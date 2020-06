Seite 1: LG UltraGear 27GL63T: Gelungener IPS-Gamer für 250 Euro

Dass auch ein Display für 250 Euro eine respektable Gaming-Leistung an den Tag legen kann, möchte LG mit seinem Ultragear 27GL63T zeigen. Der 27-Zöller kombiniert ein IPS-Panel mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 144 Hz und unterstützt nicht nur FreeSync, sondern ist auch G-Sync-kompatibel. Ob Abstriche gemacht werden müssen, klären wir in unserem Test.

Während wir oftmals Geräte in den Preisklassen jenseits der 500 Euro im Test haben, widmen wir uns dieses Mal einem Gerät, das rund die Hälfte kostet und damit auch preissensitive Gamer ansprechen sollte. Der LG Ultragear 27GL63T wird aktuell für rund 250 bei diversen Onlineshops gelistet, bietet aber dennoch eine interessante und durchdachte Ausstattung, ohne natürlich in die Vollen zu gehen, wie man es von den Top-Modellen kennt. Ob das letzte Quäntchen an Ausstattung aber überhaupt für jeden wichtig und dringend nötig ist, steht sowieso auf einem ganz anderen Blatt.

Der LG 27GL63T bietet mit seiner Diagonale von 27 Zoll, einem IPS-Panel, HDR-Support, einer Reaktionszeit von 1 ms und maximal 144 Hz schon einmal ein durchaus stimmiges Grundsetup für Gamer. Dass Features wie ein Nano-IPS-Backlight fehlen, überrascht mit Blick auf den Preis weniger, sollte in unseren Augen aber zu verschmerzen sein, wenn der Rest passt.

Wie gut sich LGs Gaming-27-Zöller in der Praxis verkaufen kann – und ob es doch noch weitere Einschränkungen gibt, das klären wir im Laufe unseres ausführlichen Tests.

Spezifikationen des LG 27GL63T.B in der Übersicht Straßenpreis: ca. 250 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.lg.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 8 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 400 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms (GtG) Wiederholfrequenz: 144 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

1x HDMI

HDCP: ja Gewicht: 6,4 kg Abmessungen (B x H x T): 615 x 465 x 274 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 15° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: OSC-Bedienung, G-Sync-Compatible, FreeSync