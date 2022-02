KW05 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben uns nicht nur die Mobvoi TicWatch 3 näher angesehen oder den Corsair One i300 auf Basis von Alder Lake getestet, sondern auch das Antec NX700, das Sharkoon TG7M RGB und das MSI MPG Z690 CARBON EK X auf den Prüfstand gestellt. Außerdem haben wir bereits das neue Dying Light 2 pünktlich zum Release anspielen können.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 27. Januar 2022: Mit Abzügen in der B-Note: Intels Core i3-12100F ist der neue P/L-König

Einen vorläufigen Abschluss der Test-Reihe zu den Alder-Lake-Prozessoren von Intel, wollen wir heute mit dem Core i3-12100F finden. Abseits der K-Modelle, bei denen der Core i5-12400 als Sechs-Kern-Preistip gilt, stellt der Core i3-12100 mit seinen vier Kernen das untere Preis- und Leistungssegment dar. Ja, es gibt auch noch die Celeron-Modelle, aber weniger als vier Kerne würden wir 2022 nicht mehr empfehlen. Insofern schauen wir uns heute an, was mit vier Kernen so alles möglich ist...[weiterlesen]

Freitag, 28. Januar 2022: Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra und TicWatch Pro 3 Ultra GPS im Test: Robuste Smartwatch mit 4G-Option

Mit dem 4G-Modell TicWatch Pro 3 Ultra und der TicWatch Pro 3 Ultra GPS bietet Mobvoi zwei vielversprechende Wear-OS-Smartwatches an. Die Snapdragon Wear 4100-Plattform lässt auf respektable Performance hoffen, ein Dual-Display sorgt für Flexibilität und die Kombination aus robustem Gehäuse und Armband erlaubt auch eine rabiatere Outdoor-Beanspruchung... [weiterlesen]

Sonntag, 30. Januar 2022: Corsair One i300 im Test: Auch mit Core i9-12900K und RTX 3080 Ti sehr gut

Nicht ganz vier Jahre nach seiner Markteinführung bekommt der Corsair One noch einmal ein Hardware-Upgrade auf die aktuellen Alder-Lake- und Ampere-Chips spendiert, dreht aber auch auf Seiten des Speichers weiter auf, indem man auf DDR5 wechselt und statt der zusätzlichen Magnetspeicher-Festplatte eine größere NVMe-SSD verbaut. Wie sich die neueste Modellgeneration im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den neuen Corsair One i300 in der fast 5.100 Euro teuren Spitzenversion getestet... [weiterlesen]

Montag, 31. Januar 2022: BCLK OC: Core i3-12100F und B660-Plattform-Erfahrungen

Nachdem wir uns das Thema Basistakt-Overclocking auf Basis des ASUS ROG Maximus Z690 Hero und dem Core i5-12400 bereits angeschaut haben, bekam das Thema mit der vermeintlichen Unterstützung einiger Mainboards von ASUS mit B660-Chipsatz eine interessante Wendung, da die Kombination aus günstigem Non-K-Prozessor und einem "günstigen" B660-Mainboard vermeintlich deutlich an Attraktivität gewinnt. Heute schauen wir uns das BCLK-OC auf dem ASUS ROG Strix B660-G Gaming Wifi an und liefern auch Ergebnisse für den Core i3-12100F... [weiterlesen]

Dienstag, 01. Januar 2022: Antec NX700 im Test: Mit der Kraft der zwei 185-mm-Lüfter

Üppige Kühlleistung, A-RGB-Beleuchtung und einen moderaten Preis: Das alles verspricht Antec mit seinem neuen Midi-Tower NX700. Dieses Gehäuse wird mit drei Lüftern ausgeliefert, darunter zwei mächtigen 185-mm-Modellen. A-RGB-LEDs beleuchten alle diese Lüfter und strahlen sowohl durch die geometrisch gestaltete Gitterfront als auch durch das Glasseitenteil... [weiterlesen]

Mittwoch, 02. Januar 2022: In Deutschland nur geschnitten erhältlich: Dying Light 2 Stay Human angespielt

Mit Dying Light 2 Stay Human präsentiert das Entwicklerstudio Techland die Fortsetzung des im Jahr 2015 veröffentlichten Open-World-Action-Rollenspiels Dying Light. Insgesamt behaupteten sich in der postapokalyptischen Welt des ersten Teils 25 Millionen Spieler beim Kampf gegen zahlreiche Untote. Ob der Nachfolger ebenfalls überzeugen kann, klären wir in diesem Angespielt... [weiterlesen]



Donnerstag, 03. Januar 2022: Sharkoon TG7M RGB im Test: Allround-Gehäuse mit Meshfront und vier RGB-Lüftern

Den neuen Midi-Tower TG7M RGB beschreibt Sharkoon selbst als "wahren Allrounder". Das Gehäuse soll mit seinen vier A-RGB-Lüftern auffallen, gleichzeitig mit seiner Meshfront und der Unterstützung für 360-mm-Radiatoren aber auch bei der Kühlleistung überzeugen... [weiterlesen]

Freitag, 04. Februar 2022: Nun ist auch die M.2-SSD unter Wasser: MSI MPG Z690 CARBON EK X im Kurztest

In der Vergangenheit haben wir uns von MSI und EKWB einige EK-X-Mainboards angeschaut, die im Vergleich zu den gewöhnlichen Modellen einen Monoblock-Wasserkühler mitbringen. So kommt es natürlich wenig überraschend, dass MSI und EKWB auch für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren wieder entsprechende Platinen eingeplant hat. Uns hat das MPG Z690 CARBON EK X erreicht, das wir einem kurzen Test unterzogen haben... [weiterlesen]