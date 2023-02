Werbung

22 TB - mit dieser gigantischen Kapazität sind die neuen Festplatten von Western Digital momentan die kapazitätsstärksten Laufwerke am Markt. Die neuen Modelle bringt Western Digital dabei in allen Marktbereichen unter, wo Kapazität eine große Rolle spielt: Im Data-Center-Bereich ist die Ultrastar DC HC670 mit einer Kapazität von 22 TB das Topmodell, im NAS- und Server-Bereich die WD Red Pro 22 TB, im Enterprise-Bereich die WD Gold 22 TB und im Überwachungs-/Surveillance-Bereich die WD Purple 22 TB. Vier Festplatten mit enormer Kapazität - aber diese hat man nicht nur dadurch erreicht, indem weitere Platten in das 3,5-Zoll-Laufwerk integriert wurden.

Als Technologieführer nutzt Western Digital für die High-End-Festplatten drei moderne Technologien, deren gemeinsamer Einsatz zu der hohen Kapazität von 22 TB pro HDD führen. Dabei muss man sich zunächst einmal ins Gedächtnis rufen, wie Festplatten aufgebaut sind:

HDDs bestehen aus mehreren Komponenten. Für die Datenspeicherung wichtig sind die "Platter" genannten, rotierenden Scheiben, die in einer Festplatte übereinander positioniert sind. Jede dieser Scheiben ist mit einer magnetischen Oberfläche beschichtet, auf der ein Schreib-/Leserkopf Daten speichern und lesen kann. Jedes Laufwerk erhält dabei mehrere Platten, die in einer sich drehenden Einheit befestigt sind. Am einfachsten wäre es natürlich, die Anzahl dieser Scheiben in einer Festplatte zu erhöhen - aber hier sind physikalische Grenzen gesetzt, weil die HDDs in einem 3,5-Zoll-Laufwerk nur eine gewisse Höhe haben dürfen. Aus diesem Grund muss es darum gehen, den Platz innerhalb einer Festplatte möglichst mit einer hohen Datendichte zu nutzen. Hier setzen die Techniken an, die Western Digital in den neuen 22-TB-Modellen integriert hat.

Helium-Füllung

Helium wird in den meisten modernen Festplatten verwendet, um die Reibung und den Luftwiderstand zu reduzieren. Da die Scheiben in einer Festplatte sich mit hohen Geschwindigkeiten drehen, müssen sie so wenig wie möglich mit Luft im Inneren des Laufwerks in Kontakt kommen.

Da Helium nur ein Siebtel der Dichte von Luft hat, lassen sich dadurch Strömungseffekte reduzieren, mit dem Ergebnis, dass dünnere und damit mehr Scheiben innerhalb des Gehäuses untergebracht werden können. Außerdem sind Helium-HDDs im Vergleich zu luftgefüllten Festplatten 4°C bis 5°C kühler im Betrieb.

Das haben wir bereits in vielfältigen Tests gesehen: Die Wärmeentwicklung und Leistungsaufnahme der Helium-Festplatten war niedriger als bei vorhergehenden Festplatten mit klassischer Technologie.

OptiNAND

Neben der Helium-Füllung verwendet Western Digital auch die proprietäre OptiNAND-Technologie. Dabei handelt es sich um eine weiterentwickelte Speicherarchitektur des Herstellers, bei der die HDD- mit der NAND-Speichertechnologie zu einer Lösung vereint wurde. Derartige technische Errungenschaften ermöglichen neue Innovationen und bilden die Grundlage für zukünftige Zuwächse hinsichtlich Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit. So arbeitet OptiNAND mit verbesserten Firmware-Algorithmen, die die Vorteile erweiterter Metadaten nutzen. Diese werden auf dem sogenannten iNAND UFS EFD-Speicher ausgelagert, um mehr Tracks per Inch (TPI) und damit eine höhere Flächendichte zu ermöglichen. Auch die Latenzzeit des Laufwerks und damit die Leistung wird durch Optimierungen der Laufwerksfirmware verbessert. Das liegt daran, dass weniger ATI-Aktualisierungen (ATI = Adjacent Track Interference) erforderlich sind und die Notwendigkeit der Cache-Flushes im Modus mit aktiviertem Schreib-Cache reduziert wird. Eine OptiNAND-Festplatte ist zudem deutlich verlässlicher. Im Falle eines Not-Aus-Szenarios (EPO) können fast 50-mal mehr Nutzerdaten gesichert werden.

ePMR

Zusätzlich wird bei allen modernen 22-TB-Festplatten die ePMR-Technologie genutzt, um die Speicherdichte je Scheibe zu erhöhen. ePMR steht für Energy-assisted Perpendicular Magnetic Recording und gehört zur Gruppe der EAMR, der Energie-unterstützten magnetischen Aufzeichnungsverfahren. Hierbei wird die zu beschreibende Stelle auf dem Platter durch einen Magneten erhitzt und damit eine Ausdehnung bewirkt. Durch die entstandene größere Platteroberfläche lässt sich der Schreibvorgang mit weniger Energie für den Schreibkopf durchführen und kann so kleiner gefertigt werden. Alle vier Modelle bieten somit konventionelle magnetische Aufnahmetechnologie (CMR).

Die verschiedenen 22-TB-Modelle von WD

Western Digital hat alle aktuellen Produktlinien mit einem 22-TB-Modell ausgestattet:

Das Modell Western Digital Ultrastar DC HC670 ist für den Einsatz in Rechenzentren konzipiert und erreicht eine hohe Kapazität sowie eine lange Lebensdauer im 24/7-Betrieb.

ist für den Einsatz in Rechenzentren konzipiert und erreicht eine hohe Kapazität sowie eine lange Lebensdauer im 24/7-Betrieb. Die WD Gold 22 TB (WD221KYRZ) leistet 22 TB im Enterprise-Umfeld mit bis zu 550 TB maximalem jährlichen Workload.

leistet 22 TB im Enterprise-Umfeld mit bis zu 550 TB maximalem jährlichen Workload. Das WD Red Pro 22-TB-Modell (WD221KFGX) ist für den Einsatz in Netzwerk-Speicher mit hoher Verfügbarkeit vorgesehen und zeigt eine hervorragende Zuverlässigkeit im NAS-Bereich.

ist für den Einsatz in Netzwerk-Speicher mit hoher Verfügbarkeit vorgesehen und zeigt eine hervorragende Zuverlässigkeit im NAS-Bereich. Die WD Purple 22 TB (WD221PURP) ist für den Einsatz in Überwachungssystemen entwickelt.

Zusätzlich zu den verschiedenen internen Festplatten ist mit der WD Elements Desktop-Festplatte 22TB, WD My Book 22TB und WD My Book Duo 44TB auch Modelle für den externen Gebrauch vorgestellt worden.

Die neuen 22-TB-Festplatten von Western Digital weisen eine beeindruckende Kapazität und eine hohe Effizienz auf, die es ermöglichen, große Datenmengen zu speichern und zu verwalten. Die beschriebenen neuen Modelle sind jeweils ideal für ihre spezifizierten Anwendungen in Rechenzentren, Netzwerken mit hoher Verfügbarkeit und in Überwachungssystemen.

Alle Informationen zu den neuen Festplatten sind direkt bei Western Digital zu finden.

