Seite 1: NVIDIA Studio: Tolle Kreativ-Geräte für alle Lebenslagen

Advertorial / Anzeige:

Moderne Grafikchips sind längst nicht mehr nur dazu da, um die aktuellsten Grafikkracher der Spiele-Industrie ruckelfrei auf den Bildschirm zu bringen, sondern eignen sich dank zusätzlicher Recheneinheiten, einer KI-Unterstützung sowie natürlich dank der neuesten Software-Entwicklungen mehr und mehr auch für professionelle Aufgaben. Vor allem die Kreativ-Branche profitiert. Um entsprechend leistungsfähige und in Sachen Bildschirm und Laufzeit besonders hochwertige Geräte hervorzuheben, hatte NVIDIA die Studio-Validierung ins Leben gerufen.

Laptops, die mit der NVIDIA-Studio-Validierung ausgezeichnet wurden, erfüllen besondere Anforderungen, die die Arbeit innerhalb der Kreativ-Branche vereinfachen und sich damit überwiegend an Fotografen, Designer und Video-Künstler richten. Wer einen Laptop speziell für die Foto-Bearbeitung, den Videoschnitt oder für das Rendern von aufwendigen 3D-Inhalten sucht, der muss nicht mehr aufwendig die Hardware in Eigenregie vergleichen, sondern holt sich einfach einen Studio-Laptop ins Haus, der ihm optisch und preislich am besten zusagt.

Man kann sich sicher sein, dass das Gerät den Anforderungen im Alltag gerecht wird. Notebooks, die die Studio-Validierung erhalten wollen, müssen einen umfangreichen Anforderungskatalog erfüllen, der weit über die bloße Leistung hinausgeht und auch andere wichtige Entscheidungskriterien wie Display-Qualität, Software-Kompatibilität oder die Akku-Laufleistung mit einschließt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Maßgeschneiderte Hardware

Um in die Liste der Studio-Geräte aufgenommen zu werden, muss das Notebook mindestens über einen Intel-Core-i5-Prozessor der H-Familie ab der 10. Core-Generation verfügen und auf einer AMD-Plattform mit Ryzen-5000-Prozessor oder neuer aufbauen. Dazu müssen mindestens 16 GB an Arbeitsspeicher im System stecken, der obendrein per Dual-Channel-Modus zusammenarbeitet. Eine schnelle SSD mit mindestens 512 GB an Speicherkapazität ist für ein schnelles Booten und möglichst kurze Wartezeiten beim Programmstart ebenfalls zwingende Voraussetzung. Das Display muss für die Studio-Validierung mindestens über eine 1080p-Auflösung verfügen und den sRGB-Farbraum zu 100 % oder alternativ den Adobe-RGB- und DCI-P3-Farbraum zu 99, bzw. 97 % abdecken.

Auf jeden Fall muss eine aktuelle NVIDIA-Grafik mit RTX-Technik unter der Haube stecken, damit die vielen Kreativ-Anwendungen am Markt auch entsprechend beschleunigt werden können. Nur sie verfügen über die programmierbaren Shader sowie über die RT- und Tensor-Cores, die spezielle Ray-Triangle- und Ray-Boundings beschleunigen oder AI-Processing erst möglich machen. Dazu kommen weitere Techniken wie DLSS, AI Super Resolution oder NVIDIA Broadcast für AI-optimierte Video- und Sprach-Kommunikation.

Zu guter Letzt muss auf einem Studio-Gerät der entsprechend optimierte Studio-Treiber bereits ab Werk vorinstalliert sein. Er enthält zahlreiche Optimierungen, die bei Kreativ-Anwendungen das Maximum an Leistung aus der Hardware herausholen, aber auch deren Stabilität gegenüber dem klassischen GeForce-Treiber verbessern soll. Über 70 professionelle Anwendungen werden bereits unterstützt und optimiert. Dazu gehören Programme wie Adobe Lightroom, Adobe Substance Painter, Autodesk Flame, Blender, Dimension und Luxion KeyShot sowie Davinci Resolve.

Geräte-Anforderung für NVIDIA Studio:

NVIDIA GeForce RTX 30 Serie, Titan RTX oder NVIDIA RTX A Serie

Intel Core i5 H Serie 10. Generation oder AMD Ryzen 5

OLED- oder IPS-Panel mit 100 % sRGB, 99 % Adobe RGB oder 97 % DCI-P3

16 GB Dual-Channel-RAM

SSD mit mindestens 512 GB Speicher

Vorinstallierter Studio-Treiber

Herzstück von NVIDIA Studio sind natürlich die RTX-GPUs, die viele neue Funktionen zur Beschleunigung professioneller Workflows für die Erstellung von Inhalten bieten, darunter:

Echtzeit-Raytracing dank der dedizierten Raytracing-Prozessoren, die als RT Cores bezeichnet werden, können fotorealistische digitale Assets und Animationen beschleunigt werden



KI für die Erstellung von Inhalten die ebenfalls dedizierten Tensor-Kerne beschleunigen KI-erweiterte Funktionen wie Auflösungsskalierung, Entrauschen und Video-Re-Timing. Bis zu 500 Billionen Tensor-Operationen pro Sekunde können die neuen GPUs bereitstellen und so die KI-Funktionen drastisch beschleunigen

Video- und Bildverarbeitung die RTX-GPUs verfügen über einen verbesserten Video-Encoder, der die Codierungsgeschwindigkeit von H.264 und H.265 gegenüber der vorherigen Generation um bis zu 25 % verbessert. Damit können Livestreams mit höherer Qualität erstellt oder Videos schneller gerendert werden. Zudem werden GPU-beschleunigte Bildverarbeitungseffekte wie Farbkorrektur, Schärfen und Upsampling in Adobe Premiere Pro, Photoshop und andere kreative Apps performanter ausgeführt



Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Wer einen neuen Laptop für den kreativen Einsatz sucht, kann sich also auf die Studio-Validierung verlassen. Besser noch: Es gibt sogar Studio-Geräte, die in speziellen Einsatzgebieten zusätzlich punkten können. So finden Studenten entsprechende Studio-Geräte, mit denen sich untertags an der Uni hervorragend arbeiten, aber auch am Abend die neusten Spieletitel problemlos spielen lassen. Dazu gibt es ultraportable Studio-Geräte, Studio-Geräte mit einzigartigen Funktionen, wie beispielsweise eines zweiten Displays samt Touchbedienung oder besonders leistungsfähige Geräte mit maximaler Performance als Desktop-Ersatz.

Eine Auswahl davon präsentieren wir auf den nächsten Seiten.

Advertorial / Anzeige: