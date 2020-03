Seite 1: ASUS ROG Strix XG49VQ im Test: Hohe Immersion, schwache Farben

Der ASUS ROG Strix XG49VQ möchte mit seinem ultrabreiten Bildformat und einer starken Krümmung eine möglichst hohe Immersion bieten. Wie gut sich der 144 Hz schnelle 49-Zöller in der Gaming-Praxis schlägt - und weshalb es für Grafik-Fans besser ist, zu einem anderen Gerät zu greifen – das klären wir in unserem Test.

Auch Jahre nach ihrer Einführung ziehen 49-Zoll-Displays noch immer alle Blicke auf sich, wenn sie sich im Raum befinden. Ihr extremes Format mit dem 32:9-Seitenverhältnis und die starke Krümmung sind noch immer eine Besonderheit im Display-Segment und lassen auch große Geräte wie 34-Zöller auf einmal erschreckend klein wirken. Gerade für Gamer sind die Riesen-Displays im 32:9-Format interessant, denn die erreichte Immersion sucht ihresgleichen.

Nachdem wir vor einigen Tagen erst den Samsung C49RG90 (zum Test) in der Redaktion hatten, haben wir mit dem ASUS ROG Strix XG49VQ nun ein weiteres 49-Zoll-Modell im Test. Die beiden Displays gehen aber etwas anders an das Thema Gaming heran. Das Samsung-Modell ist etwas neuer und löst mit 5.120 x 1.440 Bildpunkten deutlich höher auf. Es ist etwas weniger auffällig und nicht ganz so schnell wie das ASUS-Display, das mit maximal 144 Hz aufwarten kann. Und wie es sich für einen ROG-Monitor gehört, geizt der ROG XG49VQ nicht mit zahlreichen weiteren Gaming-Features.

Mit einem Preis von knapp 850 Euro ist der ASUS XG49VQ das aktuell teuerste 49-Zoll-Gerät mit einer Auflösung von 3.840 x 1.080 Bildpunkten. Los geht es zurzeit mit knapp 640 Euro beim Acer Nitro. Nach oben hin könnte es für unseren Testkandidaten eng werden, denn den Samsung C49RG90 gibt es schon für 85 Euro mehr.

Spezifikationen des ASUS ROG Strix XG49VQ in der Übersicht Straßenpreis: ca. 850 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.de Diagonale: 49 Zoll Krümmung 1.800 mm Gehäusefarbe: Schwarz Format: 32:9 Panel: VA-Panel Look up Table: 8 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 1.080 Pixel Kontrastwert: 3.000:1 Helligkeit: max. 320 cd/m² Reaktionszeit: 4 ms Wiederholfrequenz: 144 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

3x USB 3.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 13,3 kg Abmessungen (B x H x T): 1193,33 x 529,10 x 344,74 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 120 mm

Neigung: -5° - 20° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: x Netzteil: extern Sonstiges: FreeSync2, DisplayHDR 400