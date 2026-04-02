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LC-Power LC-M27UFD im Test

Dual-Mode-Gamer unter 300 Euro

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Seite 1: LC-Power LC-M27UFD im Test: Dual-Mode-Gamer unter 300 Euro
Seite 1: LC-Power LC-M27UFD im Test: Dual-Mode-Gamer unter 300 Euro Seite 2: Gehäuse und Ausstattung Seite 3: Ergonomie + Stromverbrauch Seite 4: Leistungsaufnahme, Lautstärke Seite 5: Testumgebung Seite 6: Subjektive Eindrücke zur Bildqualität Seite 7: Gaming-Performance und Reaktionszeit Seite 8: SDR-Messwerte: Helligkeit, Ausleuchtung und Kontrastverhältnis Seite 9: Messwerte: Farbdarstellung Seite 10: Fazit
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Der LC-Power LC-M27UFD soll als Dual-Mode-Gerät viel Flexibilität für Spieler bieten, denn wahlweise stehen die UHD-Auflösung mit maximal 160 Hz oder Full HD mit 320 Hz zur Verfügung. Ob der nicht einmal 300 Euro teure 27-Zöller damit zum gelungenen Allrounder wird, klärt der umfangreiche Hardwareluxx-Test.

Dual-Mode-Geräte sind die Meister der Flexibilität. Direkt im Scaler kann umgeschaltet werden, ob jedem Pixel auf dem Panel auch wirklich ein Pixel in der Darstellung zugeordnet werden soll. Ist dem der Fall, steht die volle Auflösung zur Verfügung, bei unserem Testgerät, dem LC-Power LC-M27UFD also UHD mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten. Bandbreitenbedingt muss die maximale Wiederholfrequenz in diesem Fall auf 160 Hz beschränkt werden. 

Der zweite Modus ist für Gamer deutlich interessanter, denn hier werden 320 Hz mit der Full-HD-Auflösung, also 1.920 x 1.080 Bildpunkten kombiniert, was gerade bei der Latenz deutliche Vorteile verspricht. Jeder dargestellte Bildpunkt besteht also real aus zwei vertikalen und zwei horizontalen Pixeln. Das exakte Matching führt zu einer gestochen scharfen Darstellung, denn eine Skalierung muss nicht bemüht werden.

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Grundlegend setzt LC-Power auf ein IPS-Panel mit einer maximalen Leuchtkraft von 350 cd/m² bei einem Kontrastumfang von 1.000:1. Die Farbverarbeitung erfolgt mit 8 Bit + FRC, sodass 1,07 Milliarden Farben dargestellt werden können. Die Reaktionszeit wird mit 5 ms (GtG) angegeben, soll sich durch Overdrive aber auf 1 ms reduzieren lassen. Wie sehr das zulasten der Bildqualität geht, klären wir im Verlauf dieses Tests.

Preislich rangiert der LC-Power LC-M27UFD aktuell bei rund 280 Euro, was den 27-Zöller in einem interessanten Preisbereich platziert. Der Garantiezeitraum beträgt 36 Monate.

Lieferumfang

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Zum Lieferumfang des LC-Power LC-M27UFD gehören:

  • Kabel: HDMI
  • Externes Netzteil + Stromkabel
  • Handbuch + Kalibrierungsprotokoll

Spezifikationen des LC-Power LC-M27UFD in der Übersicht
Straßenpreis: ca. 280 Euro
Garantie: 36 Monate
Homepage: www.lc-power.com
Diagonale: 27 Zoll
Krümmung -
Gehäusefarbe: Schwarz
Format: 16:9
Panel: IPS - Dual Mode
Farbverarbeitung: 8 Bit + FRC
Glare-Optik: nein
Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel @ 160 Hz
1.920 x 1.080 Pixel @ 320 HZ
Kontrastwert: 1.000:1
Helligkeit: SDR: 350 cd/m²
Reaktionszeit: 5 ms (GtG) / 1 ms (GtG) @ OD
Wiederholfrequenz: 160 Hz @ UHD
320 Hz @ FHD
Blickwinkel: horizontal: 178°
vertikal: 178°
Anschlüsse:

1x DisplayPort 1.4
2x HDMI 2.1
1x 3,5 mm Klinke
HDCP: ja
Gewicht: 5,7 kg
Abmessungen (B x H x T): 615 x 511 x 196 mm
Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm
Neigung: -5° - 20°
Drehung: -25° - 25°
Pivot: -90° - 90°
Kensington-Lock: ja
Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter)
integrierte Lautsprecher: nein
Netzteil: extern
Sonstiges: Dual Mode, Adaptive Sync

Preise und Verfügbarkeit
LC-Power LC-M27UFD
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 266,67 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
LC-Power LC-M27UFD
Lagernd 266,67 EUR
Nicht lagernd 266,68 EUR
Nicht lagernd 266,68 EUR
Lagernd 266,82 EUR
Lagernd 266,83 EUR
Lagernd 273,58 EUR
Verfügbar 273,59 EUR
Nicht lagernd 273,70 EUR

Quellen und weitere Links

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    #Monitor
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    #Dual-Mode
    #Gaming
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