesetzt, die an das Mainboard angeschlossen werden. Doch auch für moderne AIO-Wasserkühlungen diverser Fabrikanten steht in der Regel ein eigenständiger Anschluss bereit. In diesem Artikel werden wir die BIOS-Einstellmöglichkeiten für die integrierte Lüftersteuerung der vier relevanten Board-Hersteller zusammenfassen.

Egal, ob nun ein Desktop-Mainboard von ASUS, ASRock, MSI oder Gigabyte gewählt wird, alle Hersteller haben etwas gemeinsam: Sie stellen FAN-Header (meist in der 4-Pin-Variante inklusive PWM-Unterstützung) in unterschiedlicher Anzahl zur Verfügung - letzteres hängt natürlich auch mit dem Mainboard-Format zusammen. So ist auf einem kompakten Mini-ITX-Mainboard natürlich deutlich weniger Platz vorhanden als auf einer Micro-ATX- oder gar einer ATX-Platine. Zum Pflichtprogramm zählen allerdings der CPU-FAN-Header und zumindest zwei Anschlüsse für die Gehäusebelüftung.

Waren vor sehr vielen Jahren (bis 2004) die 4-Pin-Header inklusive PWM-Unterstützung noch rar gesät, gehören sie inzwischen zum absoluten Standard und das sowohl bei Intel- als auch AMD-Mainboards. Und doch bieten sie noch die Abwärtskompatibilität zu Lüftern mit 3-Pin-Steckern, die es auch heute noch zu kaufen gibt. Zu der +12V-, der Masse- und der Tachosignal-Ader kommen bei den 4-Pin-PWM-Lüftern noch eine weitere Ader für das Steuersignal hinzu. Dabei befindet sich der Drehzahlregler im Lüfter selbst und bekommt die Temperatur-Werte vom Mainboard übermittelt und regelt die Umdrehungszahl des Lüfters schließlich hoch oder eben wieder herunter.

Dabei bieten die Mainboards einerseits vordefinierte Lüfterkurven, wie beispielsweise Standard, Silent und Full-Speed. Alternativ wird dem Anwender jedoch auch die Möglichkeit geboten, eine eigene und damit manuelle Lüfterkurve zu erstellen und auf die eigenen Bedürfnisse hin anzupassen. Hinzu kommt, dass oftmals auch bestimmt werden kann, mit welcher Quell-Temperatur der Lüfteranschluss arbeiten soll: CPU, Mainboard, PCIe-Slot oder auch Chipsatz. Dies ist jedoch je nach Hersteller unterschiedlich.

Um in diesen Punkten etwas Übersicht zu verschaffen, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Artikel ins Leben zu rufen.