Lesertest mit Seagate und QNAP: Testet die IronWolf 510 SSD mit massig Speicher und einer TS-351!

In Zusammenarbeit mit Seagate und QNAP suchen wir ab sofort drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandneues NAS-System zusammen mit massig Speicher und schnellem Cache einmal ausführlich bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für die Community als kleines Dankeschön für die Mühen am Ende auch behalten dürfen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Massig Speicher von Seagate

Zur Verfügung gestellt werden den drei Testern ein NAS-System TS-351von QNAP sowie jeweils zwei IronWolf-510-SSDs mit zwei IronWolf-HDDs von Seagate. Die IronWolf-510-SSDs mit je 960 GB fungieren als zusätzlicher Cachespeicher. Sie erreichen sequentielle Datenübertragungsraten von bis zu 3.150 MB/s. Das ist das eigentliche Highlight dieses Lesertests, denn die neuen IronWolf 510 NVME-SSDs beschleunigen das NAS als Cache massiv. Ebenfalls im Paket enthalten sind für alle Teilnehmer des Lesertests zwei IronWolf-HDDs mit 16 TB. Die Laufwerke sind speziell für den Dauerbetrieb entwickelt worden und damit perfekt für den Einsatz in einem NAS-System geeignet. Die 3,5-Zoll-Modelle setzen auf jeweils neun Plattern, die mit schnellen 7.200 U/min arbeiten, und verfügen über einen 256 MB großen Cache-Speicher. So werden Datenübertragungsraten von bis zu 210 MB pro Sekunde erreicht werden.

Angeschlossen werden sie natürlich per SATA III. Seagate verspricht eine sparsame Leistungsaufnahme von rund 5,3 bis 7,3 W und gewährt drei Jahre Garantie. Natürlich unterstützen die Laufwerke das IronWolf Health Management, worüber in kompatiblen NAS-Geräten alle wichtigen Systemparameter ausgelesen werden können, um einem etwaigen Ausfall und dem damit verbundenen Datenverlust vorzubeugen.

Die SSDs kosten etwa 290 Euro das Stück, die 16-TB-Festplatten haben hingegen einen Einzelpreis von rund 500 Euro.

Preise und Verfügbarkeit Seagate IronWolf NAS HDD 16TB Nicht verfügbar 549,00 Euro Ab 503,59 EUR Zum Shop >> Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit Seagate IronWolf SSD 510 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 147,91 EUR Zeigen >>

Das NAS-System von QNAP

Von QNAP gibt es das TS-351. Dabei handelt es sich um ein sehr gut ausgestattetes Drei-Bay-NAS, das von einem Intel Celeron J1800 angetrieben wird. Er verfügt über zwei Rechenkerne, die mit einem Basis- und Turbotakt von 2,41 bis 2,58 GHz arbeiten und auf einen 2 oder 4 GB großen DDR3L-Arbeitsspeicher im SO-DIMM-Format zurückgreifen können. Außerdem können nicht nur bis zu drei 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke mit bis zu 6 Gb/s in den Laufwerksschächten untergebracht werden, sondern auch zwei M.2-SSDs mit schneller PCI-Express-Anbindung, die zusätzlichen Cache-Speicher bei datenintensiven Anwendungen für eine höhere Performance sorgen. Die NVMe-SSDs werden jeweils per PCIe-Gen2-x1 angesprochen und sollen die Bauform M.2 2280 haben. Unsere drei Lesertester bekommen entsprechende Laufwerke von Seagate natürlich mit dazu.



Das QNAP TS-351 versucht außerdem, Multimedia-Ansprüchen gerecht zu werden, und hat deswegen sogar einen HDMI-Ausgang und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für die Soundausgabe parat. Passend dazu unterstützt die CPU natürlich beim Transcodieren. Ins heimische Netzwerk integriert wird das NAS-System per Gigabit-Ethernet, drei USB-Schnittstellen für den Anschluss externer Speichermedien oder eines Druckers sind ebenfalls mit von der Partie.

Um die Kühlung der gesamten Hardware kümmert sich im 142 x 150 x 260 mm großen Gehäuse ein 90-mm-Lüfter, der laut QNAP mit 21,8 dB(A) besonders leise agieren soll. Die Leistungsaufnahme über das externe 65-W-Netzteil wird mit typischen 26,22 W angegeben. Ob diese Werte in der Praxis erreicht werden können, gilt es unter anderem von den Testern natürlich herauszufinden. Beim Betriebssystem setzt man auf die eigene QTS-Software, die alle typischen NAS-Funktionen bietet und diese über eine einfache Benutzeroberfläche zugänglich macht.

Das QNAP TS-351 kostet ohne Massenspeicher regulär zwischen 295 und 325 Euro, womit die Pakete einen Gesamtwert von etwa 1.500 Euro haben.

Hersteller QNAP Model TS-351 Prozessor Intel Celeron J1800 Dual-Core bis zu 2,58 GHz, RAM 2x SO-DIMM-DDR3L (2 oder 4 GB vormontiert) Speicher drei SATA3 6/3 GB/s 3,5 / 2,5 Zoll HDD / SSD Anschlüsse Hinten: 1 x Gigabit-Ethernet, 2 x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1 Maße (HxBxT) 142 mm x 150 mm x 260 mm Gewicht 1,64 kg Besonderheiten - Preis ab ca. 295 Euro

Preise und Verfügbarkeit QNAP Turbo Station TS-351-2G Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 297,60 EUR Zeigen >>

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf wieder fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden. Bis zum 10. Mai ist Zeit. Darin solltet Ihr natürlich Eure Testkriterien sowie die Testumgebung nennen. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung von Euch nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr? Die Frage, warum Ihr am Lesertest mit QNAP und Seagate teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Erhalt der Testgeräte haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit QNAP und Seagate!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 10. Mai 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 11. Mai 2020

Testzeitraum bis 14. Juni 2020

Kleingedrucktes: