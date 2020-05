Seite 1: MSI Optix MAG322CQR im Test: Rundes Paket in der 500-Euro-Klasse

Wem klassische 27-Zöller zu klein sind, der aber nicht direkt auf ein großes 21:9-Display wechseln möchte, für den ist aktuell die 32-Zoll-Klasse besonders interessant. Der MSI Optix MAG322CQR bietet in dieser Größe ein geschwungenes VA-Panel mit maximal 165 Hz und auch darüber hinaus eine durchdachte Ausstattung. Wie gut sich der neue 32-Zöller in der Praxis schlägt, klären wir im ausführlichen Test.

Riesige und besonders hochauflösende Monitore sind Hingucker und vermitteln neben einem gestochen scharfen Bild eine hohe Immersion. Ersteres führt zu hohen laufenden Kosten, denn die Grafikkarte muss regelmäßig getauscht werden. Gerade die Immersion sorgt jedoch dafür, dass man sich als Spieler mitten in das Geschehen hineinversetzt fühlt – und genau da setzt MSI beim Optix MAG322CQR an. Es wird eine Diagonale von 32 Zoll im klassischen 16:9-Format mit einem vergleichsweise kleinen Radius von 1.500 mm kombiniert. Durch das recht große Panel sollte in der Praxis so eine ansehnliche Immersion erreicht werden. Aber auch darüber hinaus kann der 32-Zöller mit einer umfangreichen Gaming-Ausstattung punkten.

Mit einer maximal möglichen Wiederholfrequenz von 165 Hz gehört das VA-Panel (WQHD-Auflösung) zu den schnelleren Modellen, die Reaktionszeit wird von MSI mit 1 ms angegeben. Darüber hinaus soll das Display Dank der Nutzung der Quantum-Dot-Technik mit einer umfangreichen Farbraum-Abdeckung aufwarten können. Auch MSIs Software-Lösung, die uns beispielweise beim MAG272CQR überzeugen konnte, ist wieder mit von der Partie. Und auch eine RGB-Beleuchtung darf nicht fehlen.

Aktuell ist der MSI Optix MAG322CQR zu einem Preis von rund 500 Euro im Handel verfügbar.

Spezifikationen des MSI Optix MAG322CQR in der Übersicht Straßenpreis: ca. 500 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: de.msi.com Diagonale: 32 Zoll Krümmung 1.500 mm Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: VA-Panel Look up Table: 10 bit (8 bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 3.000:1 Helligkeit: max. 300 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms (MPRT) Wiederholfrequenz: 165 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

1x Typ-C2

3x USB 3.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 7,0 kg Abmessungen (B x H x T): 710 x 514 x 267 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm

Neigung: -5° - 20° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: 165 Hz, Adaptive-Sync, Gaming-OSD