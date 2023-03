Werbung

Unser erstes X670-Mainboard, das wir in der Redaktion auf den Prüfstand gestellt hatten, war das ROG Strix X670E-F Gaming WiFi von ASUS, das auch einiges zu bieten hatte und ziemlich gut abschneiden konnte. Doch nicht jeder Umrüstwillige auf AMDs Sockel AM5 benötigt gleich zwei Promontory21-Chips, sondern begnügen sich mit einem Chip, der dann den B650-Chipsatz bildet. Und so passt es wunderbar ins Bild, dass das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi unser erstes B650-Mainboard im Test ist.

Ganz klar ist also der Unterschied zwischen der X670- und B650-Version, dass letztere nur einen Promontory21-Chip beherbergt und demnach auch weniger Anschlüsse bereitstellen kann. Doch nicht jedem wird dieser Fakt sauer aufstoßen und so bietet das ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi eine ausreichende Anzahl an Schnittstellen. Sei es USB, SATA 6GBit/s, PCIe-Slots oder auch M.2-Konnektoren. Angehängt wurde auch hier das "E", sodass der PCIe-5.0-Standard beim oberen PEG-Slot und bei einem M.2-M-Key-Anschluss mit von der Partie ist. Doch schauen wir uns die Platine nun mal im Detail an.

Rein von der Optik zeigt das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi eine große Ähnlichkeit zum ROG Strix B550-E Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test) für AMDs AM4-Prozessoren. Nicht nur das ATX-PCB, sondern auch die Kühlkörper sind in schwarz gefärbt worden. Ein Magenta-Streifen auf dem I/O-Panel-Cover und auf dem PCH-Kühler dient als Eye-Catcher.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Strix B650E-F Gaming WiFi Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA AM5 (für Ryzen 7000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V VRM-Ausstattung 15 Phasen/MOSFETs (12+2+1)

12x Vishay SiC659 (VCore, 80A)

2x Vishay SiC659 (SoC, 80A)

1x MaxLinear MXL7630S (Misc, 30A) Preis

ab 294 Euro Webseite ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD B650 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.400 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B650 (shared)

2x PCIe 4.0 x1 über AMD B650

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD B650

1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD B650 USB CPU: 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)

Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern), 1x USB 3.2 Gen2 (1x intern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)

ASMedia ASM1074: 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4 WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über AMD WiFi-6E RZ616 (MediaTek MT7922A22M), Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN (B3-Stepping)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

Savitech SV3H712 AMP

5x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), CPU-OV-Jumper, Q-Release-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

M.2 Q-Latch

Zwei M.2-Gummi-Abstandshalter

M.2-Wärmeleitpad

sieben Kabelbinder

ROG-Schlüsselanhänger

ROG-Sticker

ROG-Strix-Dankkarte

Auch die Käufer des ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi gehen beim Zubehör nicht leer aus. Bis auf einen Support-Datenträger liefert ASUS wichtiges, aber auch zusätzliches Zubehör. Da wären zwei SATA-Kabel, diverses M.2-Zubehör, natürlich die WLAN-Antenne und auch sieben Kabelbinder, damit im Gehäuse für Ordnung gesorgt werden kann. Hinzu kommen obligatorisch ein paar ROG-Strix-Sticker, ein ROG-Schlüsselanhänger sowie ein M.2-Wärmeleitpad.