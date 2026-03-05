Werbung

Darf’s ein wenig größer sein? Der Dell Ultrasharp U5226KW kommt mit einer gigantischen Diagonale von 52 Zoll und kombiniert diese mit der 6K-Auflösung. Gedacht ist das laut Dell in erster Linie für Trader, die unzählige Charts gleichzeitig im Blick haben müssen. Ob es sich lohnt, einen größeren Schreibtisch anzuschaffen, klärt unser Office-Test.

Auf vielen Schreibtischen stehen Multi-Monitor-Setups. Ganz klassisch wäre da das Duo aus zwei 27-Zöllern zu nennen. Für User, die deutlich mehr Platz auf dem Desktop benötigen und viele Informationen gleichzeitig im Blick haben, hat sich die Kombination aus einem 32-Zöller, flankiert von zwei 27-Zöllern im Hochkant-Betrieb, etabliert. Gerade auf ein solches Setup zielen die Amerikaner mit ihrem neuen Dell Ultrasharp U5226KW ab.

Dell setzt auf ein IPS-Black-Panel, das 6.144 x 2.560 Bildpunkte auf 52 Zoll bietet. Damit gibt es in der Höhe mehr Platz, als man es von UHD-Geräten kennt, was gleichzeitig der große Unterschied zu den ebenfalls etablierten 49-Zöllern ist: Es gibt deutlich mehr Platz in der Höhe, was je nach Anwendungsfall ein immenser Vorteil sein kann. Für eine bessere Sichtbarkeit der (weit entfernten) Randbereiche setzt Dell auf eine leichte Krümmung von 4.200 m.

Dell nutzt eine maximale Wiederholfrequenz von 120 Hz. Das ist für ein Office-Display ein vergleichsweise hoher Wert, der für smoothere Bewegungen, etwa des Mauszeigers, sorgt. Der Nutzen wird sich für viele Anwender aber in Grenzen halten. Ein Gaming-Gerät ist das neue Ultrasharp-Modell dennoch nicht, denn beispielsweise fehlen Tearing-beseitigende Techniken und die Reaktionszeit wird mit 5 ms (GtG) angegeben.

Gleichzeitig sollte sich jeder bewusst sein: Der Ultrasharp U5226KW ist ein XXL-Gerät, das mit einer Breite von 1223,32 mm und einem Gewicht von 12,95 kg nach einem großen Schreibtisch verlangt.

Ein Schnäppchen ist der Dell UltraSharp 52 Thunderbolt-Hub-Monitor ebenfalls nicht: Zum Testzeitpunkt ruft Dell 2.915,50 Euro (inkl. MwSt.) auf. Dazu gehört ein Garantiezeitraum von 36 Monaten mit erweitertem Austauschservice und Premium-Panel-Austausch.

Die Ausstattung im Überblick

Der Ultrasharp U5226KW will aber nicht allein mit seiner immensen Größe beeindrucken, auch die Ausstattung fällt umfangreich aus, das verrät allein das Thunderbolt im Namen. Dell setzt auf eine Typ-C-Schnittstelle, die den Thunderbolt-4-Standard unterstützt und bis zu 140 W bereitstellen kann, was also auch für leistungsstärkere Notebooks ausreichend ist. Eine zweite Thunderbolt-Schnittstelle, um eine Daisy-Chain aufzubauen, ist leider nicht vorhanden.

Dafür gibt es im Hauptanschlusspanel drei weitere Typ-C- und vier -A-Schnittstellen. Über eine RJ45-Buchse kann der 52-Zöller ins Netzwerk eingebunden werden und erfüllt dank der zahlreichen USB-Buchsen damit solide die Funktionen einer Dockingstation. Ein KVM-Switch wurde dazu passend direkt integriert. An klassischen Display-Anschlüssen sieht Dell je zweimal HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 vor.

