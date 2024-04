Werbung

Das Montech Sky Two GX hat vor allem ein Ziel: Es verspricht einen respektablen Airflow und damit eine effektive Kühlung. Montech kombiniert dafür eine Meshfront mit drei A-RGB-Lüftern und stellt zudem sicher, dass insgesamt bis zu elf Lüfter verbaut werden können.

Wir haben Ende 2022 das reguläre Sky Two getestet. Mit seiner Glasfront, dem Glasseitenteil und A-RGB-Lüftern an der Seite ist es ein Gehäuse, das sich gut für Showzwecke eignet. Das neue Sky Two GX ist hingegen vor allem als Airflow-Gehäuse ausgelegt. Die Glasfront weicht einer Meshfront - und hinter der sind bereits drei 140-mm-A-RGB-Lüfter vormontiert. Das Glasseitenteil erlaubt aber zumindest seitliche Einblicke in den Innenraum.

Montech hat für das GX aber nicht einfach nur die Front getauscht, sondern auch einige Verbesserungen umgesetzt. So stehen unter dem Deckel 10 mm mehr Platz als im Sky Two zur Verfügung. Das soll 66 mm Platz für einen Deckelradiator mit Lüftern schaffen und so die Radiatorkompatibilität verbessern. Auch das Kabelmanagement wird großzügiger gelöst. Montech erhöht den Platz dafür von 20 auf 25 mm. Das Glasseitenteil kann anders als beim Sky Two elegant als Tür geöffnet und das Meshelement unter dem Glasseitenteil einfacher ausgebaut werden. Die einfachen Kreuzschlitzschrauben an den Erweiterungskartenslots ersetzt Montech mit Rändelschrauben.

Im Kern wird beim Sky Two GX aber durchaus der Grundaufbau des Sky Two beibehalten. Die auffällige blaue Variante wird allerdings gestrichen. Das Sky Two GX gibt es nur noch in Schwarz und in Weiß. Für das Sky Two GX Black nennt Montech einen US-Preis von 89 Dollar. Das Sky Two GX White soll 95 Dollar kosten. Euro-Preise konnte man uns noch nicht mitteilen.

Montech liefert das Airflow-Gehäuse mit Anleitung, Montagematerial, Staubschutz-Stopfen für die Anschlüsse des I/O-Panels, System-Speaker, Kabelbindern, Klettverschlüssen und einem I/O-Panel-Adapter aus.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: