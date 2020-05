KW18 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem OnePlus 8 Pro einen umfangreichen Praxistest unterzogen oder das neue Dell XPS 13 9300 getestet, sondern auch den ASUS ROG Swift PG43UQ und das be quiet! Pure Base 500DX auf den Prüfstand gestellt. Die Leistung des mobilen Intel Core i7-10875H haben wir ebenfalls mit anderen Notebook-Prozessoren verglichen. Natürlich war auch die Vorstellung der neuen Comet-Lake-S-CPUs und der Z490-Plattform ein großes der Thema der letzten Woche. Außerdem haben wir einen neuen Lesertest mit QNAP und Seagate gestartet.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 23. April 2020: OnePlus 8 Pro im Test: Performance, Ausdauer, Kamera und Fazit

Wir haben schon direkt zum Launch einen ersten Blick auf das neue OnePlus-Flaggschiff geworfen. In einem weiteren Artikel tragen wir jetzt unsere Messungen zu Performance, Akkulaufzeiten und Ladezeiten sowie unsere Eindrücke von der Kameralösung zusammen - und wollen schließlich auch zu einem Fazit kommen... [weiterlesen]

Freitag, 24. April 2020: ASUS ROG Swift PG43UQ im Test: Riesen-Display mit 144 Hz

Nicht jeder ist ein Fan der ultrabreiten 49-Zoll-Monitore. Wer dennoch nicht auf einen Gaming-Monitor im XXL-Format und mit allen wichtigen Gaming-Features verzichten möchte, für den hat ASUS den ROG Swift PG43UQ im Programm, der auf das klassische 16:9-Format setzt. Wie gut sich der 43-Zöller verkaufen kann, klären wir im Test... [weiterlesen]

Montag, 27. April 2020: Lesertest mit Seagate und QNAP: Testet die IronWolf 510 SSD mit massig Speicher und einer TS-351!

In Zusammenarbeit mit Seagate und QNAP suchen wir ab sofort drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandneues NAS-System zusammen mit massig Speicher und schnellem Cache einmal ausführlich bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für die Community als kleines Dankeschön für die Mühen am Ende auch behalten dürfen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase... [weiterlesen]

Dienstag, 28. April 2020: be quiet! Pure Base 500DX im Test: Das erste be quiet!-Gehäuse für maximalen Airflow

Bisher hatte be quiet! bei seinen Gehäusen vor allem Wert auf die Schalldämmung gelegt. Doch mit dem neuen Pure Base 500DX gibt es jetzt ein Modell, dass die Nutzer glücklich machen soll, die Wert auf einen möglichst guten Airflow legen. Doch wie gut kühlt der Mesh-Midi-Tower wirklich... [weiterlesen]

Mittwoch, 29. April 2020: Dell XPS 13 9300 im Test: Edles Ultrabook mit guter Leistung

Im Januar frischte Dell zur Consumer Electronics Show in Las Vegas das XPS 13 auf und spendierte ihm neben einem Hardware-Wechsel auf die neuen Ice-Lake-Prozessoren ein komplett überarbeitetes Gehäuse. Dieses wartet mit nochmals schlankeren Display-Rändern auf, während das Panel nun im 16:10-Format daherkommt. Seiner typischen Design-Linie bleibt sich die Serie jedoch weiterhin treu. Wie sich das Flaggschiff-Modell mit Core i7-1065G7, 16 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher, schneller PCI-Express-SSD und UHD+-Bildschirm samt Touchscreen in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Donnerstag, 30. April 2020: Alles über den Takt: Intels Desktop-Modelle Comet Lake-S stellen sich vor

Heute fällt offiziell der Startschuss für die 10. Generation der Core-Prozessoren auf dem Desktop alias Comet Lake-S. Damit folgen die Desktop-Prozessoren den mobilen Varianten Comet Lake-H, die sich in vielen Punkten sehr ähnlich sind. Da wäre der maximale Boost-Takt von 5,3 GHz, den Intel vor allem im Hinblick auf die Spieleleistung für sich proklamiert. Aber es gibt auch noch einige weitere Details, auf die wir zur heutigen Vorstellung eingehen werden... [weiterlesen]

Donnerstag, 30. April 2020: Intel Comet Lake-S: Die wichtigsten Z490-Mainboards in der Übersicht

Mit der zehnten Core-Generation auf Basis von Comet Lake-S erhöht Intel abermals die maximale Kernanzahl und schickt die neue Plattform gegen AMDs AM4-Plattform ins Rennen. Hierfür setzt Intel zunächst ausschließlich auf den "neuen" Z490-Chipsatz, der die Grundlage für viele neue Mainboards von MSI, Gigabyte, ASUS, ASRock usw. bilden wird. Als Übersicht für alle neuen Mainboard-Modelle haben wir diese News ins Leben gerufen... [weiterlesen]

Freitag, 01. Mai 2020: Intel Core i7-10875H im Vergleichstest: Die Performance-Krone ist teilweise weg

Seit Anfang April hat Intel auch auf dem Notebook-Segment wieder mit einem starken Gegenspieler zu kämpfen und war daher gezwungen, fast zeitgleich auf AMDs neue Renoir-Prozessoren zu reagieren. Getan hat man dies mit den Comet-Lake-H-Prozessoren der zehnten Core-Generation, die bis zu acht Kerne mit einem Takt von bis zu 5,3 GHz bieten und damit mit aller Gewalt versuchen, den Thron zu sichern. Nachdem wir uns bereits den Konkurrenten in Form des AMD Ryzen 9 4900HS näher angeschaut haben, ist nun der Intel Core i7-10875H an der Reihe für einen separaten Test... [weiterlesen]