KW17 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die HyperX Cloud Flight S oder das Gigabyte AORUS 15G mit Intel Core i7-10875H getestet, sondern auch die Corsair Force Series MP600, den Intel Core i5-9400F und 9600F sowie die EK-AIO 120 D-RGB auf den Prüfstand gestellt. Das Razer Blade Stealth stand während der letzten Tage ebenso auf dem Programm, wie das OnePlus 8 Pro und der ASUS ROG Swift PG43UQ. Zu guter Letzt haben wir Trials of Mana angespielt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 17. April 2020: HyperX Cloud Flight S im Test - Wirelessheadset mit QI-Ladefunktion

Kabellose Mäuse und Tastaturen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und auch Wireless-Headsets werden immer gefragter. Mit dem Cloud Flight S hat HyperX das ältere Modell neu aufgelegt und ein paar neue Features spendiert. In unserem Test klären wir, wie sich das beliebte Headset im Gaming-Alltag schlägt... [weiterlesen]

Samstag, 18. April 2020: Gigabyte AORUS 15G: Mit Core i7-10875H und GTX 2070 Super Max-Q weit nach vorne

Das Gigabyte AORUS 15G ist nicht nur eines der ersten Gaming-Notebooks, das auf die neuen Comet-Lake-H-Prozessoren und auf die ebenfalls noch taufrischen Super-Grafikkarten von NVIDIA setzt, sondern kann auch mit einer langen Featureliste punkten. Dazu zählen neben potenter Hardware eine mechanische Tastatur samt RGB-Einzeltasten-Beleuchtung, ein schnelles IPS-Display mit stolzen 240 Hz und ein stabiles, CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse mit kompakter Bauweise. Wie sich der 15-Zöller mit Intel Core i7-10875H und NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q im Spiele-Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Sonntag, 19. April 2020: Intel Core i5-9400F und 9600KF im Test

Zwar stehen immer die großen Flaggschiff-Prozessoren und Special Editions im Fokus – im virtuellen Einkaufswagen landen meist aber ganz andere Modelle. AMD hat sich hier mit den aktuellen Ryzen-Prozessoren ganz gut aufgestellt und bietet mit gleich mehreren Modellen einen gutes Preis/Leistungsverhältnis. Intels Comet-Lake-Konter steht kurz bevor, doch auch jetzt noch kann sich ein Kauf eines aktuellen Coffee-Lake-Prozessors lohnen, denn allzu viel wird sich nicht ändern. Wir haben uns den Core i5-9400F und Core i5-9600KF einmal angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 20. April 2020: Corsair Force Series MP600 im Test: Cooler dank Kühler

Mit der Force Series MP510 bietet Corsair seit gut anderthalb Jahren eine SSD an, die gleichermaßen in Reviews wie bei Nutzern gut ankam. Beflügelt von PCIe 4.0 soll mit der Force Series MP600 ein würdiger Nachfolger zumindest für die X570-Plattform bereitstehen. Wie gut das klappt, prüfen wir in unserem Test-Parcours... [weiterlesen]

Dienstag, 21. April 2020: EK-AIO 120 D-RGB im Test: Kleine AiO-Kühlung vom großen DIY-Spezialisten

EK Water Blocks ist einer der großen Namen im Eigenbau-Wasserkühlungsbereich. Doch mit einer neuen Serie sollen jetzt auch die Kunden versorgt werden, die auf der Suche nach einer unkomplizierten AiO-Kühlung sind. Wir finden im Test heraus, ob die kleine EK-AIO 120 D-RGB überzeugen kann... [weiterlesen]

Dienstag, 21. April 2020: Razer Blade Stealth: Ein Ultrabook-Gamer mit schneller Hardware im Test

Razer hat seine Ultrakompakt-Geräte der Blade-Stealth-Familie aktualisiert. Neben einem Hardware-Upgrade auf die neuen Ice-Lake-Prozessoren der zehnten Core-Generation und einer dedizierten Grafiklösung bis hin zur NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q gibt es auch einige Veränderungen im Bereich des Displays und der Tastatur. Wie sich das etwa 2.000 Euro teure Gaming-Ultrabook in der Praxis schlägt, das erfährt man pünktlich zum Release in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Mittwoch, 22. April 2020: Retro-Klassiker mit neuem Look: Square Enix’s Trials of Mana angespielt

Nachdem Seiken Densetsu unter dem Titel "Mystic Quest" erstmals im Jahr 1991 auf dem Nintendo Gameboy in Deutschland das Licht der Welt erblickte, lässt sich nun ab dem 24. April 2020 auch der dritte Teil von Seiken Densetsu unter dem Titel "Trials of Mana" offiziell in der Bundesrepublik erwerben. Neben der Nintendo Switch wird sich Trials of Mana in Zukunft auch auf Sonys PlayStation 4 sowie dem PC spielen lassen. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx nach rund 25 Jahren erneut aufgemacht und sich auf die Reise in die neu gestaltete Mana-Welt von Seiken Densetsu 3 bzw. Trials of Mana begeben... [weiterlesen]

Donnerstag, 23. April 2020: OnePlus 8 Pro im Test: Performance, Ausdauer, Kamera und Fazit

Wir haben schon direkt zum Launch einen ersten Blick auf das neue OnePlus-Flaggschiff geworfen. In einem weiteren Artikel tragen wir jetzt unsere Messungen zu Performance, Akkulaufzeiten und Ladezeiten sowie unsere Eindrücke von der Kameralösung zusammen - und wollen schließlich auch zu einem Fazit kommen... [weiterlesen]

Freitag, 24. April 2020: ASUS ROG Swift PG43UQ im Test: Riesen-Display mit 144 Hz

Nicht jeder ist ein Fan der ultrabreiten 49-Zoll-Monitore. Wer dennoch nicht auf einen Gaming-Monitor im XXL-Format und mit allen wichtigen Gaming-Features verzichten möchte, für den hat ASUS den ROG Swift PG43UQ im Programm, der auf das klassische 16:9-Format setzt. Wie gut sich der 43-Zöller verkaufen kann, klären wir im Test... [weiterlesen]