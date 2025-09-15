Werbung
Mit der Keeb TKL bringt Hyte eine neue Tenkeyless-Tastatur auf den Markt, die sich gezielt an Design-Enthusiasten und Individualisten richtet. Der auffällige Look, eine besonders präsente RGB-Beleuchtung und ein anpassbares Bedienkonzept sollen der Tastatur eine Sonderstellung im hart umkämpften TKL-Segment verschaffen. Preislich liegt die Hyte Keeb TKL mit rund 229 Euro im höherpreisigen Bereich und konkurriert damit mit etablierten Modellen.
Technisch setzt Hyte auf ein solides Fundament: Hot-Swap-fähige lineare Schalter, doppelt belegbare magnetische Drehregler und eine hohe Polling-Rate sollen ambitionierte Nutzer ansprechen. Ergänzt wird das Konzept durch die hauseigene Nexus-Software, die weitreichende Anpassungsmöglichkeiten sowie qRGB-Synchronisation mit Bildschirm- und Musiksignalen bietet. Ob sich die Keeb TKL trotz auffälligem Design und vergleichsweise viel Kunststoff im Alltag bewähren kann, klärt unser Test.
Technische Details
|Switches
|Hyte Fluffy Lavender Linear
|Betätigungskraft
|45 g
|Tastenweg bis Auslösung
|1,5 mm
|Lebensdauer
|60 Millionen Anschläge
|Key Rollover
|N-Key-Rollover
|Beleuchtung
|qRGB mit 155 Pixeln, keine Per-Key-RGB
|Kabel
|USB-C mit USB-C auf USB-A-Adapter
|Highlights
|Zwei magnetische Drehregler, Flappy Paddles, Hot-Swap, RGB-Steuerung direkt am Gerät, 2 Profile onboard
|Abmessungen
|380 x 180 x 53 mm
|Preis
|rund 229 Euro