Werbung

DeepCool bewirbt sein CH560 Digital WH als luftstromoptimiertes Gehäuse. Vier A-RGB-Lüfter und eine Meshfront sollen für eine effektive Kühlung sorgen. Eine größere Besonderheit ist allerdings der seitliche Dual-Status-Bildschirm des Midi-Towers.

Mit dem CH510 Mesh Digital haben wir im vergangenen Jahr erstmalig ein CH-Modell von DeepCool mit Display getestet. Bei diesem Modell wurde das Display in die Front integriert und zeigt abwechselnd CPU- und GPU-Temperatur an. Das CH560 Digital wird nun von DeepCool mit einem Dual-Status-Bildschirm beworben. Er kann die Temperatur und die Auslastung von CPU und GPU gleichzeitig darstellen. Das Display wandert beim CH560 Digital allerdings an die Gehäuseseite.

Dadurch kann DeepCool an der Front drei 140-mm-Lüfter unterbringen. Sie werden von einem vierten Lüfter im 120-mm-Format unterstützt, der an der Rückwand sitzt. Sämtliche Lüfter werden von A-RGB-LEDs beleuchtet. Wasserkühlungsnutzer sollen je einen 360- oder 280-mm-Radiator hinter der Front und unter dem Deckel montieren können.

Das CH560 gibt es aktuell in vier Varianten. Die Basisvarianten kommen ohne Display aus und zeigen sich entweder schwarz oder weiß lackiert (CH560 WH). Das Display ist dem schwarzen CH560 Digital und dem weißen CH560 Digital WH vorbehalten. Die Preise variieren je nach Variante zwischen etwa 110 bis 130 Euro.

Als Zubehör liefert DeepCool Montagematerial, eine Anleitung, schwarze Kabelbinder und Klettverschlüsse sowie ein A-RGB-Adapterkabel mit.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: