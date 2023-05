Werbung

Fractal Design hat mit dem Terra ein einzigartiges Mini-ITX-Gehäuse entwickelt. Das gilt schon für die Optik, die von dickwandigem Aluminium und Wallnussholz und wunschweise einem grünen Farbton geprägt wird. Aber auch funktional fällt das kleine 10,4-L-Modell mit einigen Besonderheiten auf. In unserem Test zeigen wir, was es kann.

Eigentlich überrascht es, dass Fractal Design schon wieder ein Mini-ITX-Gehäuse vorstellt. Denn mit dem Ridge hat man erst Ende 2022 ein bemerkenswert schlankes Modell mit ungewöhnlicher Stofffront auf den Markt gebracht. Doch das neue Modell ist anders ausgelegt - und optisch vielleicht sogar noch ungewöhnlicher.

Das Terra ragt anders als das Ridge weniger in die Höhe, sondern mehr in die Tiefe. Im Inneren nutzt Fractal Design ein "Sandwich"-Layout, bei dem Mainboard und Grafikkarte in separaten Bereichen platziert werden. Dank der verschiebbaren Trennwand entscheidet der Nutzer selbst, wie groß Mainboard- und Grafikkarte jeweils ausfallen. Dank der nach oben aufklappenden Flügeltüren und dem abnehmbaren Deckel soll der Innenraum besonders gut zugänglich sein. Äußerlich fällt das Gehäuse schon durch dickwandiges Aluminium auf. Eine Besonderheit ist das zusätzlich genutzte Walnussholz, das der Front eine ganz eigene, organische Note verleiht. Wie beim beliebten Midi-Tower North greift Fractal Design also auch beim neuen Mini-Modell auf das Naturmaterial Holz zurück.

Das Terra wird in Graphite und Silver angeboten, also Farbvarianten, die man bei Gehäusen mit Aluminiumhülle erwarten würde. Zusätzlich gibt es mit dem Terra Jade aber auch eine grün eloxierte Variante, die wir auch zum Test erhalten haben. Aktuell hat Fractal Design nur den Dollar-Preis festgelegt - und zwar mit 179,99 Dollar. Inklusive der in Deutschland anfallenden Mehrwertsteuer dürfte der Euro-Preis unserer Schätzung nach bei etwa 215 Euro liegen. Dabei ist zu bedenken, dass ein PCIe-4.0-Riserkabel zum Lieferumfang gehört.

Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf das Gehäuse:

Ausgeliefert wird das Terra mit Anleitung, Garantiehinweisen, einer Dankeskarte der vier Designer, Montagematerial, Kabelbindern, Klettverschlüssen, einem Putztuch und einem 2,5-Zoll-Laufwerksträger.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: