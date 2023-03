Werbung

MSI bringt mit der Vigor GK71 Sonic Blue eine neue Variante einer bekannten mechanischen Tastatur auf den Markt. Dabei verbaut man mit den MSI Sonic Blue nun klickende Schalter, die ein deutliches Feedback und eine eigene Charakteristik versprechen.

Eigentlich haben wir die MSI GK71 Sonic bereits getestet: Bisher gab es sie aber nur mit MSI Sonic Red. Diese leichtgängigen linearen Switches werden von Kailh exklusiv für MSI gefertigt. Ihre Charakteristik macht sie besonders für Spieler interessant. Mancher Nutzer wünscht sich aber doch eine deutlichere Rückmeldung von Tastaturschaltern, als sie solche linearen Switches bieten können. Hier kommen nun die MSI Sonic Blue-Schalter ins Spiel.

Diese klickenden Switches sollen dem Nutzer klar signalisieren, wann sie auslösen. Dafür muss zum Auslösen ein merklicher Widerstand überwunden werden. Gleichzeitig klicken MSI Sonic Blue aber auch beim Auslösen. Beides haben sie mit den etablierten Cherry MX Blue gemein. Die Sonic Blue benötigen aber keine 60, sondern nur 40 g Betätigungskraft. Sie lösen zudem auch nicht erst nach 2,2 mm, sondern bereits nach 1,4 mm aus. Analog zu den Sonic Red sollen also auch die Sonic Blue leichtgängiger sein als das Cherry-Pendant.

Weil wir die Vigor GK71 Sonic schon getestet haben, wollen wir uns in diesem Kurztest vor allem auf die neuen Schalter konzentrieren und verweisen ansonsten auf den Test der GK71 Sonic mit Sonic Red.

MSI will die Vigor GK71 Sonic Blue zu einer UVP von 109,90 Euro auf den Markt bringen. Für eine umfangreich ausgestattete mechanische Tastatur ist das ein attraktiver Preis. Die Vigor GK71 Sonic Red kam noch zu einer UVP von rund 120 Euro auf den Markt.

Technische Details - MSI Vigor GK71 Sonic Blue:

Switches: MSI Sonic Blue, klickend

Betätigungskraft: 45 g

Tastenweg bis zur Auslösung: 1,4 mm

Tastenweg gesamt: 3,5 mm

Lebensdauer: über 70 Millionen Auslösungen

Key Rollover: N-Key und 6-Key-Rollover

Beleuchtung: RGB, seitlich transparente Tastenkappen

Kabel: 1,8 m, textilummantelt

Highlights: Full-Size-Tastatur mit mechanischen Switches, Handballenauflage, Mediatasten und Lautstärkeregler

Abmessungen: 442,5 x 138 x 41 mm

Gewicht: 0,854 kg

Preis: 109,90 Euro (UVP)

Abgesehen von den Schaltern entspricht die Vigor GK71 Sonic Blue eins zu eins dem bekannten Modell. Sie ist also ebenfalls eine Full-Size-Tastatur mit Handballenauflage, RGB-Beleuchtung, Mediatasten und Lautstärkeregler. Optisch fällt die Tastatur vor allem durch die silbergraue Aluminiumabdeckung und die beleuchteten MSI ClearCaps auf. Der untere Teil dieser Tastenkappen ist transparent und lässt die RGB-Beleuchtung auf allen vier Seiten der Tastenkappen erstrahlen.

Zum Lieferumfang der Tastatur gehört eine weich gepolsterte Handballenauflage. Die wird allerdings nicht fest mit der Tastatur verbunden, sondern einfach davor platziert. Gummistreifen an der Unterseite von Tastatur und Handballenauflage sorgen dafür, dass beide ausreichend stark an der Tischplatte haften. Die Vigor GK71 bietet separate Tasten für die Steuerung der Medienwiedergabe sowie in der rechten oberen Ecke einen Lautstärkeregler, der sich für die Stummschaltung drücken lässt. Kabelkanäle unter Tastatur und Handballenauflage ermöglichen es, z.B. ein Headsetkabel zum Nutzer zu verlegen. USB-Passthrough wird allerdings nicht geboten.