Sehr gut gefällt wieder einmal, der nach unten aus dem Rahmen herausfahrende Front-USB-Hub mit einer Typ-A- und einer Typ-C-Buchse. So wird die Optik nicht gestört und gleichzeitig eine ideal erreichbare Lösung gefunden.

An anderer Stelle sind wir von Dells Premium-Lösungen im Ultrasharp-Bereich mehr gewöhnt. So verzichten die Amerikaner bei diesem Modell beispielsweise auf eine Webcam oder ein größer dimensioniertes Soundsystem. Reduziert auf die Anwendung als Trading-Monitor stört das weniger, es wird aber sicherlich auch Anwender im normalen Office-Einsatz geben, die mit dem XXL-Gerät liebäugeln.

Dafür gibt es einen Umgebungslichtsensor im oberen Rahmen, der die Helligkeit des Panels automatisch an die Umgebung anpasst. Das funktionierte in unseren Versuchen gut und sorgt für eine angenehme Darstellung. Gleichzeitig kann es dabei helfen, Strom zu sparen.

Ergonomie

Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.

Die Höhenverstellung ist in einem Spektrum von 90 mm möglich, was mit Blick auf die reine Höhe des Geräts nicht als Einschränkung angesehen werden sollte. Die Neigung kann in einem Bereich von -5 ° bis 10 ° angepasst werden, was ebenfalls weniger als üblich ist, auch hier aber mit der schieren Größe zusammenhängt. Keine Einschränkungen gibt es beim Schwenken des Panels, das nach links und rechts jeweils um 20 ° gedreht werden kann.

Alternativ kann ein Monitor-Arm mit 100x100- oder 200x200-mm-Aufnahme genutzt werden, was noch flexibler ist. Mit Blick auf Größe und Gewicht, scheint das größere Format aber die bessere Wahl zu sein.

Bedienung

Die Bedienung wirft keine großen Fragen auf. Dell setzt auf einen Joystick der vom Hauptschalter flankiert wird. Der Stick ist gut dimensioniert, sitzt allerdings am äußeren Rand der Rückseite, was ihn aufgrund der Breite des Bildschirmes nur schwer erreichbar macht. Ergonomischer wäre hier eine zentrale Position auf der Unterseite des Rahmens gewesen.

Das OSD ist zweistufig aufgebaut und Dell-typisch intuitiv umgesetzt. Es ist gut strukturiert und sinnvoll übersetzt. Der Funktionsumfang ist gut.

Spezifikationen

In unserer großen Display-FAQ gehen wir umfangreich auf die verschiedenen technischen Aspekte moderner Monitore ein und erklären deren Vor- und Nachteile. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.

Spezifikationen des Dell UltraSharp U5226KW in der Übersicht Straßenpreis: ca. 2.900 Euro (inkl. MwSt.) Garantie: 36 Monate Homepage: www.dell.com Diagonale: 52 Zoll Krümmung 4.200 mm Gehäusefarbe: Schwarz/Silber Format: 21:9 Panel: IPS Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 6.144 x 2.560 Pixel Kontrastwert: 2.000:1 Helligkeit: SDR: 400 cd/m²

Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 120 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 2x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

1x Typ C Thunderbolt 4 (140 W PD)

5x Typ C USB (10 Gbit/s)

5x Typ A (10 Gbit/s)

1x RJ45

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 12,95 kg Abmessungen (B x H x T): 1223,32 x 666,79 x 250,0 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 90 mm

Neigung: -5° - 10°

Drehung: ± 20°

Pivot: - Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm / 200 x 200 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern TCO-Zertifikat: ja EPAT-Zertifikat: ja Energy-Star-Zertifikat: ja Sonstiges: KVM-Switch, Umgebungslicht-Sensor

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Dell Ultrasharp U5226KW gehören:

Kabel: DisplayPort

Kabel: HDMI

Kabel: USB Typ-C

Kabel: USB Typ-A auf Typ-C

Kabel: Stromanschluss