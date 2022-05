KW18 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Sharkoon Skiller SGH50 einen ausführlichen Praxistest unterzogen, sondern auch die Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC, dem MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI und das Lenovo Yoga Slim 7 Pro getestet. Aber auch den ASUS BE27ACSBK und die Raijintek Scylla Elite CA360 sowie die Sharkoon Skiller SGK 60 hatten wir auf den Prüfstand gestellt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 29. April 2022: Sharkoon Skiller SGH50 im Test: Gefälliges Headset der 60-Euro-Klasse

Das Sharkoon Skiller SGH50 will mit einer klassischen Optik, einem hohen Tragekomfort und einer Hi-Res-Audio-Zertifizierung Käufer überzeugen. Ob das preisattraktive Headset auch im Alltag punkten kann, klären wir in unserem Kurztest... [weiterlesen]

Samstag, 30. April 2022: Zumindest kühl und leise: Die Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC im Test

Mit der GeForce RTX 3090 Ti hat NVIDIA in eigenen Augen einen würdigen Abschluss der Ampere-Generation gefunden. Dies gilt aber nur für diejenigen, denen die Leistungsaufnahme und das Loch im Portemonnaie egal sind. Aber genau wie für viele andere Luxusprodukte gilt auch bei PC-Hardware: So lange es einen Markt gibt, kann man diesen auch bedienen. Heute schauen wir uns mit der Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G eine weitere Interpretation dessen an, was NVIDIA den Boardpartnern als Titan-Karte auf Ampere-Basis angeboten hat... [weiterlesen]

Sonntag, 01. Mai 2022: Intel Alder Lake-H vs. AMD Rembrandt: Effizienz als zentraler Faktor

AMD hat in den vergangenen Jahren vor allem im recht trägen Notebook-Segment für starke Konkurrenz gesorgt. Während der wechselwillige DIY-Bereich recht schnell als weitestgehend ausgeglichen gelten durfte, bedarf es bei den Notebooks deutlich mehr Durchhaltevermögen, um Partner und potentielle Kunden zu überzeugen. Mit der Ryzen-6000-Serie hat AMD vieles in der Weiterentwicklung auf eine möglichst hohe Effizienz ausgelegt. Aber auch Intel hat mit dem Performance-Hybrid-Design von Alder Lake vieles neu ausgerichtet. Wir haben uns beide Plattformen einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 02. Mai 2022: Inklusive WLAN und Bluetooth: MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI im Kurztest

Wenn ein Mainboard den Titel Flaggschiff der MAG-Serie besitzt, dann natürlich jeweils das TOMAHAWK-Modell von MSI. Speziell für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren gibt es sogar zwei Varianten: Eine für DDR4- und eine für DDR5-Module. In einem Kurztest werden wir uns das MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI mit den DDR5-Speicherbänken näher anschauen... [weiterlesen]

Dienstag, 03. Mai 2022: Lenovo Yoga Slim 7 Pro im Test: Kompaktes Kraftpaket mit OLED-Bildschirm

Das Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 ist in vielerlei Hinsicht eine Überraschung. So wechselt die zweite Generation des schlanken und leichten 14-Zöllers technisch nicht nur auf die OLED-Technik, sondern setzt obendrein auf eine AMD-Plattform mit dedizierter GeForce-Grafik, was im Ultrabook-Segment doch eine echte Seltenheit ist. Wie sich das rund 1.400 Euro teure Testgerät mit AMD Ryzen 9 5900HS in der optimierten Creator Edition und mit NVIDIA GeForce MX450 im Arbeitsalltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 04. Mai 2022: ASUS BE27ACSBK im Test: Webcam-Monitor für den Office-Einsatz

Der ASUS BE27ACSBK ist ein Office-Monitor, der bereits auf die neue Art des Arbeitens ausgelegt sein will. So besitzt der 27-Zöller eine eingebaute Webcam und ein Mikrofon-Array mit AI-Geräuschunterdrückung, um in Video-Calls eine bestmögliche Qualität ohne weiteres Equipment zu bieten. Ob auch die klassischen Display-Tugenden nicht zu kurz kommen, zeigt unser Test... [weiterlesen]

Dienstag, 05. Mai 2022: Raijintek Scylla Elite CA360 im Test: Flexibles Wasserkühlungs-Komplettset

Der Sprung von einer AiO-Kühlung zu einer selbst zusammengestellten Eigenbau-Wasserkühlung kann eine Herausforderung sein. Mit der Scylla Elite CA360 bietet Raijintek ein Wasserkühlungs-Komplettset an, das dem Nutzer die Zusammenstellung der Komponenten abnimmt, aber gleichzeitig Vorteile einer DIY-Lösung (DIY - Do it yourself) verspricht... [weiterlesen]

Freitag, 06. Mai 2022: Sharkoon Skiller SGK 60 im Test: Mit staubresistenten Kailh-BOX-Switches

Mit der SGK60 liefert Sharkoon eine Gaming-Tastatur mit einer Aluminium Oberfläche, drei unterschiedlichen Switch-Typen und einem erweiterten Zubehörpaket in Form von PBT-Tastenkappen. Die Performance und auch die Qualität werden wir im Praxistest genauer analysieren und den Marketingversprechen genauer auf der Grund gehen... [weiterlesen]