Praxiseindrücke

Schon die Sonic Red-Schalter hatten eine ganz eigenständige Charakteristik. Das gilt genauso für die neuen Sonic Blue. Wie andere klickende und taktile Switches sorgen sie für ein klares Feedback und lassen den Nutzer unmissverständlich hören und spüren, wann die Auslösung erfolgt. Das macht sich gerade beim Schreiben angenehm bemerkbar. Ungewöhnlich für klickende Switches ist allerdings, wie leichtgängig Sonic Blue sind und nach welchem kurzen Weg sie bereits auslösen. Damit wird eine ungewöhnliche Kombination aus klarem Feedback und minimalem Tippaufwand geboten, die auch in der Praxis ihren Reiz hat.

Man kann entspannt mit minimalem Aufwand tippen und erhält gleichzeitig das klare Feedback. Dazu ist aber anzumerken, dass die Klickgeräusche auch wirklich prägnant sind. Idealerweise kommt die Tastatur also nicht zum Einsatz, wenn Mitbewohner oder Kollegen dadurch gestört werden könnten. Obwohl zum Spielen üblicherweise lineare Switches bevorzugt werden, haben die leichtgängigen Sonic Blue auch dabei ihren Reiz.

Fazit

MSI bietet die Vigor GK71 als Sonic Blue-Variante nun mit klickenden Schaltern an. Nach unseren Eindrücken ist das eine sinnvolle Ergänzung. Die Sonic Blue-Schalter unterscheiden sich deutlich von den linearen Sonic Red, haben aber z.B. auch im Vergleich mit den ebenfalls klickenden Cherry MX Blue eine eigene Charakteristik. Damit sind sie eine interessante Alternative für Nutzer, die Wert auf klickende, aber auch leichtgängige Schalter mit kurzem Auslöseweg legen.

Abgesehen von der neuen Schalteroption übernimmt die Vigor GK71 Sonic Blue die Stärken und Schwächen des bisherigen Modells mit Sonic Red. Sie ist ebenfalls eine umfangreich ausgestattete Full-Size-Tastatur, die mit den seitlich klaren Tastenkappen und der silbergrauen Aluminiumabdeckung für eine eigenständige Optik sorgt. Dank der angenehm gepolsterten Handballenauflage, den separaten Mediatasten und dem Lautstärkeregler kommt auch der Komfort nicht zu kurz.

Dass die Handballenauflage nicht an der Tastatur befestigt wird, kann am Anfang etwas irritieren. In der Praxis liegt beides aber so rutschfest an seinem Platz, dass die fehlende Verbindung kaum nachteilig ist. Software-Anpassungen sind über das MSI Center möglich. Dieses Programm benötigt etwa 0,5 GB Speicherplatz und wirkt mitunter etwas träge. Dank zahlreicher praktischer Tastenkombinationen - gerade auch für die Beleuchtungssteuerung - kann man aber auch gut auf die Software verzichten.

Die Preisgestaltung von MSI ist erfreulich. Man verzichtet auf einen Inflationsaufschlag und senkt die UVP im Vergleich zur Sonic-Red-Variante sogar um 10 Euro. Allerdings bietet der Markt durchaus noch günstigere Alternativen mit ähnlicher Ausstattung - beispielsweise die SPC Gear/Endorfy GK650K Omnis Kailh RGB Pudding Edition und Onyx White Edition.

Für rund 110 Euro ist die Vigor GK71 Sonic Blue letztlich eine sinnvoll ausgestattete mechanische Tastatur, die mit ihren leichtgängigen clicky Switches eine eigene Charakteristik bieten kann.