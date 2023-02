Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem MSI AX1800 und RadiX AXE6600 einen ausführlichen Praxistest unterzogen, oder das ASUS ROG Strix Scar 18 mit NVIDIA GeForce RTX 4090 getestet, sondern auch das MSI Pulse 17 B13V, den AOC Agon Pro PD32M und einen Komplett-PC für den Core i9-13900KS von PCSpecialist auf den Prüfstand gestellt. Zu guter Letzt haben wir uns die Lüftersteuerungen aller großen Mainboard-Hersteller näher angesehen.

Mittwoch, 15.02.2023: Returnal für PC

Im Frühjahr 2021 erschien Returnal als Exklusivtitel für die PlayStation 5 von Sony. Ab heute ist der Titel auch für den PC verfügbar und kann auf Steam oder im Epic Games Store erstanden werden. Wir haben uns den Third-Person-Shooter mit Rogue-like-Anteilen auf Basis der Unreal Engine 4 auf dem PC angeschaut und beleuchten dabei die Leistung einiger aktueller Grafikkarten sowie den Einfluss der verschiedenen Grafikeinstellungen... [weiterlesen]

Freitag, 17.02.2023: MSI AX1800 und RadiX AXE6600 im ersten Test

MSI hat nun auch WLAN-Hardware im Angebot. Mit dem RadiX AXE6600 hat man einen WLAN-Router vorgestellt, der auf 2,4, 5 und 6 GHz funken kann und dabei keinerlei Wünsche offen lassen soll. So bietet er auch noch 2.5GbE und Gigabit-Schnittstellen, eine RGB-Beleuchtung sowie spezielle Software-Funktionen, welche die Datenraten und Latenzen kurz halten sollen. Im Rahmen des Tests schauen wir uns an, was der RadiX AXE6600 nun wirklich zu bieten hat... [weiterlesen]

Sonntag, 19.02.2023: ASUS ROG Strix Scar 18 im Test

Das ASUS ROG Strix Scar 18 ist eines der neuen Gaming-Flaggschiffe des Herstellers und kann neben schneller High-End-Hardware mit so einigen interessanten Features aufwarten. Dazu gehören ein Intel Core i9-13980X, eine NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, ein SSD-RAID, aber auch ein schickes RGB-Beleuchtungssystem, ein hochauflösendes und schnelles 18-Zoll-Display und natürlich eine dicke Kühlung samt eines leistungsstarken Akkus. Wie sich der rund 5.000 Euro teure Gaming-Bolide im Praxis- und Spielealltag schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Montag, 20.02.2023: Thermaltake ToughPower mit ATX 3.0 [Anzeige]

Passend zur neuen Grafikkarten-Generation gibt es von Thermaltake die Toughpower-GF3-Gold-Netzteile, die bereits ATX 3.0 unterstützen und nativ den neuen PCIe-Gen5-Stecker für Grafikkarten mitbringen. Zusammen mit einem durchdachten Aufbau und einer hohen Effizienz ist die Netzteil-Serie damit die ideale Wahl für einen modernen Gaming-PC... [weiterlesen]

Dienstag, 21.02.2023: MSI Pulse 17 B13V im Test

Mit dem morgigen Marktstart der mobilen GeForce-RTX-40-Modelle unterhalb der RTX 4090 und RTX 4080 Laptop folgen in diesen Tagen endlich auch günstigere Laptops auf Basis der Ada-Lovelace-Architektur. Eines davon ist das MSI Pulse 17, welches wir uns nun für diesen Hardwareluxx-Artikel vorgenommen haben. Dieses geht jedoch nicht nur mit der neuesten Hardware-Generation ins Rennen, sondern kann außerdem mit einem komplett überarbeiteten Design, einer aufgewerteten Tastatur und so einigen anderen Raffinessen auf sich aufmerksam machen. Wir haben dem neuen Gaming-Boliden mit NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop und Intel Core i7-13700H ordentlich auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Mittwoch, 22.02.2023: Western Digital mit 22TB

22 TB - mit dieser gigantischen Kapazität sind die neuen Festplatten von Western Digital momentan die kapazitätsstärksten Laufwerke am Markt. Die neuen Modelle bringt Western Digital dabei in allen Marktbereichen unter, wo Kapazität eine große Rolle spielt: Im Data-Center-Bereich ist die Ultrastar DC HC670 mit einer Kapazität von 22 TB das Topmodell, im NAS- und Server-Bereich die WD Red Pro 22 TB, im Enterprise-Bereich die WD Gold 22 TB und im Überwachungs-/Surveillance-Bereich die WD Purple 22 TB. Vier Festplatten mit enormer Kapazität - aber diese hat man nicht nur dadurch erreicht, indem weitere Platten in das 3,5-Zoll-Laufwerk integriert wurden... [weiterlesen]

Donnerstag, 23.02.2023: AOC Agon Pro PD32M im Test

Die Kooperation zwischen AOC und Porsche Design läuft nun schon einige Jahre. Der AOC Agon Pro PD32M ist das aktuelle Ergebnis dieser Zusammenarbeit und verkörpert alles, was man von einem Display, das den Namen Porsche auf dem Rahmen trägt, erwarten würde: HDR 1400, Mini-LED-Backlight, 144 Hz und eine schnelle Reaktionszeit - nicht zu vergessen, das extrovertierte Design. In unserem Test zeigt sich jedoch, dass es noch Verbesserungspotential gibt... [weiterlesen]

Donnertag, 23.02.2023: Ein Komplett-PC für den Core i9-13900KS

Da uns Intel zunächst kein Sample seiner neuen Top-CPU zur Verfügung stellen konnte, haben wir uns anderweitig umgeschaut. Der Komplettsystem-Anbieter PC-Specialist schickte uns ein Gaming-System, welches mit einem Core i9-13900KS (Test) bestückt ist. Aber wir wollen die Gelegenheit auch nutzen, uns das dazugehörige Komplettsystem anzuschauen. Dazu werden wir einen Blick auf die Zusammenstellung, den Zusammenbau und auch die Leistung nebst der dazugehörigen Messwerte werfen... [weiterlesen]

Freitag, 24.02.2023: Mainboard-Lüftersteuerung im Detail

Jedes PC-System benötigt eine entsprechende Kühlung. Sei es für den Prozessor oder auch generell für die Gehäuse-Belüftung. Hierfür werden in erster Linie Lüfter eingesetzt, die an das Mainboard angeschlossen werden. Doch auch für moderne AIO-Wasserkühlungen diverser Fabrikanten steht in der Regel ein eigenständiger Anschluss bereit. In diesem Artikel werden wir die BIOS-Einstellmöglichkeiten für die integrierte Lüftersteuerung der vier relevanten Board-Hersteller zusammenfassen... [weiterlesen]