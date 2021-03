Seite 1: DeepCool Matrexx 40 3FS im Test: Geradliniges und günstiges Micro-ATX-Gehäuse

DeepCool baut seine Matrexx-Serie um einen neuen Mini-Tower aus. Das Micro-ATX-Gehäuse Matrexx 40 3FS soll eine grundsolide Ausstattung bieten, verspricht mit luftiger Front und drei beleuchteten Serienlüftern eine ordentliche Kühlung und wird auch noch richtig günstig.

Innerhalb der Matrexx-Serie gibt es sehr unterschiedlich ausgelegte Modelle. Das Matrexx 70 ist beispielsweise ein Midi-Tower mit Glasfront. Ganz anders das neue Matrexx 40 3FS. Als platzsparender Mini-Tower ist es maximal für Micro-ATX-Mainboards ausgelegt. Und anstelle einer Glasfront gibt es eine zerfurchte Kunststofffront mit zahlreichen Luftöffnungen. Auch der Deckel wird luftig gestaltet. Dass drei beleuchtete Lüfter mitgeliefert werden, ist für die Preisklasse durchaus beachtlich. Wer lieber auf eine Wasserkühlung baut, der kann immerhin zwei 240- oder 280-mm-Radiatorenplätze nutzen. Auch für längere Grafikkarten und zumindest mittelhohe Tower-Kühler wird genug Platz versprochen.



DeepCool setzt für das Matrexx 40 3FS mit drei 120-mm-Lüftern eine sehr günstige UVP von 44,90 Euro an und will damit klar über das Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Wir werden noch sehen, ob und wo man dafür Abstriche in Kauf nehmen muss. In anderen Regionen soll das Gehäuse auch lüfterlos angeboten werden.

Das Zubehör ist übersichtlich. DeepCool legt Anleitung und Garantiehinweise, ein einzelnes Tütchen mit unterschiedlichen Schrauben und einige schwarze Kabelbinder bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: