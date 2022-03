Seite 1: Amazon Echo Show 15 im Test: Die smarte Haushaltszentrale im XXL-Format

Der Echo Show 15 ist mit seinem 15,6-Zoll-Display das bisher größte Modell aus Amazons Smart-Display-Serie. Er soll sich damit als digitale Haushaltszentrale anbieten und die Alltagsorganisation erleichtern. Dazu kann er aber auch z.B. als Küchen-TV und als großzügiger digitaler Bilderrahmen genutzt werden.

Amazons Echo-Show-Familie hat schon bisher eine gewisse Bandbreite abgedeckt: Vom kleinen, Nachttisch-tauglichen Echo Show 5 über den Echo Show 8, der die Displaygröße eines kompakten Tablets bietet bis hin zum Echo Show 10 mit seinem 10,1-Zoll-Display. Der Echo Show 10 bietet zwar das Displayformat eines größeren Tablets, für manche Zwecke fällt er aber doch etwas klein aus. Der neue Echo Show 15 kann jetzt nicht nur ein deutlich größeres Display bieten, sondern er verspricht auch insgesamt ein anderes Nutzererlebnis. Das 15,6-Zoll-Modell ist nämlich anders als die bisherigen Modelle in erster Linie für die Wandmontage vorgesehen. Dadurch steht der Echo Show 15 nicht mehr einfach herum, sondern wird mehr zum Teil der Einrichtung. Passenderweise erinnert er optisch auch an einen Bilderrahmen und damit an einen vertrauten Einrichtungsgegenstand.

Das große Touchdisplay sorgt zudem für mehr Übersichtlichkeit und soll in Kombination mit der Benutzeroberfläche die Organisation des ganzen Haushalts erleichtern. So können z.B. Erinnerungen, Kalender, Haftnotizen, To-Do-Listen oder Einkaufslisten für alle Haushaltsmitglieder genutzt werden. Auch persönliche Profile für individuelle Termine und mehr sind möglich. Von kompatiblen Kameras können Bild-in-Bild-Aufnahmen angezeigt werden und natürlich bietet sich der Echo Show 15 auch für das das Streaming von Videos, Musik, Hörbüchern oder Podcasts an.

Obwohl der Echo Show deutlich beim Format zulegt, wird er zum gleichen Preis wie der aktuelle Echo Show 10 (3. Generation, mit Bewegungsfunktion) angeboten - also für 249,99 Euro. Wenn eine Wandmontage nicht möglich ist bzw. nicht geplant wird, kann das Smart-Display auch mit verstellbarem Kippständer geordert werden. Dieses Bundle kostet 279,98 Euro. Auch wir haben für den Test dieses Bundle erhalten und werden entsprechend auch auf den Kippständer eingehen können.

Ausgeliefert wird der Echo Show 15 mit 30-W-Netzteil (Kabellänge etwa 145 cm), Wandhalterung mit Dübeln/Schrauben, Anleitung, wichtigen Informationen und Montageschablone.