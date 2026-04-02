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Der LC-Power LC-M27UFD soll als Dual-Mode-Gerät viel Flexibilität für Spieler bieten, denn wahlweise stehen die UHD-Auflösung mit maximal 160 Hz oder Full HD mit 320 Hz zur Verfügung. Ob der nicht einmal 300 Euro teure 27-Zöller damit zum gelungenen Allrounder wird, klärt der umfangreiche Hardwareluxx-Test.

Dual-Mode-Geräte sind die Meister der Flexibilität. Direkt im Scaler kann umgeschaltet werden, ob jedem Pixel auf dem Panel auch wirklich ein Pixel in der Darstellung zugeordnet werden soll. Ist dem der Fall, steht die volle Auflösung zur Verfügung, bei unserem Testgerät, dem LC-Power LC-M27UFD also UHD mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten. Bandbreitenbedingt muss die maximale Wiederholfrequenz in diesem Fall auf 160 Hz beschränkt werden.

Der zweite Modus ist für Gamer deutlich interessanter, denn hier werden 320 Hz mit der Full-HD-Auflösung, also 1.920 x 1.080 Bildpunkten kombiniert, was gerade bei der Latenz deutliche Vorteile verspricht. Jeder dargestellte Bildpunkt besteht also real aus zwei vertikalen und zwei horizontalen Pixeln. Das exakte Matching führt zu einer gestochen scharfen Darstellung, denn eine Skalierung muss nicht bemüht werden.

Grundlegend setzt LC-Power auf ein IPS-Panel mit einer maximalen Leuchtkraft von 350 cd/m² bei einem Kontrastumfang von 1.000:1. Die Farbverarbeitung erfolgt mit 8 Bit + FRC, sodass 1,07 Milliarden Farben dargestellt werden können. Die Reaktionszeit wird mit 5 ms (GtG) angegeben, soll sich durch Overdrive aber auf 1 ms reduzieren lassen. Wie sehr das zulasten der Bildqualität geht, klären wir im Verlauf dieses Tests.

Preislich rangiert der LC-Power LC-M27UFD aktuell bei rund 280 Euro, was den 27-Zöller in einem interessanten Preisbereich platziert. Der Garantiezeitraum beträgt 36 Monate.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des LC-Power LC-M27UFD gehören:

Kabel: HDMI

Externes Netzteil + Stromkabel

Handbuch + Kalibrierungsprotokoll

Spezifikationen des LC-Power LC-M27UFD in der Übersicht Straßenpreis: ca. 280 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.lc-power.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS - Dual Mode Farbverarbeitung: 8 Bit + FRC Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel @ 160 Hz

1.920 x 1.080 Pixel @ 320 HZ Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 350 cd/m²

Reaktionszeit: 5 ms (GtG) / 1 ms (GtG) @ OD Wiederholfrequenz: 160 Hz @ UHD

320 Hz @ FHD Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 5,7 kg Abmessungen (B x H x T): 615 x 511 x 196 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -25° - 25°

Pivot: -90° - 90° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: extern Sonstiges: Dual Mode, Adaptive Sync