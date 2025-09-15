News
Seite 1: Hyte Keeb TKL im Test: Design-TKL mit Fokus auf RGB und Individualisierung
Seite 1: Hyte Keeb TKL im Test: Design-TKL mit Fokus auf RGB und Individualisierung Seite 2: Verarbeitungsqualität und Funktionalität Seite 3: Software und Anpassungsmöglichkeiten Seite 4: Praxiseindrücke Seite 5: Fazit
Mit der Keeb TKL bringt Hyte eine neue Tenkeyless-Tastatur auf den Markt, die sich gezielt an Design-Enthusiasten und Individualisten richtet. Der auffällige Look, eine besonders präsente RGB-Beleuchtung und ein anpassbares Bedienkonzept sollen der Tastatur eine Sonderstellung im hart umkämpften TKL-Segment verschaffen. Preislich liegt die Hyte Keeb TKL mit rund 229 Euro im höherpreisigen Bereich und konkurriert damit mit etablierten Modellen.

Technisch setzt Hyte auf ein solides Fundament: Hot-Swap-fähige lineare Schalter, doppelt belegbare magnetische Drehregler und eine hohe Polling-Rate sollen ambitionierte Nutzer ansprechen. Ergänzt wird das Konzept durch die hauseigene Nexus-Software, die weitreichende Anpassungsmöglichkeiten sowie qRGB-Synchronisation mit Bildschirm- und Musiksignalen bietet. Ob sich die Keeb TKL trotz auffälligem Design und vergleichsweise viel Kunststoff im Alltag bewähren kann, klärt unser Test.

Technische Details

SwitchesHyte Fluffy Lavender Linear
Betätigungskraft45 g
Tastenweg bis Auslösung1,5 mm
Lebensdauer60 Millionen Anschläge
Key RolloverN-Key-Rollover
BeleuchtungqRGB mit 155 Pixeln, keine Per-Key-RGB
KabelUSB-C mit USB-C auf USB-A-Adapter
HighlightsZwei magnetische Drehregler, Flappy Paddles, Hot-Swap, RGB-Steuerung direkt am Gerät, 2 Profile onboard
Abmessungen380 x 180 x 53 mm
Preisrund 229 Euro
